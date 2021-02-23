  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Падерборн
2:2
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
12' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
0:1
13' Гол
Кляйндинст Тим
1:1
45' Пенальти
Србени Деннис
50' Желтая карточка
Гейпль Андреас
1:2
77' Гол
Кюльветтер Кристиан
79' Желтая карточка
Михель Свен
2:2
90' Гол
Србени Деннис
90' Желтая карточка
Хюсинг Оливер
90'+3
17
Цингерле
Леопольд
16
Дерфлер
Йоханнес
2
Хюнемайер
Уве
13
Шонлау
Себастьян
29
Коллинс
Джамилу
27
Фюрих
Крис
8
Шалленберг
Рон
39
Василиадис
Себастиан
22
Антви-Аджей
Кристофер
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
1
Мюллер
Кевин
18
Риттмюллер
Марвин
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
3
Шёппнер
Ян
8
Гейпль
Андреас
17
Пик
Флориан
11
Томалла
Денис
24
Кюльветтер
Кристиан
10
Кляйндинст
Тим
Падерборн
4-4-2
Хайденхайм
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Србени Деннис 10 (5) 0.45
2. Фюрих Крис 8 0.36
3. Михель Свен 3 0.14
4. Хюнемайер Уве 2 0.09
5. Юстван Юлиан 1 0.05
6. Дерфлер Йоханнес 1 0.05
7. Терраццино Марко 1 0.05
8. Антви-Аджей Кристофер 1 0.05
9. Шалленберг Рон 1 0.05
10. Шонлау Себастьян 0 0
11. Ингельссон Сванте 0 0
12. Тальхаммер Максимилиан 0 0
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кюльветтер Кристиан 13 (1) 0.59
2. Кляйндинст Тим 5 0.23
3. Майнка Патрик 3 0.14
4. Томалла Денис 3 0.14
5. Мор Тобиас 2 (1) 0.09
6. Сесса Кевин 1 0.05
7. Тоеркауф Норман 1 0.05
8. Кершбаумер Константин 1 0.05
9. Лайпертц Роберт 1 0.05
10. Хюсинг Оливер 1 0.05
11. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.05
12. Шнаттерер Марк 0 0
13. Буш Марнон 0 0
14. Пик Флориан 0 0
15. Бурнич Дженис 0 0
16. Шиммер Штефан 0 0
17. Риттмюллер Марвин 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Шалленберг Рон 5 1
2. Ингельссон Сванте 5 0
3. Хюнемайер Уве 4 0
4. Коллинс Джамилу 4 0
5. Антви-Аджей Кристофер 2 1
6. Шонлау Себастьян 3 0
7. Дерфлер Йоханнес 3 0
8. Терраццино Марко 2 0
9. Србени Деннис 2 0
10. Окороджи Чима 2 0
11. Овусу Принс-Осеи 2 0
12. Фюрих Крис 2 0
13. Коррейя Марсель 1 0
14. Михель Свен 1 0
15. Цингерле Леопольд 1 0
16. Василиадис Себастиан 1 0
17. Тальхаммер Максимилиан 1 0
18. Анану Фредерик 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Бурнич Дженис 5 0
2. Тоеркауф Норман 4 0
3. Гейпль Андреас 4 0
4. Майнка Патрик 4 0
5. Хюсинг Оливер 4 0
6. Кюльветтер Кристиан 4 0
7. Кляйндинст Тим 2 0
8. Буш Марнон 2 0
9. Сесса Кевин 0 1
10. Томалла Денис 1 0
11. Кершбаумер Константин 1 0
12. Пик Флориан 1 0
13. Мор Тобиас 1 0
14. Шиммер Штефан 1 0
15. Отто Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 14.29% (4) 25% (7) 28.57% (8) 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3)
 Хайденхайм 9.38% (3) 9.38% (3) 12.5% (4) 25% (8) 3.13% (1) 40.63% (13)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Падерборн 2:1 Зандхаузен Ганновер 96 0:0 Падерборн Боруссия Д 3:2 Падерборн Гамбург 3:1 Падерборн
Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96
Хайденхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Оснабрюк 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм
Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Дармштадт Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Ян Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Хайденхайм: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Хайденхайм 0:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 3:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:5 Падерборн Бундеслига 2 Хайденхайм 1:1 Падерборн Бундеслига 2
Падерборн 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 22 13 3 6 40 - 23 42
2. Гамбург Заявка 22 12 6 4 48 - 28 42
