Валенсия
Позже
Стадион: Месталья
Вильярреал
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
22
Макси
Гомес
20
Ли
Кан
Ин
11
Чуквезе
Саму
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Макси ГомесНападающий
-
20 Ли Кан ИнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
6 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|6 (5)
|0.24
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.2
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.2
|4.
|Гамейро Кевин
|2
|0.08
|5.
|Васс Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Габриэль Паулиста
|2
|0.08
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|8.
|Лато Тони
|1
|0.04
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|10.
|Рачич Урош
|1
|0.04
|11.
|Муса Юнус
|1
|0.04
|12.
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|14.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|15.
|Черышев Денис
|0
|0
|16.
|Корреа Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|14 (5)
|0.56
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.2
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.12
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.12
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.08
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.04
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.04
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.04
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.04
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
|13.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|2.
|Васс Даниэль
|6
|0
|3.
|Гильямон Уго
|6
|0
|4.
|Гайя Хосе
|4
|0
|5.
|Солер Карлос
|4
|0
|6.
|Рачич Урош
|4
|0
|7.
|Макси Гомес
|4
|0
|8.
|Джейсон
|2
|1
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|10.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|11.
|Дьякаби Муктар
|1
|1
|12.
|Черышев Денис
|2
|0
|13.
|Лато Тони
|1
|0
|14.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|15.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|16.
|Хауме Доменек
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|19.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|20.
|Муса Юнус
|1
|0
|21.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|6
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|4
|0
|3.
|Иборра Висенте
|4
|0
|4.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|5.
|Фойт Хуан
|4
|0
|6.
|Парехо Даниэль
|3
|0
|7.
|Капу Этьен
|3
|0
|8.
|Коклен Франсис
|3
|0
|9.
|Морено Херард
|3
|0
|10.
|Пино Йереми
|3
|0
|11.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Коста Хауме
|1
|0
|15.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|16.
|Пенья Рубен
|1
|0
|17.
|Ниньо Фер
|1
|0
|18.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|25% (7)
|28.57% (8)
|Вильярреал
|27.27% (9)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|3.03% (1)
|27.27% (9)
|6.06% (2)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия
Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал
Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Валенсия 2:0 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Валенсия Лига Европы Валенсия 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Валенсия Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Вильярреал Примера Валенсия 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|43 - 20
|53
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|34 - 18
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|42 - 21
|42
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|8
|13
|4
|33 - 27
|37
|8.
|Гранада
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 42
|33
|9.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 37
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|13.
|Хетафе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|20 - 30
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 35
|27
|15.
|Кадис
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 36
|22
|19.
|Эльче
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|21 - 36
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия - Вильярреал
Исход игры
Валенсия
27.5% (41)
Ничья
41.6% (62)
Вильярреал
30.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
41.78% (61)
Меньше
58.22% (85)
Обе команды забьют
Да
80.82% (118)
Нет
19.18% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (57)
2:1 Валенсия
18.1% (27)
1:2 Вильярреал
17.4% (26)
0:1 Вильярреал
11.4% (17)
1:0 Валенсия
6% (9)
2:2 Ничья
3.4% (5)
3:1 Валенсия
1.3% (2)
2:0 Валенсия
1.3% (2)
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