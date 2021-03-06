Вальядолид
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Хосе Сорилья
Хетафе
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|3 (2)
|0.12
|2.
|Вайссман Шон
|3
|0.12
|3.
|Андре Маркос
|3
|0.12
|4.
|Плано Оскар
|2
|0.08
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.08
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.08
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.04
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.04
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.04
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.04
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.04
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.04
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.2
|2.
|Мата Хайме
|4 (1)
|0.16
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.12
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.12
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|6.
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|7.
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|8.
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|9.
|Ньом Аллан
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|11.
|Унал Энес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|6
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|6
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|5
|0
|5.
|Роке Меса
|3
|1
|6.
|Начо Мартинес
|3
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|4
|0
|8.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|9.
|Мичел Мигель
|2
|0
|10.
|Олаза Лукас
|2
|0
|11.
|Вилья Тони
|2
|0
|12.
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|13.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|14.
|Вайссман Шон
|2
|0
|15.
|Перес Кике
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Луис Перез
|1
|0
|18.
|Масип Хорди
|1
|0
|19.
|Плано Оскар
|1
|0
|20.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|21.
|Янко Саиди
|1
|0
|22.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|23.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|24.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Дьене Даконам
|7
|2
|3.
|Ньом Аллан
|8
|0
|4.
|Мата Хайме
|8
|0
|5.
|Кабако Эрик
|8
|0
|6.
|Арамбарри Мауро
|7
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|6
|0
|8.
|Оливера Матиас
|5
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|10.
|Чема Родригес
|2
|1
|11.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|12.
|Тимор Давид
|3
|0
|13.
|Унал Энес
|3
|0
|14.
|Шакла Софьян
|3
|0
|15.
|Максимович Неманья
|3
|0
|16.
|Анхель Луис
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|19.
|Аленья Карлес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|Хетафе
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид
Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе
Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вальядолид 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|43 - 20
|53
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|34 - 18
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|42 - 21
|42
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Гранада
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 42
|33
|9.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 37
|30
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|14.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|26
|7
|7
|12
|20 - 30
|28
|15.
|Кадис
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|16.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|26
|4
|11
|11
|23 - 36
|23
|17.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|18.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|19.
|Эльче
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|21 - 36
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 20
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|15.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 21
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|17.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Хетафе
Исход игры
Вальядолид
25.5% (37)
Ничья
45.5% (66)
Хетафе
29% (42)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (41)
Меньше
71.33% (102)
Обе команды забьют
Да
68.53% (98)
Нет
31.47% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (57)
0:1 Хетафе
15.2% (22)
2:1 Вальядолид
12.4% (18)
1:2 Хетафе
10.3% (15)
1:0 Вальядолид
10.3% (15)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Вальядолид
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!