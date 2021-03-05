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Валенсия
 
Позже

Стадион:
Вильярреал
13
Силлессен
Яспер
2
Корреа
Тьерри
15
Гильямон
Уго
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
8
Солер
Карлос
16
Санчес
Алехандро
22
Макси
Гомес
20
Ли
Кан
Ин
1
Асенхо
Серхио
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
11
Чуквезе
Саму
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
Валенсия
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.24
2. Вальехо Ману 5 0.2
3. Макси Гомес 5 0.2
4. Гамейро Кевин 2 0.08
5. Васс Даниэль 2 0.08
6. Габриэль Паулиста 2 0.08
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
8. Лато Тони 1 0.04
9. Дьякаби Муктар 1 0.04
10. Рачич Урош 1 0.04
11. Муса Юнус 1 0.04
12. Гильямон Уго 1 0.04
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0
16. Корреа Тьерри 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 14 (5) 0.56
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.2
3. Парехо Даниэль 3 0.12
4. Ниньо Фер 3 0.12
5. Торрес Пау II 2 0.08
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.08
7. Тригерос Мануэль 1 0.04
8. Чуквезе Саму 1 0.04
9. Пино Йереми 1 0.04
10. Пенья Рубен 1 0.04
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0
13. Коста Хауме 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 5 1
2. Васс Даниэль 6 0
3. Гильямон Уго 6 0
4. Гайя Хосе 4 0
5. Солер Карлос 4 0
6. Рачич Урош 4 0
7. Макси Гомес 4 0
8. Джейсон 2 1
9. Гуэдеш Гонсалу 2 1
10. Габриэль Паулиста 3 0
11. Дьякаби Муктар 1 1
12. Черышев Денис 2 0
13. Лато Тони 1 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Кондогбия Жоффрей 1 0
16. Хауме Доменек 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Ли Кан Ин 1 0
19. Эскьердо Висенте 1 0
20. Муса Юнус 1 0
21. Молина Гиллем 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 6 0
2. Альбиоль Рауль 4 0
3. Иборра Висенте 4 0
4. Тригерос Мануэль 4 0
5. Фойт Хуан 4 0
6. Парехо Даниэль 3 0
7. Капу Этьен 3 0
8. Коклен Франсис 3 0
9. Морено Херард 3 0
10. Пино Йереми 3 0
11. Кубо Такефуса 1 1
12. Марио Гаспар 2 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Коста Хауме 1 0
15. Гомес Мойсес 1 0
16. Пенья Рубен 1 0
17. Ниньо Фер 1 0
18. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 7.14% (2) 14.29% (4) 17.86% (5) 7.14% (2) 25% (7) 28.57% (8)
 Вильярреал 27.27% (9) 24.24% (8) 12.12% (4) 3.03% (1) 27.27% (9) 6.06% (2)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия
Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал
Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вильярреал 2:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:1 Вильярреал Ла Лига
Валенсия 2:0 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Валенсия Лига Европы Валенсия 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Валенсия Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Вильярреал Примера Валенсия 1:3 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Валенсия Примера Валенсия 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 4:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 25 16 5 4 43 - 20 53
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 25 8 13 4 33 - 27 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
19. Эльче Заявка 24 4 9 11 21 - 36 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2021, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Валенсия 27.5% (41)
    X 41.6% (62)
    Вильярреал 30.9% (46)
    Все прогнозы
    3.5 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Вильярреал
    4.65
    3.65
    1.97
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Вильярреал от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 5 марта 2021, осталось 34 минуты.


      На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      4.34 3.60 1.97
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.65 1.99
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.60 1.92
      4.33 3.64 1.93

    Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.03 4.36 1.22 2.79 1.44 2.07 1.88 1.58 2.40 1.31 3.38 1.18 4.78 1.08 8.00
    9.40 1.02 8.20 1.05 3.18 1.33 2.45 1.57 1.83 2.19 1.38 3.04 1.25 3.78 1.08 6.50 1.06 7.10 1.00 11.00
    9.90 1.04 7.50 1.07 3.20 1.33 2.48 1.58 2.06 1.82 1.81 2.07 1.41 2.90 1.28 3.55 1.11 6.60 1.08 6.90 1.01 12.50 1.01 13.00 0.00 20.00
    3.44 1.35 3.02 1.43 2.58 1.55 2.09 1.83 1.81 2.09 1.62 2.43 1.29 3.85 1.10 8.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.45 1.55 1.54 2.48 1.26 3.84 1.09 7.10
    3.00 1.39 1.89 1.91 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
    1.81 2.02 1.38 3.00 1.11 6.90
    2.87 1.47 2.35 1.65 1.84 2.08 1.53 2.66 1.39 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.83 1.98 1.40 2.95 1.17 4.98
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
    2.55 1.50 1.64 2.18 1.23 3.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.81
    1.90 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    5.00 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.44 1.31
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Валенсия - Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Вильярреал

    Исход игры
    Валенсия
    27.5% (41)
    Ничья
    41.6% (62)
    Вильярреал
    30.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.78% (61)
    Меньше
    58.22% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    80.82% (118)
    Нет
    19.18% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (57)
    2:1 Валенсия
    18.1% (27)
    1:2 Вильярреал
    17.4% (26)
    0:1 Вильярреал
    11.4% (17)
    1:0 Валенсия
    6% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    3:1 Валенсия
    1.3% (2)
    2:0 Валенсия
    1.3% (2)
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