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Уфа
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Рубин
0'
20' Желтая карточка
Камилов Владислав
22'
31
Беленов
Александр
32
Бауэр
Мориц
15
Плиев
Константин
55
Табидзе
Джемал
5
Йокич
Боян
11
Милетич
Неманья
57
Кротов
Вячеслав
29
Камилов
Владислав
22
Голубев
Артём
18
Комнен
Андрич
75
Жамалетдинов
Тимур
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
25
Макаров
Денис
20
Шатов
Олег
14
Костюков
Михаил
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
Уфа
5-3-2
Рубин
4-1-4-1

Ход матча

20'
Камилов Владислав
 

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.14
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.14
3. Камилов Владислав 2 0.09
4. Мрзляк Филип 1 0.05
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.05
6. Йокич Боян 1 0.05
7. Аликин Павел 1 0.05
8. Кротов Вячеслав 1 0.05
9. Алиев Азер 1 0.05
10. Голубев Артём 1 0.05
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 10 (2) 0.45
2. Макаров Денис 5 0.23
3. Кварацхелия Хвича 2 0.09
4. Бакаев Солтмурад 2 0.09
5. Ин-Бём Хван 2 0.09
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.09
7. Старфельт Карл 2 0.09
8. Йевтич Дарко 1 0.05
9. Шатов Олег 1 (1) 0.05
10. Самошников Илья 1 0.05
11. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 5 0
2. Табидзе Джемал 5 0
3. Сухов Александр 4 0
4. Мрзляк Филип 4 0
5. Голубев Артём 4 0
6. Плиев Константин 4 0
7. Кротов Вячеслав 2 1
8. Морозов Григорий 2 1
9. Сысуев Дмитрий 3 0
10. Аликин Павел 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Карп Кэтэлин 3 0
14. Жамалетдинов Тимур 3 0
15. Данченко Олег 2 0
16. Камилов Владислав 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Никитин Алексей 1 0
21. Беленов Александр 1 0
22. Бизяк Ловро 1 0
23. Комнен Андрич 1 0
24. Агаларов Гамид 1 0
25. Фольмер Кирилл 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 6 1
2. Уремович Филип 7 0
3. Макаров Денис 6 0
4. Йевтич Дарко 4 1
5. Бегич Сильвие 4 1
6. Меркулов Михаил 3 1
7. Ин-Бём Хван 3 1
8. Шатов Олег 4 0
9. Деспотович Джордже 4 0
10. Зуев Александр 4 0
11. Самошников Илья 4 0
12. Кварацхелия Хвича 4 0
13. Игнатьев Иван 2 1
14. Зотов Георгий 2 0
15. Старфельт Карл 1 0
16. Медведев Никита 1 0
17. Косарев Кирилл 1 0
18. Бакаев Солтмурад 1 0
19. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)
 Рубин 3.57% (1) 10.71% (3) 25% (7) 25% (7) 14.29% (4) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа
Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор
Рубин Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор
Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
Рубин 3:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:3 Рубин Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
6. Рубин 0:0 Заявка 22 10 5 7 28 - 26 35
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
9. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
10. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа 0:0 Заявка 22 3 6 13 15 - 33 15
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин 0:0 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа 0:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
2. Рубин 0:0 Заявка 12 6 2 4 15 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа 0:0 Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 24'
    Догнал мяч у лицевой линии Кварацхелия и прострелил низом в штрафную, но здесь Плиев оказался первым.
  • 23'
    Далеко аут вбросил в центр штрафной Самошников. Здесь пытался пробить головой Костюков, но Беленов на выходе забрал мяч в руки.
  • 22'
    Со штрафного снова Шатов навесил на ближнюю штангу, но здесь Табидзе головой вынес мяч подальше.
  • Желтая карточка
    21'
    Камилов прямой ногой сбил в центре поля Зотова. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.
  • 20'
    Мог убегать на ворота соперника Кварацхелия после заброса от Шатова, но проиграл он скоростную дуэль Плиеву и потерял мяч.

