Гронинген
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Эммен
7' Желтая карточкаПадт Серджио
33' Желтая карточкаПенья Серхио
0:1
38' ГолБейл Гленн
31
Суслов
Томаш
23
Бейл
Гленн
20
Влак
Яри
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бротвейт ПерВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
-
17 Леаль МигельПолузащитник
-
34 Слор КианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
77 Аджич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
33'
38'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|9
|0.35
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|7
|0.27
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.12
|4.
|Суслов Томаш
|2
|0.08
|5.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.08
|6.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.04
|7.
|Да Крус Алессио
|1
|0.04
|8.
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|9.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|10.
|Итакура Ко
|1
|0.04
|11.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|12.
|Remco Balk
|1
|0.04
|13.
|Paulos Abraham
|1
|0.04
|14.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|8 (1)
|0.31
|2.
|Араухо Мигель
|4
|0.15
|3.
|Лаурсен Николай
|2
|0.08
|4.
|Колар Марко
|1
|0.04
|5.
|Влак Яри
|1
|0.04
|6.
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|7.
|Де Вос Робберт
|1
|0.04
|8.
|Аджич Лука
|1
|0.04
|9.
|Бернаду Лукас
|1
|0.04
|10.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.04
|11.
|Кавлан Канер
|0
|0
|12.
|Бейл Гленн
|0
|0
|13.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|7
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|1
|5.
|Падт Серджио
|2
|0
|6.
|Те Вирик Мик
|2
|0
|7.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|8.
|Да Крус Алессио
|2
|0
|9.
|Шрек Сэм
|2
|0
|10.
|Матусива Азор
|2
|0
|11.
|Remco Balk
|2
|0
|12.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|13.
|Итакура Ко
|1
|0
|14.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|15.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|16.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|17.
|Суслов Томаш
|1
|0
|18.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Бейл Гленн
|3
|1
|3.
|Де Леув Михаэль
|4
|0
|4.
|Янсен Анко
|2
|1
|5.
|Лаурсен Николай
|2
|1
|6.
|Кавлан Канер
|3
|0
|7.
|Баккер Ник
|3
|0
|8.
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|9.
|Араухо Мигель
|3
|0
|10.
|Бернаду Лукас
|1
|1
|11.
|Пенья Серхио
|2
|0
|12.
|Чакон Майкл
|2
|0
|13.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|14.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|15.
|Фрей Керим
|1
|0
|16.
|Бен Мусса Хилал
|1
|0
|17.
|Колар Марко
|1
|0
|18.
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|19.
|Влак Яри
|1
|0
|20.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|3.23% (1)
|25.81% (8)
|3.23% (1)
|29.03% (9)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|Эммен
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген
Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген
Эммен Последние 20 матчей: +3 =4 -13Эммен 1:1 Спарта Роттердам Утрехт 0:1 Эммен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:0 Эммен
Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Эммен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|76 - 19
|60
|2.
|ПСВ
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|58 - 27
|54
|3.
|АЗ Алкмаар
|3:1 Заявка
|26
|15
|7
|4
|60 - 38
|52
|4.
|Витесс
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|41 - 26
|48
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|52 - 26
|46
|6.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|26
|12
|6
|8
|32 - 28
|42
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 30
|37
|8.
|Твенте
|1:3 Заявка
|26
|9
|9
|8
|41 - 36
|36
|9.
|Хераклес
|2:1 Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 39
|35
|10.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|36 - 38
|33
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|36 - 45
|31
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|34 - 41
|27
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|5
|11
|9
|33 - 40
|26
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|23 - 37
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|37 - 67
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|31 - 56
|21
|17.
|Эммен
|1:0 Заявка
|26
|3
|7
|16
|23 - 54
|16
|18.
|АДО Ден Хааг
|1:2 Заявка
|26
|2
|9
|15
|21 - 55
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 8
|32
|2.
|Аякс
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|38 - 12
|31
|3.
|ПСВ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|28 - 8
|31
|4.
|АЗ Алкмаар
|3:1 Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 18
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 9
|25
|6.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|15 - 9
|25
|7.
|Херенвен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|8.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|9.
|Хераклес
|2:1 Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|12.
|Виллем II
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|19 - 29
|14
|13.
|Твенте
|1:3 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 19
|13
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 33
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 25
|9
|17.
|Эммен
|1:0 Заявка
|13
|1
|4
|8
|17 - 34
|7
|18.
|АДО Ден Хааг
|1:2 Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|38 - 7
|29
|2.
|АЗ Алкмаар
|3:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|32 - 20
|26
|3.
|ПСВ
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 19
|23
|4.
|Твенте
|1:3 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|6.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|7.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 19
|17
|8.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|9.
|Утрехт
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|10.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|11.
|Хераклес
|2:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 25
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 26
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 26
|11
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|21 - 34
|10
|16.
|Эммен
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 20
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|1:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 30
|9
|18.
|Виллем II
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров