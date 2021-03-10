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  2. Матчи
  3. Германия
Арминия
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Вердер
0' 8'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Кунце
Фабиан
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
31
Майер
Арне
30
Хартель
Марсель
21
Фогльзаммер
Андреас
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
20
Шмид
Романо
17
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
7
Рашица
Милот
19
Сарджент
Джош
Арминия
4-2-3-1
Вердер
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 3 0.13
2. Доан Рицу 3 0.13
3. Кордова Серхио 2 0.08
4. Притль Мануэль 1 0.04
5. Влап Михел 1 0.04
6. Шипплок Свен 1 0.04
7. Эдмундссон Йоан 1 0.04
8. Ябо Рейнольд 1 0.04
9. Суку Себио 1 0.04
10. Гебауэр Кристиан 1 0.04
11. Пипер Амос 1 0.04
12. Фогльзаммер Андреас 0 0
13. Ортега Штефан 0 0
14. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
15. Бруннер Седрик 0 0
16. Де Медина Натан 0 0
17. Зойферт Нильс 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 4 0.17
2. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.17
3. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.17
4. Мёхвальд Кевин 3 0.13
5. Зельке Дейви 3 (1) 0.13
6. Эггештайн Максимилиан 2 0.08
7. Гебреселассие Теодор 2 0.08
8. Топрак Омер 2 0.08
9. Агу Феликс 1 0.04
10. Динкчи Эрен 1 0.04
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Шмид Романо 0 0
13. Юя Осако 0 0
14. Гросс Кристиан 0 0
15. Рашица Милот 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Кунце Фабиан 5 0
2. Шипплок Свен 3 0
3. Ван дер Хорн Майк 3 0
4. Бруннер Седрик 3 0
5. Де Медина Натан 3 0
6. Клос Фабиан 2 0
7. Притль Мануэль 2 0
8. Суку Себио 2 0
9. Пипер Амос 2 0
10. Лукоки Андерсон 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Ортега Штефан 1 0
14. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
15. Доан Рицу 1 0
16. Хартель Марсель 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Зельке Дейви 4 0
5. Фридль Марко 4 0
6. Мёхвальд Кевин 2 1
7. Юя Осако 3 0
8. Эггештайн Максимилиан 3 0
9. Сарджент Джош 3 0
10. Гебреселассие Теодор 2 0
11. Биттенкорт Леонардо 2 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Топрак Омер 1 0
15. Классен Дэви 1 0
16. Чон Тахит 1 0
17. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Вердер 11.54% (3) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5) 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия
Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария
Вердер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург
Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн

Последние игры между собой

Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Вердер 1:0 Арминия Бундеслига Вердер 2:1 Арминия Товарищеские матчи Арминия 0:1 Вердер Товарищеские матчи Арминия 3:1 Вердер Кубок
Вердер 1:2 Арминия Бундеслига Арминия 2:2 Вердер Бундеслига Арминия 1:1 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 17 4 3 71 - 34 55
2. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
3. Вольфсбург Заявка 24 12 9 3 38 - 21 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Байер Л Заявка 24 11 7 6 42 - 26 40
6. Боруссия Д Заявка 24 12 3 9 50 - 35 39
7. Унион Берлин Заявка 24 8 11 5 36 - 26 35
8. Фрайбург Заявка 24 9 7 8 37 - 38 34
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 24 8 9 7 40 - 37 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер 0:0 Заявка 24 6 10 8 27 - 33 28
13. Аугсбург Заявка 24 7 5 12 24 - 37 26
14. Кёльн Заявка 24 5 7 12 22 - 42 22
15. Герта Заявка 24 5 6 13 28 - 43 21
16. Арминия 0:0 Заявка 24 5 5 14 18 - 41 20
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Арминия 0:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 19 14
12. Вердер 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Унион Берлин Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Вердер 0:0 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
12. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
13. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Арминия 10.9% (15)
X 32.1% (44)
Вердер 56.9% (78)
Все прогнозы
2.17 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Вердер
3.75
3.26
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.70 3.26 2.23
Бонус: 10 000 ₽ 3.35 3.15 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.25 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.25 2.15
  3.78 3.30 2.20

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.08 3.74 1.29 2.48 1.54 1.94 2.00 1.46 2.71 1.26 3.62 1.15 5.50 1.05 9.60
7.60 1.09 2.90 1.42 2.14 1.71 1.62 2.31 1.23 4.30 1.07 8.60
7.50 1.05 6.40 1.10 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.36 1.33 3.30 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10 1.01 10.25
8.50 1.06 6.70 1.12 2.75 1.45 2.15 1.71 1.85 2.01 1.62 2.30 1.70 2.15 1.28 3.45 1.20 4.20 1.06 7.30 1.05 8.10 1.01 15.50 1.01 16.00 0.00 23.00
2.98 1.43 2.60 1.55 2.20 1.74 1.85 2.07 1.65 2.37 1.50 2.78 1.25 4.22 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.14 1.71 1.45 2.75 1.22 4.24 1.08 8.40
2.46 1.51 1.63 2.20 1.31 3.30 1.06 8.00
2.53 1.52 1.74 2.09 1.33 3.30 1.08 7.70 1.06 8.60
1.67 2.23 1.31 3.40 1.08 8.00
2.66 1.53 2.19 1.76 1.69 2.28 1.45 2.93 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.77 1.45 1.74 2.09 1.36 3.13 1.15 5.40
3.35 1.30 2.26 1.59 1.53 2.40 1.13 5.40
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.48 1.19 4.80 1.13 6.00
2.12 1.63 1.49 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.75
1.96 1.79
2.02 1.79
Букмекер Да Нет
5.00 1.16
5.20 1.14
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.80 1.24
3.95 1.22
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Где смотреть матч Арминия 0:0 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Вердер

Исход игры
Арминия
10.6% (15)
Ничья
31.7% (45)
Вердер
57.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
44.29% (62)
Меньше
55.71% (78)
Обе команды забьют
Да
73.57% (103)
Нет
26.43% (37)
Популярный счёт
1:2 Вердер
31% (44)
1:1 Ничья
28.9% (41)
0:1 Вердер
20.4% (29)
2:1 Арминия
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:0 Арминия
2.8% (4)
0:2 Вердер
2.1% (3)
1:4 Вердер
1.4% (2)
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