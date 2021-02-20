  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сан-Паулу
1:1
Конец матча
Палмейрас
0'
63' Желтая карточка
Гомес Густаво
1:0
74' Пенальти
Лусиано Невес
78' Желтая карточка
Че Че
85' Желтая карточка
Алвес Даниэл
1:1
90' Гол
Рони III
90'+7
1
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
8
Че
Че
10
Алвес
Даниэл
13
Luan5
26
Igor
Gomes
11
Лусиано
Невес
19
Gonzalo
Carneiro
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
17
Винья
Матиас
30
Мело
Фелипе
5
Каррейро
Патрик
11
Рони
III
23
Вейга
Рафаэль
29
Виллиан
Сикейра
10
Адриано
Луис
Сан-Паулу
4-4-2
Палмейрас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лусиано Невес 17 (1) 0.47
2. Brenner da Silva 11 0.31
3. Рейналдо Мануэл 6 (5) 0.17
4. Габриэл Барбоза 5 0.14
5. Че Че 4 0.11
6. Igor Gomes 3 0.08
7. Эрнанес Лима 3 0.08
8. Витор Буэно 2 0.06
9. Алвес Даниэл 1 0.03
10. Pablo I 1 0.03
11. Gonzalo Carneiro 1 0.03
12. Коста Диего 1 0.03
13. Арболеда Роберт 1 0.03
14. Jonas Toro 1 0.03
15. Igor Vinicius 0 0
16. Хуанфран Торрес 0 0
17. Tiago Luis Volpi 0 0
18. Leo XV 0 0
19. Luan5 0 0
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вейга Рафаэль 11 (3) 0.31
2. Адриано Луис 10 (2) 0.28
3. Виллиан Сикейра 7 0.19
4. Рони III 5 0.14
5. Верон Габриэл 4 0.11
6. Каррейро Патрик 3 0.08
7. Рафаэл Жозе 2 0.06
8. Уэсли Лопес 2 0.06
9. Лопес Брено 2 0.06
10. Скарпа Густаво 1 0.03
11. Лима Лукас III 1 0.03
12. Гомес Густаво 1 0.03
13. Эмерсон Сантос 1 0.03
14. Менино Габриэль 0 0
15. Винья Матиас 0 0
16. Роша Маркос 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Алвес Даниэл 9 0
2. Че Че 5 1
3. Igor Vinicius 6 0
4. Luan5 6 0
5. Рейналдо Мануэл 5 0
6. Габриэл Барбоза 5 0
7. Brenner da Silva 5 0
8. Коста Диего 4 0
9. Эрнанес Лима 4 0
10. Bruno VI 4 0
11. Лусиано Невес 4 0
12. Хуанфран Торрес 3 0
13. Арболеда Роберт 3 0
14. Pablo I 3 0
15. Igor Gomes 3 0
16. Витор Буэно 2 0
17. Leo XV 2 0
18. Tiago Luis Volpi 1 0
19. Gonzalo Carneiro 1 0
20. Lucas Perri 1 0
21. Lizeiro 1 0
22. Jonas Toro 1 0
23. Rodrigo Nestor 1 0
Палмейрас
# Игрок      
1. Рафаэл Жозе 7 2
2. Менино Габриэль 9 0
3. Лима Лукас III 8 0
4. Гомес Густаво 4 1
5. Мело Фелипе 5 0
6. Данило 5 0
7. Луан Гарсия IV 5 0
8. Кушчевич Бенхамин 3 1
9. Винья Матиас 4 0
10. Майке Роша 2 1
11. Роша Маркос 3 0
12. Эмпереур Алан 3 0
13. Вейга Рафаэль 3 0
14. Эмерсон Сантос 3 0
15. Адриано Луис 2 0
16. Энрике Бруно 2 0
17. Скарпа Густаво 2 0
18. Уэсли Лопес 2 0
19. Лопес Брено 2 0
20. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
21. Рони III 2 0
22. Эстевес Лукас 2 0
23. Каррейро Патрик 2 0
24. Renan Victor 2 0
25. Сильва Габриэль 1 0
26. Виллиан Сикейра 1 0
27. Жаилсон Марселино 1 0
28. Vitor Hugo III2 1 0
29. Верон Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 12.28% (7) 12.28% (7) 15.79% (9) 12.28% (7) 21.05% (12) 26.32% (15)
 Палмейрас 8% (4) 18% (9) 26% (13) 14% (7) 18% (9) 16% (8)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гремио 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Сеара Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Куритиба
Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Куритиба 1:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Форталеза Аль-Ахли Каир 0:0 Палмейрас Палмейрас 0:1 Тигрес
Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Палмейрас: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Серия A Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Серия A
Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Паулиста А1 Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Паулиста А1 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:1 Сан-Паулу Серия A Палмейрас 2:0 Сан-Паулу Паулиста Палмейрас 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Палмейрас 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Серия A Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Паулиста А1 Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Сан-Паулу Серия A Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Бразилейро Серия А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 36 20 9 7 60 - 33 69
2. Фламенго 36 20 8 8 65 - 45 68
3. Сан-Паулу 36 17 12 7 57 - 39 63
4. Атлетико Минейро 36 18 8 10 59 - 43 62
5. Флуминенсе 36 17 9 10 52 - 41 60
6. Палмейрас 36 15 12 9 50 - 34 57
7. Гремио 36 13 17 6 52 - 39 56
8. Сантос 36 14 11 11 51 - 48 53
9. Атлетико Паранаэнсе 36 14 8 14 36 - 35 50
10. Коринтианс 36 13 10 13 45 - 45 49
11. Брагантино 36 12 13 11 49 - 40 49
12. Сеара 36 12 10 14 50 - 50 46
13. Атлетико Гойяненсе 36 11 13 12 36 - 43 46
14. Спорт Ресифи 36 12 6 18 29 - 45 42
15. Форталеза 36 10 11 15 34 - 38 41
16. Байя 36 10 8 18 42 - 59 38
17. Васко да Гама 36 9 10 17 34 - 54 37
18. Гойяс 36 9 9 18 39 - 60 36
19. Куритиба 36 7 10 19 30 - 49 31
20. Ботафого Рибейрао 36 4 12 20 30 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 18 13 4 1 39 - 13 43
2. Интернасьональ 18 12 4 2 34 - 17 40
3. Флуминенсе 18 10 5 3 29 - 14 35
4. Фламенго 18 10 4 4 33 - 22 34
5. Палмейрас 18 9 7 2 32 - 15 34
6. Сан-Паулу 18 9 7 2 27 - 15 34
7. Сантос 18 9 6 3 34 - 22 33
8. Гремио 18 9 6 3 33 - 23 33
9. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
10. Форталеза 18 8 6 4 20 - 11 30
11. Коринтианс 18 8 6 4 29 - 23 30
12. Атлетико Паранаэнсе 18 8 5 5 18 - 13 29
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 18 8 2 8 17 - 20 26
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 18 6 5 7 18 - 19 23
17. Сеара 18 6 5 7 20 - 24 23
18. Гойяс 18 6 4 8 19 - 28 22
19. Куритиба 18 4 6 8 13 - 17 18
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 18 8 5 5 26 - 16 29
3. Сан-Паулу 18 8 5 5 30 - 24 29
4. Флуминенсе 18 7 4 7 23 - 27 25
5. Сеара 18 6 5 7 30 - 26 23
6. Палмейрас 18 6 5 7 18 - 19 23
7. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
8. Атлетико Гойяненсе 18 6 4 8 15 - 23 22
9. Атлетико Паранаэнсе 18 6 3 9 18 - 22 21
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 18 5 4 9 16 - 22 19
12. Атлетико Минейро 18 5 4 9 20 - 30 19
13. Брагантино 18 3 8 7 16 - 21 17
14. Спорт Ресифи 18 4 4 10 12 - 25 16
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Васко да Гама 18 3 5 10 16 - 35 14
17. Куритиба 18 3 4 11 17 - 32 13
18. Ботафого Рибейрао 18 2 7 9 15 - 30 13
19. Байя 18 2 6 10 17 - 33 12
20. Форталеза 18 2 5 11 14 - 27 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 9'
    Gonzalo Carneiro уходит с поля. Pablo выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 9.00 39.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.32 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.50 59.00
  2.55 2.62 3.36

Самый высокий коэффициент на матч «Сан-Паулу» – «Палмейрас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сан-Паулу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Палмейрас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сан-Паулу» – «Палмейрас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.25 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.35 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.10
1.92 1.82 1.30 3.30 1.23 3.90 1.02 11.00 1.73 2.10 1.10 6.25 1.02 11.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 19.50
3.18 1.33 2.23 1.65 1.85 1.96 1.60 2.32 1.35 3.11 1.81 2.01 1.62 2.30 1.45 2.75 1.20 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00
1.35 3.07 1.18 4.45 1.67 2.20 1.43 2.83 1.32 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
2.06 1.71 1.47 2.60 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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