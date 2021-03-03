Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.14
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.14
|3.
|Камилов Владислав
|2
|0.1
|4.
|Мрзляк Филип
|1
|0.05
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.05
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.05
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.05
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.05
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.05
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.05
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|10 (2)
|0.48
|2.
|Макаров Денис
|5
|0.24
|3.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.1
|4.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.1
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.1
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.1
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.1
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.05
|10.
|Самошников Илья
|1
|0.05
|11.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|5
|0
|2.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|3.
|Сухов Александр
|4
|0
|4.
|Мрзляк Филип
|4
|0
|5.
|Голубев Артём
|4
|0
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|2
|1
|8.
|Морозов Григорий
|2
|1
|9.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|10.
|Аликин Павел
|3
|0
|11.
|Алиев Азер
|3
|0
|12.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|13.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|14.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|15.
|Данченко Олег
|2
|0
|16.
|Камилов Владислав
|2
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|18.
|Тилль Оливье
|2
|0
|19.
|Бизоза Парфе
|0
|1
|20.
|Никитин Алексей
|1
|0
|21.
|Беленов Александр
|1
|0
|22.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|23.
|Комнен Андрич
|1
|0
|24.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|25.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|2.
|Уремович Филип
|7
|0
|3.
|Макаров Денис
|6
|0
|4.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|5.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|6.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|7.
|Ин-Бём Хван
|3
|1
|8.
|Шатов Олег
|4
|0
|9.
|Деспотович Джордже
|4
|0
|10.
|Зуев Александр
|4
|0
|11.
|Самошников Илья
|4
|0
|12.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|13.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|14.
|Зотов Георгий
|2
|0
|15.
|Старфельт Карл
|1
|0
|16.
|Медведев Никита
|1
|0
|17.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|18.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|19.
|Климов Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Рубин
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|25% (7)
|25% (7)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +6 =5 -9Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа
Рубин Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор
Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин
Последние игры между собой
Уфа: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 19
|42
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|37 - 19
|40
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 24
|38
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 22
|36
|6.
|Рубин
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|28 - 26
|34
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 25
|34
|8.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|9.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|10.
|Краснодар
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 27
|31
|11.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|20 - 25
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|11
|6
|18 - 25
|23
|13.
|Ротор
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|12 - 31
|18
|14.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|15 - 33
|14
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|17 - 37
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|14 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 12
|28
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 3
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|11.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|14.
|Тамбов
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|3.
|Рубин
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Ротор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|13.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|14.
|Краснодар
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 17
|7
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Рубин
Исход игры
Уфа
8.9% (7)
Ничья
21.5% (17)
Рубин
69.6% (55)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (26)
Меньше
66.23% (51)
Обе команды забьют
Да
54.55% (42)
Нет
45.45% (35)
Популярный счёт
0:1 Рубин
32.9% (26)
1:2 Рубин
27.8% (22)
1:1 Ничья
20.3% (16)
0:2 Рубин
6.3% (5)
1:0 Уфа
5.1% (4)
2:1 Уфа
3.8% (3)
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