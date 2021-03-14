  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Тамбов
0:1
Перерыв

Стадион:
Краснодар
0'
26' Желтая карточка
Кабелла Реми
0:1
27' Гол
Кабелла Реми
32' Желтая карточка
Карапузов Владислав
35
Сычёв
Виталий
23
Карапузов
Владислав
24
Кайков
Денис
13
Шахов
Виталий
3
Денисов
Александр
7
Алиев
Азер
31
Дроздов
Никита
81
Кабахидзе
Владимир
14
Бавин
Юрий
19
Терехов
Антон
9
Архипов
Артём
12
Бабурин
Егор
28
Смольников
Игорь
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
18
Чернов
Евгений
8
Газинский
Юрий
52
Де
Вильена
Тонни
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
7
Кабелла
Реми
16
Классон
Виктор
11
Ионов
Алексей
Тамбов
5-3-2
Краснодар
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Кабелла Реми
27'
0:1
Кабелла Реми
32'
Карапузов Владислав
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Количество точных передач 311
  • 63 Точность передач, % 90
  • 20 Владение мячом, % 80
  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Количество точных передач 311
  • 63 Точность передач, % 90
  • 20 Владение мячом, % 80

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.18
2. Карапетян Александр 3 0.14
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.09
4. Карасёв Павел 1 0.05
5. Панченко Кирилл 1 0.05
6. Костюков Михаил 1 0.05
7. Грицаенко Алексей 1 0.05
8. Архипов Артём 1 0.05
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.41
2. Кабелла Реми 8 (1) 0.36
3. Классон Виктор 5 (1) 0.23
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.18
5. Петров Сергей 2 0.09
6. Ари Феррейра 2 (1) 0.09
7. Вандерсон 1 0.05
8. Де Вильена Тонни 1 0.05
9. Олссон Кристоффер 1 0.05
10. Газинский Юрий 1 0.05
11. Уткин Даниил 1 0.05
12. Сабуа Леон 1 0.05
13. Ионов Алексей 0 0
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Тетрашвили Гурам 1 1
11. Килин Антон 1 1
12. Ойеволе Адессойе 2 0
13. Чичерин Никита 2 0
14. Рыбин Алексей 2 0
15. Карапузов Владислав 2 0
16. Балашов Виталий 1 0
17. Володько Максим 1 0
18. Чагров Никита 1 0
19. Карасёв Павел 1 0
20. Карапетян Александр 1 0
21. Терехов Антон 1 0
22. Аванесян Тигран 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Смольников Игорь 5 1
3. Газинский Юрий 5 0
4. Олссон Кристоффер 5 0
5. Мартынович Александр 3 1
6. Сорокин Егор 3 1
7. Петров Сергей 4 0
8. Рамирес Кристиан 4 0
9. Камболов Руслан 3 0
10. Берг Маркус 3 0
11. Кабелла Реми 2 0
12. Классон Виктор 2 0
13. Де Вильена Тонни 2 0
14. Уткин Даниил 2 0
15. Ионов Алексей 1 0
16. Ари Феррейра 1 0
17. Черников Александр 1 0
18. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 14.29% (2) 0 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)
 Краснодар 11.43% (4) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей
Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар 1:0 Тамбов Премьер-лига Краснодар 0:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
6. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Краснодар 1:0 Заявка 22 10 4 8 39 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов 0:1 Заявка 22 3 4 15 14 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар 1:0 Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов 0:1 Заявка 12 2 2 8 7 - 14 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар 1:0 Заявка 11 3 1 7 10 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов 0:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Тамбов" - "Краснодар" - 0:1.
  • Офсайд
    45'
    Терехов забежал в офсайд.
  • Угловой
    45'
    Сулейманов от углового флага навесил на Кайо, который вверху сыграл рукой.
  • Опасный момент
    44'
    Партнёры справа вывели к воротам. Удар Виктора в ближний угол парировал Сычёв.

