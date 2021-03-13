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  2. Матчи
  3. Голландия
Гронинген
1:1
Конец матча

Стадион:
Эммен
0'
8' Желтая карточка
Падт Серджио
33' Желтая карточка
Пенья Серхио
0:1
38' Гол
Бейл Гленн
1:1
60' Гол
Да Крус Алессио
90'+7
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
5
Итакура
Ко
26
Ван
Кам
Даниэль
3
Ван
Хинтум
Барт
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
11
Эль-Ханкури
Мохамед
31
Суслов
Томаш
14
Йоостен
Патрик
21
Да
Крус
Алессио
28
Веррипс
Михаэл
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
3
Веендорп
Кезиа
24
Бернаду
Лукас
20
Влак
Яри
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
8
Де
Леув
Михаэль
Гронинген
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

8'
Падт Серджио
 
28'
Даммерс Вессель
Лундквист Рамон-Паскаль
 
33'
 
Пенья Серхио
38'
0:1
Бейл Гленн
60'
Да Крус Алессио
(Суслов Томаш)
1:1
66'
Paulos Abraham
Йоостен Патрик
 
73'
 
Гладон Пол
Аджич Лука
76'
Шрек Сэм
Суслов Томаш
 
81'
 
Лаурсен Николай
Пенья Серхио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 9 0.35
2. Эль-Мессауди Ахмед 7 0.27
3. Йоостен Патрик 3 0.12
4. Суслов Томаш 2 0.08
5. Да Крус Алессио 2 0.08
6. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.08
7. Ван Хинтум Барт 1 0.04
8. Даммерс Вессель 1 0.04
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
10. Итакура Ко 1 0.04
11. Ван Кам Даниэль 1 0.04
12. Remco Balk 1 0.04
13. Paulos Abraham 1 0.04
14. Гудмундссон Габриэль 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 8 (1) 0.31
2. Араухо Мигель 4 0.15
3. Лаурсен Николай 2 0.08
4. Бейл Гленн 1 0.04
5. Колар Марко 1 0.04
6. Влак Яри 1 0.04
7. Пенья Серхио 1 0.04
8. Де Вос Робберт 1 0.04
9. Аджич Лука 1 0.04
10. Бернаду Лукас 1 0.04
11. Янсен Анко 1 (1) 0.04
12. Кавлан Канер 0 0
13. Luciano Carty 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 7 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Эль-Ханкури Мохамед 1 1
5. Падт Серджио 2 0
6. Те Вирик Мик 2 0
7. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
8. Да Крус Алессио 2 0
9. Шрек Сэм 2 0
10. Матусива Азор 2 0
11. Remco Balk 2 0
12. Йоостен Патрик 1 0
13. Итакура Ко 1 0
14. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
15. Гудмундссон Габриэль 1 0
16. Ларсен Йорген 1 0
17. Суслов Томаш 1 0
18. Joel van Kaam 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Бейл Гленн 3 1
3. Де Леув Михаэль 4 0
4. Янсен Анко 2 1
5. Лаурсен Николай 2 1
6. Пенья Серхио 3 0
7. Кавлан Канер 3 0
8. Баккер Ник 3 0
9. Веендорп Кезиа 3 0
10. Араухо Мигель 3 0
11. Бернаду Лукас 1 1
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Фрей Керим 1 0
16. Бен Мусса Хилал 1 0
17. Колар Марко 1 0
18. Веррипс Михаэл 1 0
19. Влак Яри 1 0
20. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 3.13% (1) 25% (8) 3.13% (1) 31.25% (10) 18.75% (6) 18.75% (6)
 Эммен 18.18% (4) 4.55% (1) 22.73% (5) 31.82% (7) 13.64% (3) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд Херенвен 1:1 Гронинген
Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген
Эммен Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Эммен 1:1 Спарта Роттердам Утрехт 0:1 Эммен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:0 Эммен
Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Эммен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Эммен 2:1 Гронинген Кубок Эммен 1:4 Гронинген Товарищеские матчи Гронинген 2:0 Эммен Эредивизие Эммен 0:1 Гронинген Эредивизие
Гронинген 2:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Эммен Эредивизие Гронинген 0:1 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 4:3 Эммен Товарищеские матчи Гронинген 6:2 Эммен Товарищеские матчи Эммен 1:5 Гронинген Товарищеские матчи Гронинген 1:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 24 19 3 2 76 - 19 60
