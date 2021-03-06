Вальядолид
2:1
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Хетафе
1:0
14' ГолПлано Оскар
2:0
24' ГолВайссман Шон
2:1
37' ГолМата Хайме
54' Желтая карточкаКубо Такефуса
56' Желтая карточкаАлькарас Рубен
57' Желтая карточкаНьом Аллан
80' Желтая карточкаСан Эметерио Феде
85' Красная карточкаМата Хайме
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
24'
2:0
37'
2:1
54'
56'
57'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|4
|0.15
|2.
|Плано Оскар
|3
|0.12
|3.
|Орельяна Фабиан
|3 (2)
|0.12
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.12
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.08
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.08
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.04
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.04
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.04
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.04
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.04
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.04
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.19
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.19
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.12
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.12
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.08
|6.
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|7.
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|8.
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|9.
|Ньом Аллан
|0
|0
|10.
|Унал Энес
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|2.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|3.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|4.
|Хоакин Фернандес
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|3
|1
|6.
|Начо Мартинес
|3
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|4
|0
|8.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|9.
|Мичел Мигель
|2
|0
|10.
|Олаза Лукас
|2
|0
|11.
|Вилья Тони
|2
|0
|12.
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|13.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|14.
|Вайссман Шон
|2
|0
|15.
|Перес Кике
|2
|0
|16.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|17.
|Луис Перез
|1
|0
|18.
|Масип Хорди
|1
|0
|19.
|Плано Оскар
|1
|0
|20.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|21.
|Янко Саиди
|1
|0
|22.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|23.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|24.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Дьене Даконам
|7
|2
|3.
|Мата Хайме
|8
|1
|4.
|Ньом Аллан
|9
|0
|5.
|Кабако Эрик
|8
|0
|6.
|Арамбарри Мауро
|7
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|6
|0
|8.
|Оливера Матиас
|5
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|10.
|Чема Родригес
|2
|1
|11.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|12.
|Тимор Давид
|3
|0
|13.
|Унал Энес
|3
|0
|14.
|Шакла Софьян
|3
|0
|15.
|Максимович Неманья
|3
|0
|16.
|Анхель Луис
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|19.
|Аленья Карлес
|1
|0
|20.
|Кубо Такефуса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|24% (6)
|Хетафе
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид
Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе
Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вальядолид 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|43 - 20
|53
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|25
|15
|4
|6
|34 - 18
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|42 - 21
|42
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Гранада
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 42
|33
|9.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 37
|30
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|14.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|15.
|Кадис
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|18.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|19.
|Эльче
|0:0 Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 36
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Эльче
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 2:1 Хетафе
Исход игры
Вальядолид
25.5% (37)
Ничья
45.5% (66)
Хетафе
29% (42)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (41)
Меньше
71.33% (102)
Обе команды забьют
Да
68.53% (98)
Нет
31.47% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (57)
0:1 Хетафе
15.2% (22)
2:1 Вальядолид
12.4% (18)
1:2 Хетафе
10.3% (15)
1:0 Вальядолид
10.3% (15)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Вальядолид
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!