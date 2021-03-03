РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Вольфсбург
5' Желтая карточкаОтавио Пауло
20' Желтая карточкаКампль Кевин
21' Желтая карточкаОльмо Дани
44
Кампль
Кевин
14
Адамс
Тайлер
25
Ольмо
Дани
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
Ход матча
5'
20'
21'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|4
|1
|2.
|Хайдара Амаду
|2
|0.5
|3.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.25
|4.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.25
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|6.
|Хи-Чан Хван
|1
|0.25
|7.
|Ольмо Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виктор Жоао II
|3
|0.75
|2.
|Вегхорст Ваут
|3
|0.75
|3.
|Герардт Янник
|2
|0.5
|4.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.25
|5.
|Гинчек Даниэль
|0
|0
|6.
|Штеффен Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|2.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|3.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио Пауло
|2
|0
|2.
|Брума Джеффри
|1
|0
|3.
|Брукс Джон
|1
|0
|4.
|Баку Ридле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|30% (3)
|0
|10% (1)
|0
|40% (4)
|20% (2)
|Вольфсбург
|0
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =3 -3РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург
Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия
Вольфсбург Последние 20 матчей: +13 =5 -2Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург
Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 0:2 Вольфсбург Кубок РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург Кубок
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Вольфсбург
Исход игры
РБ Лейпциг
92.4% (134)
Ничья
7.6% (11)
Вольфсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (96)
Меньше
31.91% (45)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
54.5% (79)
1:0 РБ Лейпциг
17.9% (26)
2:0 РБ Лейпциг
8.3% (12)
3:1 РБ Лейпциг
5.5% (8)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:2 РБ Лейпциг
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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