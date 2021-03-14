Тамбов
0:1
Перерыв
Стадион: Мордовия Арена
Краснодар
26' Желтая карточкаКабелла Реми
0:1
27' ГолКабелла Реми
32' Желтая карточкаКарапузов Владислав
24
Кайков
Денис
14
Бавин
Юрий
12
Бабурин
Егор
31
Кайо
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кайков ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Сямук РодионВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
26'
27'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Количество точных передач 311
-
63 Точность передач, % 90
-
20 Владение мячом, % 80
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Количество точных передач 311
-
63 Точность передач, % 90
-
20 Владение мячом, % 80
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.18
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.14
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.09
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.05
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.05
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|8.
|Архипов Артём
|1
|0.05
|9.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|10.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|11.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|12.
|Алиев Саид
|0
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|14.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|9 (1)
|0.41
|2.
|Кабелла Реми
|8 (1)
|0.36
|3.
|Классон Виктор
|5 (1)
|0.23
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.18
|5.
|Петров Сергей
|2
|0.09
|6.
|Ари Феррейра
|2 (1)
|0.09
|7.
|Вандерсон
|1
|0.05
|8.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.05
|9.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.05
|10.
|Газинский Юрий
|1
|0.05
|11.
|Уткин Даниил
|1
|0.05
|12.
|Сабуа Леон
|1
|0.05
|13.
|Ионов Алексей
|0
|0
|14.
|Камболов Руслан
|0
|0
|15.
|Смольников Игорь
|0
|0
|16.
|Марков Евгений
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|10.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|11.
|Килин Антон
|1
|1
|12.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|13.
|Чичерин Никита
|2
|0
|14.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|15.
|Карапузов Владислав
|2
|0
|16.
|Балашов Виталий
|1
|0
|17.
|Володько Максим
|1
|0
|18.
|Чагров Никита
|1
|0
|19.
|Карасёв Павел
|1
|0
|20.
|Карапетян Александр
|1
|0
|21.
|Терехов Антон
|1
|0
|22.
|Аванесян Тигран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|6
|1
|2.
|Смольников Игорь
|5
|1
|3.
|Газинский Юрий
|5
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|5.
|Мартынович Александр
|3
|1
|6.
|Сорокин Егор
|3
|1
|7.
|Петров Сергей
|4
|0
|8.
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|9.
|Камболов Руслан
|3
|0
|10.
|Берг Маркус
|3
|0
|11.
|Кабелла Реми
|2
|0
|12.
|Классон Виктор
|2
|0
|13.
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|14.
|Уткин Даниил
|2
|0
|15.
|Ионов Алексей
|1
|0
|16.
|Ари Феррейра
|1
|0
|17.
|Черников Александр
|1
|0
|18.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|Краснодар
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|20% (7)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +4 =4 -12Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей
Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 25
|34
|8.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|22
|10
|4
|8
|39 - 27
|34
|9.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 14
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
|
Бонус 15 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 5 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 1 000 руб.
от букмекера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тамбов 0:1 Краснодар
Исход игры
Тамбов
2% (3)
Ничья
3.3% (5)
Краснодар
94.7% (143)
Тотал 2.5
Больше
50% (74)
Меньше
50% (74)
Обе команды забьют
Да
33.11% (49)
Нет
66.89% (99)
Популярный счёт
0:2 Краснодар
36.4% (55)
1:2 Краснодар
20.5% (31)
0:3 Краснодар
17.2% (26)
0:1 Краснодар
9.3% (14)
1:3 Краснодар
7.3% (11)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:1 Тамбов
2% (3)
0:4 Краснодар
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!