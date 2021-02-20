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Дижон
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.23
2. Конате Мусса 4 (1) 0.15
3. Манга Экеле 2 0.08
4. Кулибали Сену 2 0.08
5. Музинга Нгонда 2 0.08
6. Эбимбе Эрик 1 0.04
7. Шедлер Орельен 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 16 (4) 0.62
2. Кин Мойзе 10 0.38
3. Неймар 6 (3) 0.23
4. Икарди Мауро 5 0.19
5. Ди Мария Анхель 4 0.15
6. Сарабия Пабло 4 0.15
7. Дракслер Юлиан 3 0.12
8. Флоренци Алессандро 2 0.08
9. Гуэйе Идрисса 2 0.08
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Пембеле Тимоте 1 0.04
15. Рафинья Алькантара 0 0
16. Баккер Митчел 0 0
17. Верратти Марко 0 0
18. Паредес Леандро 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 4 1
2. Ндонг Ибраим 5 0
3. Шейх Пап 5 0
4. Шуиар Мунир 5 0
5. Шафик Фуад 4 0
6. Панзо Джонатан 4 0
7. Кулибали Сену 2 1
8. Конате Мусса 3 0
9. Целина Берсант 3 0
10. Бальде Мама 3 0
11. Музинга Нгонда 3 0
12. Лаутоа Веслей 2 0
13. Альягбе Сатурнин 2 0
14. Эбимбе Эрик 2 0
15. Камара Абубакар 0 1
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Мари Жордан 1 0
19. Шедлер Орельен 1 0
20. Боэ Саша 1 0
21. Нуншиль Ахмад 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 5 1
2. Неймар 4 1
3. Кимпембе Преснел 5 0
4. Диалло Абду 1 2
5. Верратти Марко 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Мбаппе Килиан 3 0
9. Дагба Колин 3 0
10. Гуэйе Идрисса 2 0
11. Бернат Хуан 2 0
12. Эррера Андер 2 0
13. Данилу Перейра 2 0
14. Керер Тило 2 0
15. Кин Мойзе 2 0
16. Сарабия Пабло 1 0
17. Ди Мария Анхель 1 0
18. Рафинья Алькантара 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3)
 ПСЖ 8.77% (5) 19.3% (11) 15.79% (9) 10.53% (6) 17.54% (10) 28.07% (16)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль Монпелье 4:2 Дижон
Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ
Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:2 Бордо

Последние игры между собой

Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:6 ПСЖ Кубок Дижон 2:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Кубок ПСЖ 8:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 0:1 ПСЖ Кубок Дижон 3:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Дижон Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 26 17 7 2 46 - 16 58
2. Лион Заявка 26 16 7 3 54 - 24 55
3. ПСЖ Заявка 26 17 3 6 57 - 17 54
4. Монако Заявка 26 16 4 6 54 - 37 52
5. Ланс Заявка 26 11 7 8 37 - 35 40
6. Марсель Заявка 25 10 8 7 33 - 29 38
7. Ренн Заявка 25 10 8 7 32 - 28 38
8. Монпелье Заявка 26 11 5 10 43 - 46 38
9. Метц Заявка 26 10 8 8 31 - 25 38
10. Анже Заявка 26 10 5 11 30 - 40 35
11. Бордо Заявка 26 9 6 11 27 - 31 33
12. Брест Заявка 26 9 4 13 39 - 47 31
13. Реймс Заявка 26 7 9 10 32 - 34 30
14. Сент-Этьен Заявка 26 7 9 10 26 - 37 30
15. Страсбург Заявка 26 8 5 13 34 - 40 29
16. Ницца Заявка 26 8 5 13 31 - 38 29
17. Ним Заявка 26 7 3 16 25 - 51 24
18. Лорьян Заявка 26 6 5 15 31 - 50 23
19. Нант Заявка 26 4 11 11 26 - 41 23
20. Дижон Заявка 26 2 9 15 18 - 40 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
12. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Лорьян Заявка 13 5 1 7 19 - 25 16
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 13 3 1 9 15 - 27 10
20. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 13 8 4 1 26 - 12 28
3. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
4. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Метц Заявка 13 5 4 4 15 - 12 19
10. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
11. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
19. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дижон - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Дижон 0% (0)
    X 2.2% (1)
    ПСЖ 97.8% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дижон
    Ничья
    ПСЖ
    16.75
    8.20
    1.23
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 13.00 7.15 1.20
    Бонус: 5 000 ₽ 16.75 8.20 1.22
    Бонус: 5 000 ₽ 12.50 7.40 1.21
      12.27 6.85 1.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.00 1.09 5.15 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.91 2.06 1.48 2.65 1.34 3.14 1.16 4.85 1.11 5.35 1.03 8.70
    15.00 0.00 6.00 1.11 5.10 1.15 2.85 1.40 2.35 1.61 2.01 1.83 1.80 2.04 1.45 2.65 1.35 3.25 1.17 5.10 1.14 5.50 1.03 9.20 1.04 9.70 0.00 14.00
    6.56 1.12 2.96 1.41 2.67 1.50 2.38 1.61 2.03 1.81 1.83 2.03 1.65 2.29 1.48 2.73 1.34 3.34 1.13 6.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.10 1.37 1.81 2.00 1.35 3.20 1.24 4.05
    2.85 1.42 1.79 2.06 1.33 3.40
    3.00 1.41 2.12 1.75 1.77 2.11 1.54 2.54 1.32 3.53
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    4.60 1.19 2.26 1.64 1.69 2.17 1.42 2.88 1.17 5.10
    2.28 1.59 1.70 2.08 1.41 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Дижон - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Дижон - ПСЖ

    Исход игры
    Дижон
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    ПСЖ
    97.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    32.56% (14)
    Нет
    67.44% (29)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    44.4% (20)
    0:3 ПСЖ
    17.8% (8)
    1:2 ПСЖ
    15.6% (7)
    1:3 ПСЖ
    11.1% (5)
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