3. Гройтер Фюрт Заявка 22 12 6 4 43 - 25 42
4. Хольштайн Киль Заявка 22 12 6 4 36 - 21 42
5. Карлсруэ Заявка 22 11 3 8 36 - 30 36
6. Фортуна Заявка 22 10 6 6 32 - 29 36
7. Ганновер 96 Заявка 22 10 3 9 33 - 25 33
8. Хайденхайм Заявка 22 9 6 7 32 - 29 33
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 9 5 8 31 - 30 32
10. Падерборн Заявка 22 8 7 7 28 - 26 31
11. Санкт-Паули Заявка 22 7 7 8 36 - 40 28
12. Нюрнберг Заявка 22 7 5 10 29 - 34 26
13. Ян Заявка 22 6 8 8 24 - 29 26
14. Дармштадт Заявка 22 7 4 11 34 - 39 25
15. Оснабрюк Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
16. Айнтрахт Бр Заявка 22 5 5 12 21 - 43 20
17. Зандхаузен Заявка 22 5 3 14 25 - 44 18
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 22 4 3 15 25 - 46 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
2. Фортуна Заявка 11 7 3 1 19 - 12 24
3. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
4. Бохум Заявка 11 7 2 2 23 - 8 23
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
6. Падерборн Заявка 11 6 3 2 19 - 14 21
7. Ганновер 96 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
8. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
9. Хольштайн Киль Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
10. Айнтрахт Бр Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
11. Ян Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
12. Зандхаузен Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13. Санкт-Паули Заявка 11 4 3 4 18 - 20 15
14. Карлсруэ Заявка 11 4 2 5 14 - 13 14
15. Дармштадт Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
16. Нюрнберг Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
18. Оснабрюк Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ Заявка 11 7 1 3 22 - 17 22
2. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
3. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Бохум Заявка 11 6 1 4 17 - 15 19
5. Гамбург Заявка 11 5 4 2 22 - 18 19
6. Оснабрюк Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
7. Нюрнберг Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
8. Санкт-Паули Заявка 11 3 4 4 18 - 20 13
9. Ганновер 96 Заявка 12 4 1 7 15 - 18 13
10. Фортуна Заявка 11 3 3 5 13 - 17 12
11. Дармштадт Заявка 11 3 2 6 20 - 24 11
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13. Падерборн Заявка 11 2 4 5 9 - 12 10
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Хайденхайм Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
16. Айнтрахт Бр Заявка 10 0 3 7 7 - 25 3
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 0 10 9 - 24 3
18. Зандхаузен Заявка 11 1 0 10 8 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.25 3.40 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 53.00 6.50 1.10
  3.53 1.74 5.51

Самый высокий коэффициент на матч «Падерборн» – «Хайденхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Падерборн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хайденхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Падерборн» – «Хайденхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 3.00 1.36 2.02 1.74 1.61 2.22 1.41 2.75 1.15 5.00
10.50 1.02 8.50 1.03 3.90 1.23 2.90 1.38 2.25 1.60 1.85 1.96 1.48 2.55 1.22 4.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00 0.00 14.50
4.41 1.23 3.02 1.41 2.36 1.63 1.96 1.93 1.62 2.38 1.29 3.78 1.91 1.97 1.62 2.37 1.43 2.96 1.17 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.05 1.72 1.47 2.55 1.11 5.80
2.90 1.38 1.92 1.74 1.47 2.75 1.15 5.00 1.09 6.50
2.85 1.44 2.33 1.63 1.81 2.05 1.51 2.63 1.52 2.59 1.29 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.90
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.22
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.95 1.37
Где смотреть матч Падерборн 2:2 Хайденхайм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 