Рот-Вайсс Эссен
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Stadion Essen
Хольштайн Киль
14
Daniel
Heber
30
Isaiah
Young
20
Дем
Янник
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
27
Порат
Финн
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Isaiah YoungНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Felix WeberЗащитник
-
29 Нойвирт ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Jakob Golz
-
-
Главный тренер: Christian Neidhart
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
25 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simon Engelmann
|3
|0.75
|2.
|Oguzhan Kefkir
|2
|0.5
|3.
|Marco Kehl-Gomez
|1
|0.25
|4.
|Гроте Деннис
|0
|0
|5.
|Конде Амара
|0
|0
|6.
|Cedric Harenbrock
|0
|0
|7.
|Daniel Heber
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бартельс Фин
|2
|0.5
|2.
|Валь Хауке
|2
|0.5
|3.
|Серра Янни
|2
|0.5
|4.
|Ли Чжэ-Сон
|2
|0.5
|5.
|Резе Фабиан
|1
|0.25
|6.
|Порат Финн
|1
|0.25
|7.
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|8.
|Дем Янник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Engelmann
|1
|0
|2.
|Marco Kehl-Gomez
|1
|0
|3.
|Isaiah Young
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мефферт Йонас
|1
|0
|2.
|Мюлинг Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Рот-Вайсс Эссен
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Хольштайн Киль
|0
|50% (5)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|0
Предыдущие игры
Рот-Вайсс Эссен Последние 20 матчей: +15 =3 -2Фортуна-2 3:0 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л Рот-Вайсс Эссен 2:0 Боннер Виденбрюк 0:0 Рот-Вайсс Эссен
Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Рот-Вайсс Эссен 3:2 Вегберг-Бек Шпортфройнде Лотте 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 4:0 Штрален Рот-Вайсс Эссен 3:1 Кёльн-2 Алемания 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 6:1 Вупперталь Хомберг 0:4 Рот-Вайсс Эссен Боруссия-2 М 0:2 Рот-Вайсс Эссен Бергиш Гладбах 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:0 Рёдингхаузен Шальке 04-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Край Рот-Вайсс Эссен 3:0 Рот-Вайсс Оберхаузен Меербуш 0:3 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:3 ТУРУ Дюссельдорф
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:0 Вюрцбург Кикерс Фортуна 0:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 3:1 Айнтрахт Бр Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ Хольштайн Киль 2:2 Бавария Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:0 Нюрнберг Ян 2:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Бохум Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль
Последние игры между собой
Рот-Вайсс Эссен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хольштайн Киль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рот-Вайсс Эссен» – «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рот-Вайсс Эссен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рот-Вайсс Эссен» – «Хольштайн Киль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рот-Вайсс Эссен 0:0 Хольштайн Киль
Исход игры
Рот-Вайсс Эссен
28.2% (42)
Ничья
12.8% (19)
Хольштайн Киль
59.1% (88)
Тотал 2.5
Больше
54.11% (79)
Меньше
45.89% (67)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
1:2 Хольштайн Киль
35.6% (53)
0:1 Хольштайн Киль
16.1% (24)
1:0 Рот-Вайсс Эссен
12.8% (19)
2:1 Рот-Вайсс Эссен
11.4% (17)
1:1 Ничья
10.1% (15)
0:2 Хольштайн Киль
3.4% (5)
1:3 Хольштайн Киль
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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