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Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Сочи
1
Гилерме
Маринато
94
Рыбчинский
Дмитрий
3
Кастро
Пабло
14
Чорлука
Ведран
31
Рыбус
Мацей
69
Куликов
Даниил
7
Крыховяк
Гжегож
76
Мухин
Максим
17
Жемалетдинов
Рифат
25
Камано
Франсуа
88
Лисакович
Виталий
35
Джанаев
Сослан
23
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
25
Новосельцев
Иван
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
7
Пруцев
Данил
13
Терехов
Сергей
22
Жоаозиньо
Рамос
6
Юсупов
Артур
17
Дуганджич
Марко
Локомотив Москва
4-3-1-2
Сочи
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 4 (3) 0.19
2. Крыховяк Гжегож 4 0.19
3. Смолов Фёдор 4 0.19
4. Игнатьев Владислав 3 0.14
5. Мурило Серкейра 3 0.14
6. Лисакович Виталий 2 0.1
7. Миранчук Алексей 2 0.1
8. Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
9. Зе Луиш Жозе 1 0.05
10. Баринов Дмитрий 1 0.05
11. Жемалетдинов Рифат 1 0.05
12. Чорлука Ведран 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0
14. Камано Франсуа 0 0
15. Куликов Даниил 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.38
2. Заболотный Антон 5 0.24
3. Бурмистров Никита 5 0.24
4. Юсупов Артур 4 0.19
5. Мевля Миха 3 0.14
6. Терехов Сергей 2 0.1
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.1
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.05
9. Заика Кирилл 1 0.05
10. Дуганджич Марко 1 0.05
11. Миладинович Иван 1 0.05
12. Маргасов Тимофей 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Рыбус Мацей 7 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Куликов Даниил 6 0
5. Гилерме Маринато 4 1
6. Райкович Слободан 3 1
7. Жемалетдинов Рифат 4 0
8. Эдер Лопеш 4 0
9. Магкеев Станислав 4 0
10. Мурило Серкейра 4 0
11. Живоглядов Дмитрий 3 0
12. Баринов Дмитрий 3 0
13. Рыбчинский Дмитрий 3 0
14. Игнатьев Владислав 2 0
15. Мухин Максим 2 0
16. Зе Луиш Жозе 1 0
17. Лисакович Виталий 1 0
18. Иосифов Никита 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 8 1
2. Заика Кирилл 5 1
3. Маргасов Тимофей 5 0
4. Цаллагов Ибрагим 3 1
5. Нобоа Кристиан 4 0
6. Заболотный Антон 4 0
7. Юсупов Артур 4 0
8. Маммана Эмануэль 4 0
9. Миладинович Иван 4 0
10. Бурмистров Никита 2 1
11. Дуганджич Марко 3 0
12. Полоз Дмитрий 2 0
13. Набиуллин Эльмир 2 0
14. Жоаозиньо Рамос 1 0
15. Джанаев Сослан 1 0
16. Мевля Миха 1 0
17. Новосельцев Иван 1 0
18. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 23.08% (6) 15.38% (4)
 Сочи 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4) 25% (8) 15.63% (5) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов
Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва
Сочи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи
Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Сочи Премьер-лига Сочи 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Сочи Заявка 21 10 7 4 32 - 22 37
5. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
6. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
7. Локомотив Москва Заявка 21 10 4 7 26 - 25 34
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
4. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
5. Локомотив Москва Заявка 10 7 1 2 14 - 7 22
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Локомотив Москва 81% (119)
    X 16.3% (24)
    Сочи 2.7% (4)
    Все прогнозы
    2.2 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Сочи
    2.30
    3.24
    3.92
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.31 3.18 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.22 3.92
    Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.05 3.55
      2.25 3.16 3.74

    Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.85 1.10 3.48 1.31 2.37 1.59 1.80 2.17 1.43 2.86 1.24 4.12 1.13 5.90 1.04 11.60 1.01 16.00
    6.45 1.07 5.45 1.12 2.67 1.45 2.03 1.79 1.65 2.52 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
    7.70 1.06 6.00 1.13 2.70 1.47 2.06 1.82 1.76 2.14 1.59 2.45 1.27 3.80 1.19 4.60 1.05 8.20 1.04 8.90 1.01 16.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    8.10 1.10 2.81 1.47 2.44 1.60 2.07 1.83 1.75 2.16 1.58 2.49 1.46 2.87 1.21 4.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.03 1.79 1.42 2.88 1.20 4.64 1.06 8.80
    2.43 1.56 1.62 2.30 1.32 3.38 1.07 8.10 1.05 9.60
    1.63 2.28 1.30 3.50 1.07 8.20
    2.60 1.54 2.13 1.78 1.64 2.36 1.42 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    2.65 1.48 1.71 2.14 1.34 3.26 1.14 5.60 1.06 9.20 1.01 15.50
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
    2.08 1.70 1.47 2.55 1.16 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.67
    2.02 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.14
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Сочи

    Исход игры
    Локомотив Москва
    80.4% (119)
    Ничья
    16.9% (25)
    Сочи
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.97% (71)
    Меньше
    51.03% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    63.45% (92)
    Нет
    36.55% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    38.5% (57)
    1:0 Локомотив Москва
    22.3% (33)
    1:1 Ничья
    14.2% (21)
    2:0 Локомотив Москва
    12.8% (19)
    3:1 Локомотив Москва
    3.4% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    1:2 Сочи
    1.4% (2)
    3:2 Локомотив Москва
    1.4% (2)
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