2. ПСВ Заявка 25 16 6 3 58 - 27 54
3. АЗ Алкмаар Заявка 26 15 7 4 61 - 38 52
4. Витесс Заявка 25 15 3 7 41 - 26 48
5. Фейеноорд Заявка 25 13 7 5 52 - 26 46
6. Гронинген Заявка 26 12 7 7 33 - 28 43
7. Утрехт Заявка 24 9 10 5 38 - 30 37
8. Твенте Заявка 26 9 9 8 41 - 37 36
9. Хераклес Заявка 26 10 5 11 30 - 39 35
10. Херенвен Заявка 26 8 9 9 36 - 38 33
11. Фортуна Ситтард Заявка 25 9 4 12 36 - 45 31
12. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 26 8 6 12 35 - 41 30
13. ПЕК Зволле Заявка 25 5 11 9 33 - 40 26
14. Ваалвейк 0:1 Заявка 26 5 8 13 23 - 38 23
15. ВВВ-Венло Заявка 25 6 4 15 37 - 67 22
16. Виллем II Заявка 26 5 6 15 31 - 56 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 2 9 15 21 - 55 15
18. Эммен Заявка 26 2 8 16 23 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 13 10 2 1 23 - 8 32
2. Аякс Заявка 12 10 1 1 38 - 12 31
3. ПСВ Заявка 12 10 1 1 28 - 8 31
4. АЗ Алкмаар Заявка 13 8 2 3 29 - 18 26
5. Гронинген Заявка 14 7 5 2 16 - 9 26
6. Фейеноорд Заявка 12 7 4 1 29 - 9 25
7. Херенвен Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
8. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
9. Хераклес Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 13 4 2 7 20 - 26 14
12. Виллем II Заявка 13 4 2 7 19 - 29 14
13. Твенте Заявка 13 3 5 5 17 - 18 14
14. Ваалвейк 0:1 Заявка 13 3 4 6 15 - 19 13
15. ВВВ-Венло Заявка 12 3 3 6 16 - 33 12
16. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
17. Эммен Заявка 13 1 4 8 17 - 34 7
18. АДО Ден Хааг Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 12 9 2 1 38 - 7 29
2. АЗ Алкмаар Заявка 13 7 5 1 32 - 20 26
3. ПСВ Заявка 13 6 5 2 30 - 19 23
4. Твенте Заявка 13 6 4 3 24 - 19 22
5. Фейеноорд Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
6. Спарта Роттердам 1:0 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
7. Гронинген Заявка 12 5 2 5 17 - 19 17
8. Фортуна Ситтард Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
9. Утрехт Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
10. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
11. Хераклес Заявка 13 4 3 6 11 - 25 15
12. Херенвен Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
13. ПЕК Зволле Заявка 13 2 5 6 18 - 26 11
14. ВВВ-Венло Заявка 13 3 1 9 21 - 34 10
15. Ваалвейк 0:1 Заявка 13 2 4 7 8 - 19 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 13 2 3 8 9 - 30 9
17. Виллем II Заявка 13 1 4 8 12 - 27 7
18. Эммен Заявка 13 1 4 8 6 - 21 7
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.08 3.46 3.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.46 3.64
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.55 3.50
  5.37 1.43 6.03

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.05 4.16 1.23 2.76 1.45 2.02 1.88 1.56 2.42 1.32 3.40 1.19 4.72 1.08 7.90 1.09 7.30
8.30 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.00 1.00 10.75
4.50 1.18 3.25 1.31 4.20 1.20 2.90 1.38 1.96 1.84 1.65 2.15 1.73 2.11 1.13 5.40 1.33 3.15 1.08 7.00 1.07 7.50 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
2.93 1.43 2.31 1.66 3.54 1.32 2.88 1.45 2.09 1.79 1.50 2.67 1.29 3.75 1.50 2.67 1.34 3.40 1.29 3.75 1.10 7.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.32 1.61 1.53 2.50 1.25 3.94 1.09 7.30
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.35 3.05 1.04 12.00 1.03 14.00 1.10 6.30
1.77 2.09 1.48 2.72 1.18 4.98 1.48 2.73 1.21 4.57 1.10 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.85 1.95 1.41 2.91 1.18 4.84
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.37 1.55 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.79
1.66 2.13
Букмекер Да Нет
4.84 1.18
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.65 1.25
Где смотреть матч Гронинген 1:1 Эммен онлайн

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