Партнёры справа вывели к воротам. Удар Виктора в ближний угол парировал Сычёв.

Сулейманов от углового флага навесил на Кайо, который вверху сыграл рукой.

44' Сорокин в центре поля толкнул в спину Терехова.

43' Карапузов справа убежал вперё1д и от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

42' Подачу Смольникова справа к воротам прервал Шахов.

40' Прострел Чернова слева на Классона в штрафную площадь перехватил Кайков.

38' У Де Вильены по центру не прошёл пас низом в штрафную площадь на Сулейманова.

36' Кайков пас налево на ход Терехову сделал слишком сильно.

35' Разыграли краснодарцы угловой удар. Подача Ионова слева до партнёров не дошла.

34' Архипов у центрального круга сыграл рукой.

33' Сулейманов слева со штрафного навесил к дальней штанге, где борьбу вверху выиграли тамбовчане.

32' Карапузов на фланге наступил на ногу Кабелла и получил жёлтую карточку.

31' Кайо в центре поля подтолкнул в спину Кабахидзе.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КАБЕЛЛА!!! Кабелла прямым ударом со штрафного слева точно пробил в ближнюю "девятку". Прыжок Сычёва оказался бесполезным.

29' Кабелла разыграл штрафной удар до свистка арбитра и получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

28' Бавин у угла штрафной площади завали на газон Ионова.

27' "Краснодар" очень много времени проводит перед чужой штрафной площадью, но ударов по воротам нет.

26' Кабелла слева покатил мяч в центр штрафной площади, но на эту передачу никто не откликнулся.

25' Сулейманов слева со штрафного навесил к дальней штанге, где все партнёры проскочили мимо мяча.

24' Кабахидзе на фланге сбил Кабулла.

23' Терехов на правом фланге атаки подтолкнул в спину Кайо.

22' Сулейманов исполнил подачу от углового флага. Мяч вынесен ан Чернова, который издали пробил неудачно.

21' Ионов слева ворвался в штрафную площадь и откатил мяч в центр на Де Вильену. Тонни с двадцати двух метров пробил рядом с левой штангой.

20' Терехов после подачи Карапузова от углового флага головой пробил рядом с правой штангой.

19' Удар Карапузова с линии штрафной площади заблокировал Де Вильена.

18' Кабелла у чужой штрафной площади нарушил правила.

17' Ионов по центру выскочил один на один с голкипером и пробил в левый угол. Сычёв ногой сумел отбить мяч.

16' Тамбовчане исполнили угловой удар. Кайо в центр штрафной площади оказался первым на мяча.

15' Кайо на фланге в верховой борьбе с Архиповым нарушил правила.

14' Классона на правом фланге оказался в офсайде.

13' Де Вильена поборолся с Карапузовым на левом фланге и упустил мяч за пределы поля.

12' "Краснодар" снова прижал соперника к штрафной площади, но проникнуть внутрь южанам не удаётся.

11' Смольников справа рванул вперёд, но обыгрышу с Сулеймановым помешали соперники.

10' Бавин по правому флангу сделал длинный пас вперёд на ход Архипову. Артём проиграл забег Кайо и подтолкнул защитника "Краснодара" в спину.

9' Карапузов слева со штрафного решил бить по воротам. Бабурин выдвинулся к ближней штанг8е и забрал мяч в руки.

8' Сорокин на фланге сбил Архипова.

7' Классон слева с пятнадцати метров пробил по воротам. Сычёв забрал мяч в руки.

6' Карапузов справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь, но его пас в центр перехвачен соперниками.

5' Чернов слева сместился к центру, но издали по воротам бить не решился.

4' "Краснодар" сразу уверенно расположился на чужой половине поля. Чернов и Смольников с флангов постоянно пытаются создавать напряжение.

3' У Классона не прошёл пас слева в центр по линии штрафной площади, но на подборе играет Де Вильена и с двадцати двух метров бьёт правее ворот.

2' "Тамбов" играет в красной форме, "Краснодар" - в белой.