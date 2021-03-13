Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Голкипер мог бы сыграть и получше

Томаш Суслов нанес удар чуть мимо. Близко!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

Хорошую попытку сделал Paulos Abraham. Удар в створ, но вратарь начеку

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Пенья Серхио из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

48' Команда Эммен играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Эммен

44' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

43' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Г О О О О Л - Бейл Гленн забивает!

38' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Влак Яри из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Игра в одни ворота сейчас. Эммен доминирует и владеет мячом

35' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ван Кам Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Пенья Серхио получает желтую карточку за толчок соперника.

33' Назначен штрафной. Пострадал Томаш Суслов, его свалил Пенья Серхио

33' Пенья Серхио из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

32' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Матч возобновлен

31' Томаш Суслов возвращается на поле.

30' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Лундквист Рамон-Паскаль получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Лундквист Рамон-Паскаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

23' Эль-Ханкури Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Удар от ворот произведет Эммен

20' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Томаш Суслов из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Удар от ворот произведет Эммен

17' Удар от ворот произведет Эммен

15' Удар от ворот произведет Эммен

15' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

14' Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед , обводя своих соперников

12' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Игра в одни ворота сейчас. Гронинген доминирует и владеет мячом

9' Удар от ворот произведет Гронинген

8' После штрафного удара,который нанес Араухо Мигель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

8' Падт Серджио получает желтую карточку за толчок соперника.

7' Падт Серджио из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

7' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Пенья Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гронинген имеет хороший шанс забить.

3' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Эммен нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

1' Веендорп Кезиа из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Эммен начинает с центра поля