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  • 19'
    Ушел от опеки по флангу Кварацхелия и навесил в центр штрафной, но здесь немного не дотянулся до мяча в падении Шатов.
  • 18'
    Со штрафного Шатов мягко на дальнюю штангу навесил, но на выходе хорошо сыграл Беленов и забрал мяч в руки.
  • 17'
    Перед чужой штрафной Макаров получил по ногам в подкате от Йокича. Опасный стандарт будут исполнять гости.
  • 16'
    Низом покатил Макаров в центр штрафной, но здесь пробить Деспотовичу не позволил Табидзе в силовой борьбе.
  • 15'
    Прорвался по правой бровке Зотов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Плиев головой вынес сферу в аут.
  • 14'
    С угла поля навесил Костюков на дальнюю штангу, но вышел из ворот Беленов и вынес мяч кулаком подальше.
  • 13'
    Шатов со штрафного навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Зотов, но Беленов ногами отбил сферу в сторону.
  • 12'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Абильдгор от Камилова. Пока не стал показывать карточку судья.
  • 11'
    Со штрафного навесил Шатов на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой мяч вынес в аут Плиев.
  • 10'
    На фланге грамотно подставился Самошников и заработал для своей команды опасный штрафной удар.
  • 9'
    Шатов разрезным пасом нашел в штрафной соперника Макарова, который пробил с острого угла, но угодил в спину защитнику.
  • Офсайд
    8'
    Мягко забросил Камилов в штрафную, куда врывался Андрич, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 7'
    Кварацхелия финтом ушел от соперника на фланге и забросил на дальнюю штангу, но здесь на выходе Беленов забрал мяч в руки.
  • 6'
    Прорвался по центру к воротам соперника Камилов и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 5'
    Протащил мяч по флангу Макаров и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • 4'
    Мягко забросил с правого фланга Бауэр в штрафную, но здесь выиграл верх Уремович и вынес сферу в аут.
  • 3'
    Прорвался по флангу Жемалетдинов и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в синих цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Стартует игровой день в РПЛ интересным поединком, "Уфа" примет "Рубин". Обеим командам крайне нужны очки в этой встрече, потому игра обещает быть упорной и крайне интересной. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 151
Уфа 8.6% (13)
X 17.9% (27)
Рубин 73.5% (111)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Рубин
3.50
3.22
2.40
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.50 3.22 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.20 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 2.80 2.40
  3.47 2.98 2.37

Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.11 3.30 1.33 2.22 1.66 1.72 2.30 1.37 3.08 1.20 4.62 1.10 6.70 1.02 13.00 1.01 15.00
6.30 1.07 5.35 1.13 2.44 1.53 1.84 1.96 1.52 2.71 1.21 4.40 1.15 4.95 1.03 9.20 1.02 9.80
5.10 1.16 3.70 1.27 2.05 1.75 2.20 1.72 1.55 2.45 1.68 2.26 1.33 3.25 1.12 6.10 1.10 6.80 1.02 17.00 1.02 17.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 25.00
7.22 1.12 2.54 1.55 2.20 1.71 1.86 2.02 1.62 2.38 1.48 2.74 1.17 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.02 1.78 1.37 3.10 1.18 4.94 1.05 10.00
2.45 1.55 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 8.80 1.04 10.75
1.85 1.95 1.23 4.05 1.13 5.80 1.02 17.00 1.01 21.00
2.40 1.61 1.98 1.91 1.52 2.62 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.53 1.52 1.63 2.28 1.28 3.68 1.12 6.25
2.95 1.40 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.95
1.99 1.80 1.44 2.75 1.13 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.63
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
6.00 1.13
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.54 1.20
4.30 1.19
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Прогнозы на матч Уфа 0:0 Рубин

Исход игры
Уфа
8.6% (13)
Ничья
18.4% (28)
Рубин
73% (111)
Тотал 2.5
Больше
31.33% (47)
Меньше
68.67% (103)
Обе команды забьют
Да
48% (72)
Нет
52% (78)
Популярный счёт
0:1 Рубин
38.2% (58)
1:2 Рубин
25.7% (39)
1:1 Ничья
16.4% (25)
0:2 Рубин
7.9% (12)
1:0 Уфа
4.6% (7)
2:1 Уфа
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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