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Уфа
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.14
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.14
3. Камилов Владислав 2 0.1
4. Мрзляк Филип 1 0.05
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.05
6. Йокич Боян 1 0.05
7. Аликин Павел 1 0.05
8. Кротов Вячеслав 1 0.05
9. Алиев Азер 1 0.05
10. Голубев Артём 1 0.05
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 10 (2) 0.48
2. Макаров Денис 5 0.24
3. Кварацхелия Хвича 2 0.1
4. Бакаев Солтмурад 2 0.1
5. Ин-Бём Хван 2 0.1
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.1
7. Старфельт Карл 2 0.1
8. Йевтич Дарко 1 0.05
9. Шатов Олег 1 (1) 0.05
10. Самошников Илья 1 0.05
11. Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 5 0
2. Табидзе Джемал 5 0
3. Сухов Александр 4 0
4. Мрзляк Филип 4 0
5. Голубев Артём 4 0
6. Плиев Константин 4 0
7. Кротов Вячеслав 2 1
8. Морозов Григорий 2 1
9. Сысуев Дмитрий 3 0
10. Аликин Павел 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Карп Кэтэлин 3 0
14. Жамалетдинов Тимур 3 0
15. Данченко Олег 2 0
16. Камилов Владислав 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Никитин Алексей 1 0
21. Беленов Александр 1 0
22. Бизяк Ловро 1 0
23. Комнен Андрич 1 0
24. Агаларов Гамид 1 0
25. Фольмер Кирилл 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 6 1
2. Уремович Филип 7 0
3. Макаров Денис 6 0
4. Йевтич Дарко 4 1
5. Бегич Сильвие 4 1
6. Меркулов Михаил 3 1
7. Ин-Бём Хван 3 1
8. Шатов Олег 4 0
9. Деспотович Джордже 4 0
10. Зуев Александр 4 0
11. Самошников Илья 4 0
12. Кварацхелия Хвича 4 0
13. Игнатьев Иван 2 1
14. Зотов Георгий 2 0
15. Старфельт Карл 1 0
16. Медведев Никита 1 0
17. Косарев Кирилл 1 0
18. Бакаев Солтмурад 1 0
19. Климов Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)
 Рубин 3.57% (1) 10.71% (3) 25% (7) 25% (7) 14.29% (4) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа БАТЭ 1:1 Уфа
Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор
Рубин Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат Рубин 3:0 Ротор
Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин

Последние игры между собой

Уфа: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Рубин: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
Рубин 3:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Уфа Премьер-лига Уфа 2:3 Рубин Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 12 6 3 46 - 19 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Рубин Заявка 21 10 4 7 28 - 26 34
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
9. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
10. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 21 4 11 6 18 - 25 23
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
15. Арсенал Тула Заявка 21 3 5 13 17 - 37 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
10. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
12. Урал Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
13. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
9. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 1 день 15 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 79
    Уфа 8.9% (7)
    X 21.5% (17)
    Рубин 69.6% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Рубин
    3.67
    3.32
    2.29
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.64 3.32 2.29
    Бонус: 5 000 ₽ 3.62 3.24 2.27
    Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.20 2.21
      3.67 3.16 2.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.85 1.10 3.18 1.32 2.27 1.74 1.61 2.19 1.33 3.06 1.17 4.66 1.08 6.50 1.01 11.90 1.01 15.00
    6.45 1.07 5.25 1.13 2.46 1.52 1.87 1.93 1.53 2.68 1.22 4.25 1.16 5.10 1.03 9.50 1.02 10.00
    7.00 1.08 5.50 1.16 2.55 1.55 2.25 1.69 1.89 1.95 1.68 2.18 1.49 2.60 1.23 4.30 1.19 5.20 1.06 9.20 1.03 9.90 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 24.00
    7.08 1.12 2.59 1.54 2.25 1.70 1.90 1.98 1.65 2.34 1.51 2.70 1.16 5.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.00 1.81 1.38 3.04 1.17 5.00 1.05 9.70
    2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.25
    1.58 2.48 1.25 3.75 1.06 9.20
    2.41 1.61 1.98 1.91 1.53 2.62 1.36 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.61 2.31 1.29 3.60 1.11 6.40
    3.04 1.38 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
    2.00 1.76 1.44 2.70 1.13 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.27 1.60
    2.20 1.67
    Букмекер Да Нет
    5.85 1.13
    5.90 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.30 1.19
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    Прогнозы на матч Уфа - Рубин

    Исход игры
    Уфа
    8.9% (7)
    Ничья
    21.5% (17)
    Рубин
    69.6% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.77% (26)
    Меньше
    66.23% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (42)
    Нет
    45.45% (35)
    Популярный счёт
    0:1 Рубин
    32.9% (26)
    1:2 Рубин
    27.8% (22)
    1:1 Ничья
    20.3% (16)
    0:2 Рубин
    6.3% (5)
    1:0 Уфа
    5.1% (4)
    2:1 Уфа
    3.8% (3)
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