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РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Вольфсбург
0'
5' Желтая карточка
Отавио Пауло
20' Желтая карточка
Кампль Кевин
21' Желтая карточка
Ольмо Дани
22'
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
16
Клостерманн
Лукас
44
Кампль
Кевин
14
Адамс
Тайлер
21
Клюйверт
Джастин
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
РБ Лейпциг
4-2-3-1
Вольфсбург
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Отавио Пауло
20'
Кампль Кевин
 
21'
Ольмо Дани
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 1
2. Хайдара Амаду 2 0.5
3. Анхелиньо Хосе 1 0.25
4. Забитцер Марсель 1 (1) 0.25
5. Орбан Вилли 1 0.25
6. Хи-Чан Хван 1 0.25
7. Ольмо Дани 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виктор Жоао II 3 0.75
2. Вегхорст Ваут 3 0.75
3. Герардт Янник 2 0.5
4. Гилавоги Жошуа 1 0.25
5. Гинчек Даниэль 0 0
6. Штеффен Ренато 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Анхелиньо Хосе 1 0
2. Мукиэле Норди 1 0
3. Хи-Чан Хван 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Отавио Пауло 2 0
2. Брума Джеффри 1 0
3. Брукс Джон 1 0
4. Баку Ридле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 30% (3) 0 10% (1) 0 40% (4) 20% (2)
 Вольфсбург 0 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 22.22% (2)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =3 -3
РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия
Вольфсбург Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург
Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Товарищеские матчи Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Кубок
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург Кубок
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
РБ Лейпциг 92.4% (134)
X 7.6% (11)
Вольфсбург 0% (0)
Все прогнозы
3.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Вольфсбург
1.95
3.95
4.20
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.55 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.65 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.95 4.10
  1.95 3.34 4.17

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25 1.02 11.25
8.00 1.07 6.50 1.11 2.85 1.42 2.15 1.70 2.10 1.79 1.62 2.27 1.75 2.15 1.30 3.50 1.22 4.20 1.08 7.77 1.06 8.80 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
2.72 1.48 2.36 1.62 2.01 1.85 1.71 2.19 1.55 2.52 1.64 2.33 1.45 2.88 1.47 2.81 1.30 3.62 1.10 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.95 1.85 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
2.33 1.60 1.47 2.65 1.23 4.05 1.04 10.00 1.03 12.00
2.07 1.78 1.70 2.19 1.32 3.37 1.55 2.55 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Вольфсбург

Исход игры
РБ Лейпциг
92.4% (134)
Ничья
7.6% (11)
Вольфсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (96)
Меньше
31.91% (45)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
54.5% (79)
1:0 РБ Лейпциг
17.9% (26)
2:0 РБ Лейпциг
8.3% (12)
3:1 РБ Лейпциг
5.5% (8)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:2 РБ Лейпциг
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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