63' Желтая карточкаГомес Густаво
1:0
74' ПенальтиЛусиано Невес
78' Желтая карточкаЧе Че
85' Желтая карточкаАлвес Даниэл
1:1
90' ГолРони III
3
Bruno
VI
8
Че
Че
10
Алвес
Даниэл
13
Luan5
26
Igor
Gomes
12
Майке
Роша
17
Винья
Матиас
30
Мело
Фелипе
11
Рони
III
10
Адриано
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
13 Luan5Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
23 Lucas Perri
-
9 Pablo I
-
41 Junior6
-
-
16 Leo XV
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рони IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Лопес БреноНападающий
-
26 Renan Victor
-
66 Vanderlan
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
63'
68'
74'
1:0
78'
85'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лусиано Невес
|17 (1)
|0.47
|2.
|Brenner da Silva
|11
|0.31
|3.
|Рейналдо Мануэл
|6 (5)
|0.17
|4.
|Габриэл Барбоза
|5
|0.14
|5.
|Че Че
|4
|0.11
|6.
|Igor Gomes
|3
|0.08
|7.
|Эрнанес Лима
|3
|0.08
|8.
|Витор Буэно
|2
|0.06
|9.
|Алвес Даниэл
|1
|0.03
|10.
|Pablo I
|1
|0.03
|11.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0.03
|12.
|Коста Диего
|1
|0.03
|13.
|Арболеда Роберт
|1
|0.03
|14.
|Jonas Toro
|1
|0.03
|15.
|Igor Vinicius
|0
|0
|16.
|Хуанфран Торрес
|0
|0
|17.
|Tiago Luis Volpi
|0
|0
|18.
|Leo XV
|0
|0
|19.
|Luan5
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.31
|2.
|Адриано Луис
|10 (2)
|0.28
|3.
|Виллиан Сикейра
|7
|0.19
|4.
|Рони III
|5
|0.14
|5.
|Верон Габриэл
|4
|0.11
|6.
|Каррейро Патрик
|3
|0.08
|7.
|Рафаэл Жозе
|2
|0.06
|8.
|Уэсли Лопес
|2
|0.06
|9.
|Лопес Брено
|2
|0.06
|10.
|Скарпа Густаво
|1
|0.03
|11.
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|12.
|Гомес Густаво
|1
|0.03
|13.
|Эмерсон Сантос
|1
|0.03
|14.
|Менино Габриэль
|0
|0
|15.
|Винья Матиас
|0
|0
|16.
|Роша Маркос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алвес Даниэл
|9
|0
|2.
|Че Че
|5
|1
|3.
|Igor Vinicius
|6
|0
|4.
|Luan5
|6
|0
|5.
|Рейналдо Мануэл
|5
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|7.
|Brenner da Silva
|5
|0
|8.
|Коста Диего
|4
|0
|9.
|Эрнанес Лима
|4
|0
|10.
|Bruno VI
|4
|0
|11.
|Лусиано Невес
|4
|0
|12.
|Хуанфран Торрес
|3
|0
|13.
|Арболеда Роберт
|3
|0
|14.
|Pablo I
|3
|0
|15.
|Igor Gomes
|3
|0
|16.
|Витор Буэно
|2
|0
|17.
|Leo XV
|2
|0
|18.
|Tiago Luis Volpi
|1
|0
|19.
|Gonzalo Carneiro
|1
|0
|20.
|Lucas Perri
|1
|0
|21.
|Lizeiro
|1
|0
|22.
|Jonas Toro
|1
|0
|23.
|Rodrigo Nestor
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафаэл Жозе
|7
|2
|2.
|Менино Габриэль
|9
|0
|3.
|Лима Лукас III
|8
|0
|4.
|Гомес Густаво
|4
|1
|5.
|Мело Фелипе
|5
|0
|6.
|Данило
|5
|0
|7.
|Луан Гарсия IV
|5
|0
|8.
|Кушчевич Бенхамин
|3
|1
|9.
|Винья Матиас
|4
|0
|10.
|Майке Роша
|2
|1
|11.
|Роша Маркос
|3
|0
|12.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|13.
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|14.
|Эмерсон Сантос
|3
|0
|15.
|Адриано Луис
|2
|0
|16.
|Энрике Бруно
|2
|0
|17.
|Скарпа Густаво
|2
|0
|18.
|Уэсли Лопес
|2
|0
|19.
|Лопес Брено
|2
|0
|20.
|do Nascimento Ramires Santos II
|2
|0
|21.
|Рони III
|2
|0
|22.
|Эстевес Лукас
|2
|0
|23.
|Каррейро Патрик
|2
|0
|24.
|Renan Victor
|2
|0
|25.
|Сильва Габриэль
|1
|0
|26.
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|27.
