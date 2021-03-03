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Рот-Вайсс Эссен
0:3
Конец матча

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
25' Желтая карточка
Гроте Деннис
0:1
26' Пенальти
Мюлинг Александер
0:2
28' Гол
Серра Янни
0:3
90' Гол
Меес Джошуа
90'+4
1
Давари
Даниэль
14
Daniel
Heber
24
Alexander
Hahn
3
Херценбрух
Феликс
34
Jonas
Hildebrandt
6
Гроте
Деннис
5
Marco
Kehl-Gomez
7
Kevin
Grund
30
Isaiah
Young
11
Simon
Engelmann
38
Oguzhan
Kefkir
1
Гелиос
Иоаннис
20
Дем
Янник
19
Лоренц
Симон
24
Валь
Хауке
2
Киркесков
Миккель
26
Мефферт
Йонас
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
7
Ли
Чжэ-Сон
27
Порат
Финн
23
Серра
Янни
Рот-Вайсс Эссен
3-4-3
Хольштайн Киль
4-1-4-1

Ход матча

25'
Гроте Деннис
 
26'
0:1
Мюлинг Александер
28'
0:2
Серра Янни
(Бартельс Фин)
58'
 
Резе Фабиан
Порат Финн
61'
Cedric Harenbrock
Kevin Grund
 
68'
 
Коменда Марко
Киркесков Миккель
70'
Felix Backszat
Jonas Hildebrandt
 
70'
Steven Lewerenz
Oguzhan Kefkir
 
78'
Marcel Platzek
Гроте Деннис
 
79'
Joshua Enders
Isaiah Young
 
87'
 
Меес Джошуа
Бартельс Фин
87'
 
Хауптман Никлас
Мюлинг Александер
90'
0:3
Меес Джошуа
(Хауптман Никлас)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рот-Вайсс Эссен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Engelmann 3 0.75
2. Oguzhan Kefkir 2 0.5
3. Marco Kehl-Gomez 1 0.25
4. Гроте Деннис 0 0
5. Конде Амара 0 0
6. Cedric Harenbrock 0 0
7. Daniel Heber 0 0
Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Серра Янни 3 0.75
2. Бартельс Фин 2 0.5
3. Валь Хауке 2 0.5
4. Ли Чжэ-Сон 2 0.5
5. Резе Фабиан 1 0.25
6. Меес Джошуа 1 0.25
7. Порат Финн 1 0.25
8. Мюлинг Александер 1 (1) 0.25
9. Ван ден Берг Йоханнес 0 0
10. Дем Янник 0 0
11. Хауптман Никлас 0 0

Карточки

Рот-Вайсс Эссен
# Игрок      
1. Гроте Деннис 1 0
2. Simon Engelmann 1 0
3. Marco Kehl-Gomez 1 0
4. Isaiah Young 1 0
Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 1 0
2. Мюлинг Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Рот-Вайсс Эссен 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Хольштайн Киль 0 53.85% (7) 7.69% (1) 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 0

Предыдущие игры

Рот-Вайсс Эссен Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Фортуна-2 3:0 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л Рот-Вайсс Эссен 2:0 Боннер Виденбрюк 0:0 Рот-Вайсс Эссен
Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Рот-Вайсс Эссен 3:2 Вегберг-Бек Шпортфройнде Лотте 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 4:0 Штрален Рот-Вайсс Эссен 3:1 Кёльн-2 Алемания 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 6:1 Вупперталь Хомберг 0:4 Рот-Вайсс Эссен Боруссия-2 М 0:2 Рот-Вайсс Эссен Бергиш Гладбах 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:0 Рёдингхаузен Шальке 04-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Край Рот-Вайсс Эссен 3:0 Рот-Вайсс Оберхаузен Меербуш 0:3 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:3 ТУРУ Дюссельдорф
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:0 Вюрцбург Кикерс Фортуна 0:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 3:1 Айнтрахт Бр Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ Хольштайн Киль 2:2 Бавария Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Зандхаузен 0:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:0 Нюрнберг Ян 2:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Бохум Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль

Последние игры между собой

Рот-Вайсс Эссен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хольштайн Киль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рот-Вайсс Эссен 0:2 Рот-Вайсс Эссен Товарищеские матчи
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Essen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Рот-Вайсс Эссен 28.2% (42)
X 12.8% (19)
Хольштайн Киль 59.1% (88)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.33 3.32 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 15.00 1.03
  58.47 14.66 1.04

Самый высокий коэффициент на матч «Рот-Вайсс Эссен» – «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рот-Вайсс Эссен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хольштайн Киль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рот-Вайсс Эссен» – «Хольштайн Киль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.60 1.06 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.89 1.57 2.40 1.42 2.78 1.16 4.33 1.12 5.20 1.04 8.20
10.00 1.04 8.40 1.07 3.60 1.28 2.85 1.42 1.20 4.44 1.79 2.11 1.47 2.65 1.23 4.05 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 10.00 1.05 12.00 0.00 17.50
4.01 1.26 2.91 1.43 2.49 1.56 2.03 1.83 2.02 1.84 1.64 2.31 1.26 3.92 1.85 2.01 1.59 2.41 1.40 3.00 1.68 2.23 1.51 2.61 1.15 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.79 1.44 1.93 1.87 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.75 1.44 1.85 1.95 1.38 3.00 1.12 6.10 1.08 7.77
2.57 1.51 2.11 1.75 1.64 2.30 1.41 2.94 1.46 2.82 1.32 3.36 1.48 2.67 1.27 3.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 3.10 1.37 1.78 2.04 1.36 3.12 1.25 3.95
2.80 1.40 1.72 2.04 1.30 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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Прогнозы на матч Рот-Вайсс Эссен 0:3 Хольштайн Киль

Исход игры
Рот-Вайсс Эссен
28.2% (42)
Ничья
12.8% (19)
Хольштайн Киль
59.1% (88)
Тотал 2.5
Больше
54.11% (79)
Меньше
45.89% (67)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
1:2 Хольштайн Киль
35.6% (53)
0:1 Хольштайн Киль
16.1% (24)
1:0 Рот-Вайсс Эссен
12.8% (19)
2:1 Рот-Вайсс Эссен
11.4% (17)
1:1 Ничья
10.1% (15)
0:2 Хольштайн Киль
3.4% (5)
1:3 Хольштайн Киль
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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