Бонус 5 000 руб.
от букмекера




Бонус 1 000 руб.
от букмекера



  • Фол, нарушение
    44'
    Сорокин в центре поля толкнул в спину Терехова.
  • Опасный момент
    43'
    Карапузов справа убежал вперё1д и от угла штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
  • 42'
    Подачу Смольникова справа к воротам прервал Шахов.
  • 40'
    Прострел Чернова слева на Классона в штрафную площадь перехватил Кайков.
  • 38'
    У Де Вильены по центру не прошёл пас низом в штрафную площадь на Сулейманова.
  • 36'
    Кайков пас налево на ход Терехову сделал слишком сильно.
  • Угловой
    35'
    Разыграли краснодарцы угловой удар. Подача Ионова слева до партнёров не дошла.
  • Фол, нарушение
    34'
    Архипов у центрального круга сыграл рукой.
  • 33'
    Сулейманов слева со штрафного навесил к дальней штанге, где борьбу вверху выиграли тамбовчане.
  • Желтая карточка
    32'
    Карапузов на фланге наступил на ногу Кабелла и получил жёлтую карточку.
  • 31'
    Кайо в центре поля подтолкнул в спину Кабахидзе.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КАБЕЛЛА!!! Кабелла прямым ударом со штрафного слева точно пробил в ближнюю "девятку". Прыжок Сычёва оказался бесполезным.
  • Желтая карточка
    29'
    Кабелла разыграл штрафной удар до свистка арбитра и получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • 28'
    Бавин у угла штрафной площади завали на газон Ионова.
  • 27'
    "Краснодар" очень много времени проводит перед чужой штрафной площадью, но ударов по воротам нет.
  • 26'
    Кабелла слева покатил мяч в центр штрафной площади, но на эту передачу никто не откликнулся.
  • 25'
    Сулейманов слева со штрафного навесил к дальней штанге, где все партнёры проскочили мимо мяча.
  • Фол, нарушение
    24'
    Кабахидзе на фланге сбил Кабулла.
  • Фол, нарушение
    23'
    Терехов на правом фланге атаки подтолкнул в спину Кайо.
  • Угловой
    22'
    Сулейманов исполнил подачу от углового флага. Мяч вынесен ан Чернова, который издали пробил неудачно.
  • Опасный момент
    21'
    Ионов слева ворвался в штрафную площадь и откатил мяч в центр на Де Вильену. Тонни с двадцати двух метров пробил рядом с левой штангой.
  • Угловой
    20'
    Терехов после подачи Карапузова от углового флага головой пробил рядом с правой штангой.
  • 19'
    Удар Карапузова с линии штрафной площади заблокировал Де Вильена.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кабелла у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Опасный момент
    17'
    Ионов по центру выскочил один на один с голкипером и пробил в левый угол. Сычёв ногой сумел отбить мяч.
  • Угловой
    16'
    Тамбовчане исполнили угловой удар. Кайо в центр штрафной площади оказался первым на мяча.
  • Фол, нарушение
    15'
    Кайо на фланге в верховой борьбе с Архиповым нарушил правила.
  • Офсайд
    14'
    Классона на правом фланге оказался в офсайде.
  • 13'
    Де Вильена поборолся с Карапузовым на левом фланге и упустил мяч за пределы поля.
  • 12'
    "Краснодар" снова прижал соперника к штрафной площади, но проникнуть внутрь южанам не удаётся.
  • 11'
    Смольников справа рванул вперёд, но обыгрышу с Сулеймановым помешали соперники.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бавин по правому флангу сделал длинный пас вперёд на ход Архипову. Артём проиграл забег Кайо и подтолкнул защитника "Краснодара" в спину.
  • 9'
    Карапузов слева со штрафного решил бить по воротам. Бабурин выдвинулся к ближней штанг8е и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    8'
    Сорокин на фланге сбил Архипова.
  • 7'
    Классон слева с пятнадцати метров пробил по воротам. Сычёв забрал мяч в руки.
  • 6'
    Карапузов справа убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь, но его пас в центр перехвачен соперниками.
  • 5'
    Чернов слева сместился к центру, но издали по воротам бить не решился.
  • 4'
    "Краснодар" сразу уверенно расположился на чужой половине поля. Чернов и Смольников с флангов постоянно пытаются создавать напряжение.
  • 3'
    У Классона не прошёл пас слева в центр по линии штрафной площади, но на подборе играет Де Вильена и с двадцати двух метров бьёт правее ворот.
  • 2'
    "Тамбов" играет в красной форме, "Краснодар" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Мордовия Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 22 тура Российской Премьер-лиги, в котором сыграют «Тамбов» и «Краснодар». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 151
Тамбов 2% (3)
X 3.3% (5)
Краснодар 94.7% (143)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тамбов
Ничья
Краснодар
86.00
17.00
1.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  22.00 10.70 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 51.00 13.75 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 86.00 17.00 1.02
  51.13 11.44 1.05

Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5
7.42 1.06 4.94 1.18 3.09 1.37 2.46 1.57 1.84 1.96 1.49 2.43 1.31 3.54 1.19 4.70 1.09 7.30 1.04 11.40 1.02 14.40
11.00 1.00 5.15 1.12 4.15 1.18 2.52 1.50 2.08 1.75 1.71 2.26 1.38 3.04 1.25 3.78 1.11 5.80 1.08 6.25 1.01 11.25
10.50 1.05 8.80 1.06 3.60 1.28 2.75 1.44 2.05 1.75 2.10 1.75 1.52 2.52 1.73 2.18 1.31 3.35 1.11 6.50 1.09 7.20 1.02 17.00 1.02 17.00 1.04 12.50 1.01 12.50
5.79 1.14 2.56 1.51 2.06 1.77 1.78 2.05 1.50 2.60 1.37 3.06 1.68 2.20 1.50 2.57 1.29 3.64 1.12 6.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
3.26 1.33 2.22 1.69 1.58 2.44 1.22 4.18 1.09 7.47 1.01 14.90
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.28 3.64 1.18 4.85
2.05 1.75 1.31 3.35 1.17 4.90 1.03 14.00 1.02 17.00
2.81 1.42 2.23 1.65 1.73 2.10 1.62 2.28 1.36 3.05 1.11 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.75 3.75
4.64 1.19 2.53 1.52 1.79 2.01 1.41 2.91 1.21 4.46 1.08 7.65 1.05 10.30
5.50 1.15 3.95 1.25 2.05 1.77 1.57 2.40 1.33 3.32 1.16 5.35
3.45 1.28 2.03 1.69 1.52 2.45 1.32 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.69 1.23
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
9.45 1.06
8.40 1.06
Букмекер Да Нет
9.45 1.06
8.80 1.05
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Тамбов 0:1 Краснодар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Тамбов 0:1 Краснодар

Исход игры
Тамбов
2% (3)
Ничья
3.3% (5)
Краснодар
94.7% (143)
Тотал 2.5
Больше
50% (74)
Меньше
50% (74)
Обе команды забьют
Да
33.11% (49)
Нет
66.89% (99)
Популярный счёт
0:2 Краснодар
36.4% (55)
1:2 Краснодар
20.5% (31)
0:3 Краснодар
17.2% (26)
0:1 Краснодар
9.3% (14)
1:3 Краснодар
7.3% (11)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:1 Тамбов
2% (3)
0:4 Краснодар
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 