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|28.
|Vitor Hugo III2
|1
|0
|29.
|Верон Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|12.28% (7)
|12.28% (7)
|15.79% (9)
|12.28% (7)
|21.05% (12)
|26.32% (15)
|Палмейрас
|8% (4)
|18% (9)
|26% (13)
|14% (7)
|18% (9)
|16% (8)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гремио 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Сеара Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Куритиба
Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Сантос Брагантино 4:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Гремио 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Гойяс 0:3 Сан-Паулу Байя 1:3 Сан-Паулу Сеара 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама Сан-Паулу 3:0 Фламенго
Палмейрас Последние 20 матчей: +9 =4 -7Куритиба 1:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Форталеза Аль-Ахли Каир 0:0 Палмейрас Палмейрас 0:1 Тигрес
Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Палмейрас: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Паулиста А1 Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Паулиста А1 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:1 Сан-Паулу Серия A Палмейрас 2:0 Сан-Паулу Паулиста Палмейрас 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Палмейрас 2:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Серия A Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Паулиста А1 Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Сан-Паулу Серия A Палмейрас 3:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Бразилейро Серия А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|36
|20
|9
|7
|60 - 33
|69
|2.
|Фламенго
|36
|20
|8
|8
|65 - 45
|68
|3.
|Сан-Паулу
|36
|17
|12
|7
|57 - 39
|63
|4.
|Атлетико Минейро
|36
|18
|8
|10
|59 - 43
|62
|5.
|Флуминенсе
|36
|17
|9
|10
|52 - 41
|60
|6.
|Палмейрас
|36
|15
|12
|9
|50 - 34
|57
|7.
|Гремио
|36
|13
|17
|6
|52 - 39
|56
|8.
|Сантос
|36
|14
|11
|11
|51 - 48
|53
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|36
|14
|8
|14
|36 - 35
|50
|10.
|Коринтианс
|36
|13
|10
|13
|45 - 45
|49
|11.
|Брагантино
|36
|12
|13
|11
|49 - 40
|49
|12.
|Сеара
|36
|12
|10
|14
|50 - 50
|46
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|36
|11
|13
|12
|36 - 43
|46
|14.
|Спорт Ресифи
|36
|12
|6
|18
|29 - 45
|42
|15.
|Форталеза
|36
|10
|11
|15
|34 - 38
|41
|16.
|Байя
|36
|10
|8
|18
|42 - 59
|38
|17.
|Васко да Гама
|36
|9
|10
|17
|34 - 54
|37
|18.
|Гойяс
|36
|9
|9
|18
|39 - 60
|36
|19.
|Куритиба
|36
|7
|10
|19
|30 - 49
|31
|20.
|Ботафого Рибейрао
|36
|4
|12
|20
|30 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|18
|13
|4
|1
|39 - 13
|43
|2.
|Интернасьональ
|18
|12
|4
|2
|34 - 17
|40
|3.
|Флуминенсе
|18
|10
|5
|3
|29 - 14
|35
|4.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|33 - 22
|34
|5.
|Палмейрас
|18
|9
|7
|2
|32 - 15
|34
|6.
|Сан-Паулу
|18
|9
|7
|2
|27 - 15
|34
|7.
|Сантос
|18
|9
|6
|3
|34 - 22
|33
|8.
|Гремио
|18
|9
|6
|3
|33 - 23
|33
|9.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|10.
|Форталеза
|18
|8
|6
|4
|20 - 11
|30
|11.
|Коринтианс
|18
|8
|6
|4
|29 - 23
|30
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|8
|5
|5
|18 - 13
|29
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|17.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|18.
|Гойяс
|18
|6
|4
|8
|19 - 28
|22
|19.
|Куритиба
|18
|4
|6
|8
|13 - 17
|18
|20.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|5
|11
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|18
|8
|5
|5
|26 - 16
|29
|3.
|Сан-Паулу
|18
|8
|5
|5
|30 - 24
|29
|4.
|Флуминенсе
|18
|7
|4
|7
|23 - 27
|25
|5.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|30 - 26
|23
|6.
|Палмейрас
|18
|6
|5
|7
|18 - 19
|23
|7.
|Гремио
|18
|4
|11
|3
|19 - 16
|23
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|6
|4
|8
|15 - 23
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|18
|5
|4
|9
|16 - 22
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|18
|5
|4
|9
|20 - 30
|19
|13.
|Брагантино
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|14.
|Спорт Ресифи
|18
|4
|4
|10
|12 - 25
|16
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Васко да Гама
|18
|3
|5
|10
|16 - 35
|14
|17.
|Куритиба
|18
|3
|4
|11
|17 - 32
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|18
|2
|7
|9
|15 - 30
|13
|19.
|Байя
|18
|2
|6
|10
|17 - 33
|12
|20.
|Форталеза
|18
|2
|5
|11
|14 - 27
|11
Победитель
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