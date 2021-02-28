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Тамбов
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.19
2. Карапетян Александр 3 0.14
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.1
4. Карасёв Павел 1 0.05
5. Панченко Кирилл 1 0.05
6. Костюков Михаил 1 0.05
7. Грицаенко Алексей 1 0.05
8. Архипов Артём 1 0.05
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 9 (1) 0.43
2. Кабелла Реми 7 (1) 0.33
3. Классон Виктор 5 (1) 0.24
4. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.19
5. Петров Сергей 2 0.1
6. Ари Феррейра 2 (1) 0.1
7. Вандерсон 1 0.05
8. Де Вильена Тонни 1 0.05
9. Олссон Кристоффер 1 0.05
10. Газинский Юрий 1 0.05
11. Уткин Даниил 1 0.05
12. Сабуа Леон 1 0.05
13. Ионов Алексей 0 0
14. Камболов Руслан 0 0
15. Смольников Игорь 0 0
16. Марков Евгений 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Тетрашвили Гурам 1 1
11. Килин Антон 1 1
12. Ойеволе Адессойе 2 0
13. Чичерин Никита 2 0
14. Рыбин Алексей 2 0
15. Балашов Виталий 1 0
16. Володько Максим 1 0
17. Чагров Никита 1 0
18. Карасёв Павел 1 0
19. Карапетян Александр 1 0
20. Терехов Антон 1 0
21. Аванесян Тигран 1 0
22. Карапузов Владислав 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 6 1
2. Смольников Игорь 5 1
3. Газинский Юрий 5 0
4. Олссон Кристоффер 5 0
5. Мартынович Александр 3 1
6. Сорокин Егор 3 1
7. Петров Сергей 4 0
8. Рамирес Кристиан 4 0
9. Камболов Руслан 3 0
10. Берг Маркус 3 0
11. Классон Виктор 2 0
12. Де Вильена Тонни 2 0
13. Уткин Даниил 2 0
14. Ионов Алексей 1 0
15. Ари Феррейра 1 0
16. Кабелла Реми 1 0
17. Черников Александр 1 0
18. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 14.29% (2) 0 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)
 Краснодар 11.43% (4) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей
Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Спартак Москва 6:1 Краснодар Краснодар 2:2 Урал Динамо Загреб 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Сочи
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Краснодар 1:0 Тамбов Премьер-лига Краснодар 0:0 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:2 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 12 6 3 46 - 19 42
2. ЦСКА Москва Заявка 21 12 4 5 37 - 19 40
3. Спартак Москва Заявка 21 11 5 5 39 - 24 38
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Динамо Москва Заявка 21 11 3 7 28 - 22 36
6. Рубин Заявка 21 10 4 7 28 - 26 34
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
9. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
10. Краснодар Заявка 21 9 4 8 38 - 27 31
11. Ахмат Заявка 21 7 5 9 20 - 25 26
12. Урал Заявка 21 4 11 6 18 - 25 23
13. Ротор Заявка 21 4 6 11 12 - 31 18
14. Уфа Заявка 21 3 5 13 15 - 33 14
15. Арсенал Тула Заявка 21 3 5 13 17 - 37 14
16. Тамбов Заявка 21 3 4 14 14 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 35 - 12 28
2. Динамо Москва Заявка 10 8 1 1 17 - 3 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
10. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
11. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
12. Урал Заявка 10 3 5 2 9 - 9 14
13. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
14. Тамбов Заявка 11 2 2 7 7 - 13 8
15. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
16. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
2. ЦСКА Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 7 19
3. Рубин Заявка 11 6 1 4 15 - 14 19
4. Спартак Москва Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Ахмат Заявка 10 3 2 5 7 - 14 11
9. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Ротор Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
12. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
13. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
14. Краснодар Заявка 10 2 1 7 9 - 17 7
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  38.00 13.00 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 12.75 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 12.00 1.11
  28.06 10.31 1.09

Самый высокий коэффициент на матч «Тамбов» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тамбов» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тамбов» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5
7.42 1.06 6.05 1.13 3.60 1.31 2.60 1.50 2.06 1.89 1.63 2.28 1.40 2.97 1.21 4.42 1.14 5.80 1.07 8.75 1.02 13.90
11.00 1.00 5.75 1.09 5.00 1.14 2.74 1.43 2.31 1.61 1.83 2.08 1.47 2.68 1.28 3.54 1.14 4.95 1.11 5.45 1.02 9.10
16.00 0.00 15.00 1.02 6.00 1.13 5.10 1.14 2.95 1.45 2.04 1.78 2.40 1.75 2.04 1.99 1.83 2.04 1.48 3.05 1.35 3.65 1.17 5.80 1.13 5.50 1.04 9.20 1.03 9.70
6.27 1.12 2.95 1.38 2.66 1.47 2.35 1.58 2.01 1.80 1.79 2.01 1.62 2.27 1.32 3.29 1.13 5.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
3.66 1.30 2.11 1.73 1.56 2.43 1.21 4.04 1.12 6.30 1.03 11.90
4.20 1.23 2.95 1.40 1.77 2.05 1.30 3.52 1.20 4.65
2.90 1.48 1.76 2.07 1.32 3.60
3.62 1.28 2.94 1.40 2.09 1.75 1.74 2.08 1.51 2.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.75 3.75
5.73 1.14 2.83 1.43 1.95 1.85 1.50 2.59 1.28 4.10 1.11 6.52 1.05 10.00
5.80 1.14 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35
3.40 1.29 2.26 1.59 1.69 2.10 1.35 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.40 1.30
3.20 1.35
Букмекер Да Нет
7.30 1.09
6.90 1.08
Букмекер Да Нет
5.85 1.13
5.50 1.13
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Прогнозы на матч Тамбов - Краснодар

Исход игры
Тамбов
4.1% (3)
Ничья
6.8% (5)
Краснодар
89% (65)
Тотал 2.5
Больше
49.3% (35)
Меньше
50.7% (36)
Обе команды забьют
Да
33.8% (24)
Нет
66.2% (47)
Популярный счёт
0:2 Краснодар
35.6% (26)
0:3 Краснодар
19.2% (14)
1:2 Краснодар
19.2% (14)
0:1 Краснодар
6.8% (5)
1:1 Ничья
5.5% (4)
2:1 Тамбов
4.1% (3)
1:3 Краснодар
4.1% (3)
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