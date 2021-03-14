Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Сочи
31
Рыбус
Мацей
76
Мухин
Максим
23
Мевля
Миха
27
Заика
Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
-
92 Агеев МихаилНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.19
|2.
|Крыховяк Гжегож
|4
|0.19
|3.
|Смолов Фёдор
|4
|0.19
|4.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.14
|5.
|Мурило Серкейра
|3
|0.14
|6.
|Лисакович Виталий
|2
|0.1
|7.
|Миранчук Алексей
|2
|0.1
|8.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.05
|9.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.05
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|11.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.05
|12.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Камано Франсуа
|0
|0
|15.
|Куликов Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.38
|2.
|Заболотный Антон
|5
|0.24
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0.24
|4.
|Юсупов Артур
|4
|0.19
|5.
|Мевля Миха
|3
|0.14
|6.
|Терехов Сергей
|2
|0.1
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.1
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.05
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.05
|10.
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|11.
|Миладинович Иван
|1
|0.05
|12.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|14.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|15.
|Руденко Александр Александрович
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|7
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Куликов Даниил
|6
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|6.
|Райкович Слободан
|3
|1
|7.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|8.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|9.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|10.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|11.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|12.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Рыбчинский Дмитрий
|3
|0
|14.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|15.
|Мухин Максим
|2
|0
|16.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|17.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|18.
|Иосифов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|8
|1
|2.
|Заика Кирилл
|5
|1
|3.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|4.
|Цаллагов Ибрагим
|3
|1
|5.
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|6.
|Заболотный Антон
|4
|0
|7.
|Юсупов Артур
|4
|0
|8.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|9.
|Миладинович Иван
|4
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|2
|1
|11.
|Дуганджич Марко
|3
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|14.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|15.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|16.
|Мевля Миха
|1
|0
|17.
|Новосельцев Иван
|1
|0
|18.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|Сочи
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|25% (8)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов
Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Сочи Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|32 - 22
|37
|5.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|26 - 25
|34
|8.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|9.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Сочи
Исход игры
Локомотив Москва
80.4% (119)
Ничья
16.9% (25)
Сочи
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
63.45% (92)
Нет
36.55% (53)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
38.5% (57)
1:0 Локомотив Москва
22.3% (33)
1:1 Ничья
14.2% (21)
2:0 Локомотив Москва
12.8% (19)
3:1 Локомотив Москва
3.4% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Сочи
1.4% (2)
3:2 Локомотив Москва
1.4% (2)
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