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Рот-Вайсс Эссен
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Хольштайн Киль
0' 18'
1
Давари
Даниэль
34
Jonas
Hildebrandt
14
Daniel
Heber
24
Alexander
Hahn
3
Херценбрух
Феликс
7
Kevin
Grund
38
Oguzhan
Kefkir
6
Гроте
Деннис
5
Marco
Kehl-Gomez
30
Isaiah
Young
11
Simon
Engelmann
1
Гелиос
Иоаннис
20
Дем
Янник
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
2
Киркесков
Миккель
26
Мефферт
Йонас
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
7
Ли
Чжэ-Сон
27
Порат
Финн
23
Серра
Янни
Рот-Вайсс Эссен
5-3-2
Хольштайн Киль
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рот-Вайсс Эссен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Engelmann 3 0.75
2. Oguzhan Kefkir 2 0.5
3. Marco Kehl-Gomez 1 0.25
4. Гроте Деннис 0 0
5. Конде Амара 0 0
6. Cedric Harenbrock 0 0
7. Daniel Heber 0 0
Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бартельс Фин 2 0.5
2. Валь Хауке 2 0.5
3. Серра Янни 2 0.5
4. Ли Чжэ-Сон 2 0.5
5. Резе Фабиан 1 0.25
6. Порат Финн 1 0.25
7. Ван ден Берг Йоханнес 0 0
8. Дем Янник 0 0

Карточки

Рот-Вайсс Эссен
# Игрок      
1. Simon Engelmann 1 0
2. Marco Kehl-Gomez 1 0
3. Isaiah Young 1 0
Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 1 0
2. Мюлинг Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Рот-Вайсс Эссен 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Хольштайн Киль 0 50% (5) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 0

Предыдущие игры

Рот-Вайсс Эссен Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Фортуна-2 3:0 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л Рот-Вайсс Эссен 2:0 Боннер Виденбрюк 0:0 Рот-Вайсс Эссен
Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Рот-Вайсс Эссен 3:2 Вегберг-Бек Шпортфройнде Лотте 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 4:0 Штрален Рот-Вайсс Эссен 3:1 Кёльн-2 Алемания 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 6:1 Вупперталь Хомберг 0:4 Рот-Вайсс Эссен Боруссия-2 М 0:2 Рот-Вайсс Эссен Бергиш Гладбах 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:0 Рёдингхаузен Шальке 04-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Край Рот-Вайсс Эссен 3:0 Рот-Вайсс Оберхаузен Меербуш 0:3 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:3 ТУРУ Дюссельдорф
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:0 Вюрцбург Кикерс Фортуна 0:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 3:1 Айнтрахт Бр Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ Хольштайн Киль 2:2 Бавария Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:0 Нюрнберг Ян 2:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Бохум Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль

Последние игры между собой

Рот-Вайсс Эссен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хольштайн Киль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рот-Вайсс Эссен 0:2 Рот-Вайсс Эссен Товарищеские матчи
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Essen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Рот-Вайсс Эссен 28.2% (42)
X 12.8% (19)
Хольштайн Киль 59.1% (88)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рот-Вайсс Эссен
Ничья
Хольштайн Киль
4.33
3.55
2.03
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.55 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.33 3.32 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.45 1.93
  3.77 3.41 2.03

Самый высокий коэффициент на матч «Рот-Вайсс Эссен» – «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рот-Вайсс Эссен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рот-Вайсс Эссен» – «Хольштайн Киль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.60 1.06 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.89 1.57 2.40 1.42 2.78 1.16 4.33 1.12 5.20 1.04 8.20
10.00 1.04 8.40 1.07 3.60 1.28 2.85 1.42 1.95 1.86 1.79 2.11 1.53 2.50 1.37 3.10 1.16 5.10 1.12 5.80 1.03 10.00 1.05 10.00 0.00 17.50
4.01 1.26 2.91 1.43 2.49 1.56 2.03 1.83 1.77 2.10 1.58 2.44 1.59 2.44 1.50 2.70 1.40 3.06 1.15 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.93 1.87 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.75 1.44 1.85 1.95 1.38 3.00 1.12 6.10 1.08 7.77
2.57 1.51 2.11 1.75 1.64 2.30 1.41 2.94 1.46 2.82 1.32 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 3.10 1.37 1.78 2.04 1.36 3.12 1.25 3.95
2.80 1.40 1.72 2.04 1.30 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.10
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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Прогнозы на матч Рот-Вайсс Эссен 0:0 Хольштайн Киль

Исход игры
Рот-Вайсс Эссен
28.2% (42)
Ничья
12.8% (19)
Хольштайн Киль
59.1% (88)
Тотал 2.5
Больше
54.11% (79)
Меньше
45.89% (67)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
1:2 Хольштайн Киль
35.6% (53)
0:1 Хольштайн Киль
16.1% (24)
1:0 Рот-Вайсс Эссен
12.8% (19)
2:1 Рот-Вайсс Эссен
11.4% (17)
1:1 Ничья
10.1% (15)
0:2 Хольштайн Киль
3.4% (5)
1:3 Хольштайн Киль
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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