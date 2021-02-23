Падерборн
2:2
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена
Хайденхайм
12' Желтая карточкаХюнемайер Уве
0:1
13' ГолКляйндинст Тим
1:1
45' ПенальтиСрбени Деннис
50' Желтая карточкаГейпль Андреас
1:2
77' ГолКюльветтер Кристиан
79' Желтая карточкаМихель Свен
2:2
90' ГолСрбени Деннис
90' Желтая карточкаХюсинг Оливер
27
Фюрих
Крис
11
Михель
Свен
17
Пик
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
25 Julian Stark
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
12'
13'
0:1
45'
1:1
50'
69'
77'
79'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Србени Деннис
|10 (5)
|0.45
|2.
|Фюрих Крис
|8
|0.36
|3.
|Михель Свен
|3
|0.14
|4.
|Хюнемайер Уве
|2
|0.09
|5.
|Юстван Юлиан
|1
|0.05
|6.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0.05
|7.
|Терраццино Марко
|1
|0.05
|8.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.05
|9.
|Шалленберг Рон
|1
|0.05
|10.
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|11.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|12.
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кюльветтер Кристиан
|13 (1)
|0.59
|2.
|Кляйндинст Тим
|5
|0.23
|3.
|Майнка Патрик
|3
|0.14
|4.
|Томалла Денис
|3
|0.14
|5.
|Мор Тобиас
|2 (1)
|0.09
|6.
|Сесса Кевин
|1
|0.05
|7.
|Тоеркауф Норман
|1
|0.05
|8.
|Кершбаумер Константин
|1
|0.05
|9.
|Лайпертц Роберт
|1
|0.05
|10.
|Хюсинг Оливер
|1
|0.05
|11.
|Шмидт Патрик II
|1 (1)
|0.05
|12.
|Шнаттерер Марк
|0
|0
|13.
|Буш Марнон
|0
|0
|14.
|Пик Флориан
|0
|0
|15.
|Бурнич Дженис
|0
|0
|16.
|Шиммер Штефан
|0
|0
|17.
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шалленберг Рон
|5
|1
|2.
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|3.
|Хюнемайер Уве
|4
|0
|4.
|Коллинс Джамилу
|4
|0
|5.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|1
|6.
|Шонлау Себастьян
|3
|0
|7.
|Дерфлер Йоханнес
|3
|0
|8.
|Терраццино Марко
|2
|0
|9.
|Србени Деннис
|2
|0
|10.
|Окороджи Чима
|2
|0
|11.
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|12.
|Фюрих Крис
|2
|0
|13.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|14.
|Михель Свен
|1
|0
|15.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|16.
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|17.
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|18.
|Анану Фредерик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бурнич Дженис
|5
|0
|2.
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|3.
|Гейпль Андреас
|4
|0
|4.
|Майнка Патрик
|4
|0
|5.
|Хюсинг Оливер
|4
|0
|6.
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0
|7.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|8.
|Буш Марнон
|2
|0
|9.
|Сесса Кевин
|0
|1
|10.
|Томалла Денис
|1
|0
|11.
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|12.
|Пик Флориан
|1
|0
|13.
|Мор Тобиас
|1
|0
|14.
|Шиммер Штефан
|1
|0
|15.
|Отто Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|14.29% (4)
|25% (7)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|Хайденхайм
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|25% (8)
|3.13% (1)
|40.63% (13)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Падерборн 2:1 Зандхаузен Ганновер 96 0:0 Падерборн Боруссия Д 3:2 Падерборн Гамбург 3:1 Падерборн
Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 1:0 Ганновер 96
Хайденхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Оснабрюк 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм
Карлсруэ 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Дармштадт Зандхаузен 4:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Бохум 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Ян Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:2 Гамбург Хольштайн Киль 2:2 Хайденхайм Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Фортуна 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Хайденхайм: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|40 - 23
|42
|2.
|Гамбург
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|48 - 28
|42
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|43 - 25
|42
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|36 - 21
|42
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 30
|36
|6.
|Фортуна
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|32 - 29
|36
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|33 - 25
|33
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|32 - 29
|33
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|10.
|Падерборн
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|28 - 26
|31
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|36 - 40
|28
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|29 - 34
|26
|13.
|Ян
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 29
|26
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 39
|25
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|21 - 43
|20
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|25 - 44
|18
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|25 - 46
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|2.
|Фортуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 12
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|4.
|Бохум
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|6.
|Падерборн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 14
|21
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|8.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|10.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|11.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 20
|15
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 17
|22
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|22 - 18
|19
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 18
|13
|10.
|Фортуна
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|20 - 24
|11
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|14.
|Ян
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 25
|3
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|9 - 24
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|8 - 26
|3
Победитель
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