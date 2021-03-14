Мог убегать на ворота соперника Кварацхелия после заброса от Шатова, но проиграл он скоростную дуэль Плиеву и потерял мяч.

Камилов прямой ногой сбил в центре поля Зотова. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.

Со штрафного снова Шатов навесил на ближнюю штангу, но здесь Табидзе головой вынес мяч подальше.

Далеко аут вбросил в центр штрафной Самошников. Здесь пытался пробить головой Костюков, но Беленов на выходе забрал мяч в руки.

Догнал мяч у лицевой линии Кварацхелия и прострелил низом в штрафную, но здесь Плиев оказался первым.

19' Ушел от опеки по флангу Кварацхелия и навесил в центр штрафной, но здесь немного не дотянулся до мяча в падении Шатов.

18' Со штрафного Шатов мягко на дальнюю штангу навесил, но на выходе хорошо сыграл Беленов и забрал мяч в руки.

17' Перед чужой штрафной Макаров получил по ногам в подкате от Йокича. Опасный стандарт будут исполнять гости.

16' Низом покатил Макаров в центр штрафной, но здесь пробить Деспотовичу не позволил Табидзе в силовой борьбе.

15' Прорвался по правой бровке Зотов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Плиев головой вынес сферу в аут.

14' С угла поля навесил Костюков на дальнюю штангу, но вышел из ворот Беленов и вынес мяч кулаком подальше.

13' Шатов со штрафного навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Зотов, но Беленов ногами отбил сферу в сторону.

12' Получил по ногам перед чужой штрафной Абильдгор от Камилова. Пока не стал показывать карточку судья.

11' Со штрафного навесил Шатов на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой мяч вынес в аут Плиев.

10' На фланге грамотно подставился Самошников и заработал для своей команды опасный штрафной удар.

9' Шатов разрезным пасом нашел в штрафной соперника Макарова, который пробил с острого угла, но угодил в спину защитнику.

8' Мягко забросил Камилов в штрафную, куда врывался Андрич, но судья остановил атаку из-за офсайда.

7' Кварацхелия финтом ушел от соперника на фланге и забросил на дальнюю штангу, но здесь на выходе Беленов забрал мяч в руки.

6' Прорвался по центру к воротам соперника Камилов и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

5' Протащил мяч по флангу Макаров и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

4' Мягко забросил с правого фланга Бауэр в штрафную, но здесь выиграл верх Уремович и вынес сферу в аут.

3' Прорвался по флангу Жемалетдинов и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.

2' Хозяева будут играть сегодня в синих цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.