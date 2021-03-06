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Вальядолид
2:1
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
14' Гол
Плано Оскар
2:0
24' Гол
Вайссман Шон
2:1
37' Гол
Мата Хайме
54' Желтая карточка
Кубо Такефуса
56' Желтая карточка
Алькарас Рубен
57' Желтая карточка
Ньом Аллан
80' Желтая карточка
Сан Эметерио Феде
85' Красная карточка
Мата Хайме
90'+6
13
Роберто
Хименес
18
Янко
Саиди
24
Хоакин
Фернандес
15
Эль-Ямик
Джавад
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
9
Вайссман
Шон
7
Гвардиола
Серхи
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
7
Мата
Хайме
Вальядолид
4-4-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

14'
Плано Оскар
(Орельяна Фабиан)
1:0
24'
Вайссман Шон
2:0
37'
2:1
Мата Хайме
(Унал Энес)
46'
 
Кубо Такефуса
Дамиан Суарес
54'
 
Кубо Такефуса
56'
Алькарас Рубен
 
57'
 
Ньом Аллан
59'
 
Эрнандес Хуан
Унал Энес
71'
Кодро Кенан
Гвардиола Серхи
 
71'
Сан Эметерио Феде
Алькарас Рубен
 
71'
Мичел Мигель
Роке Меса
 
79'
 
Анхель Луис
Максимович Неманья
80'
Сан Эметерио Феде
 
83'
Жота Серран
Орельяна Фабиан
 
85'
 
Мата Хайме
88'
 
Портильо Франсиско
Аленья Карлес
89'
 
Тимор Давид
Ньом Аллан
89'
Луис Перез
Плано Оскар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 4 0.15
2. Плано Оскар 3 0.12
3. Орельяна Фабиан 3 (2) 0.12
4. Андре Маркос 3 0.12
5. Мичел Мигель 2 0.08
6. Вилья Тони 2 0.08
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.19
2. Анхель Луис 5 (1) 0.19
3. Кукурелья Марк 3 0.12
4. Арамбарри Мауро 3 0.12
5. Эрнандес Хуан 2 0.08
6. Аленья Карлес 1 0.04
7. Дамиан Суарес 1 0.04
8. Максимович Неманья 1 0.04
9. Ньом Аллан 0 0
10. Унал Энес 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 7 0
2. Бруно Гонсалес 6 0
3. Сан Эметерио Феде 6 0
4. Хоакин Фернандес 6 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 3 1
7. Орельяна Фабиан 4 0
8. Эль-Ямик Джавад 3 0
9. Мичел Мигель 2 0
10. Олаза Лукас 2 0
11. Вилья Тони 2 0
12. Гвардиола Серхи 2 0
13. Санчес Хавьер 2 0
14. Вайссман Шон 2 0
15. Перес Кике 2 0
16. Карнеро Рауль 2 0
17. Луис Перез 1 0
18. Масип Хорди 1 0
19. Плано Оскар 1 0
20. Эрвиас Пабло 1 0
21. Янко Саиди 1 0
22. Рубио Вальдо 1 0
23. Фелипе Жоау 1 0
24. Андре Маркос 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Дьене Даконам 7 2
3. Мата Хайме 8 1
4. Ньом Аллан 9 0
5. Кабако Эрик 8 0
6. Арамбарри Мауро 7 0
7. Кукурелья Марк 6 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Эрнандес Хуан 4 0
10. Чема Родригес 2 1
11. Этчейта Хавьер 3 0
12. Тимор Давид 3 0
13. Унал Энес 3 0
14. Шакла Софьян 3 0
15. Максимович Неманья 3 0
16. Анхель Луис 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Портильо Франсиско 1 0
19. Аленья Карлес 1 0
20. Кубо Такефуса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 12% (3) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 16% (4) 24% (6)
 Хетафе 14.29% (3) 4.76% (1) 28.57% (6) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид
Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе
Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Хетафе 0:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:2 Хетафе Примера
Вальядолид 1:1 Хетафе Кубок Короля Хетафе 1:0 Вальядолид Кубок Короля Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Сегунда Хетафе 3:1 Вальядолид Сегунда Хетафе 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Вальядолид 2:1 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Хетафе Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Хетафе Первый дивизион Хетафе 0:3 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 25 16 5 4 43 - 20 53
4. Севилья 0:0 Заявка 25 15 4 6 34 - 18 49
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
14. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
18. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
19. Эльче 0:0 Заявка 25 4 10 11 21 - 36 22
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья 0:0 Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
17. Эльче 0:0 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
18. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья 0:0 Заявка 13 7 3 3 15 - 9 24
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Вальядолид 25.5% (37)
X 45.5% (66)
Хетафе 29% (42)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.26 2.88 2.76
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 2.81 2.66
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.80 23.00
  1.32 4.23 17.01

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Хетафе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хетафе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Хетафе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
4.96 1.18 2.75 1.46 2.00 1.94 1.49 2.63 1.26 3.84 1.12 6.20
5.35 1.14 4.20 1.23 2.23 1.73 1.65 2.24 1.36 3.04 1.14 5.35 1.10 5.70 1.00 11.00
6.10 1.12 4.44 1.23 4.90 1.17 1.99 1.90 3.60 1.28 4.00 1.24 2.70 1.45 1.57 2.40 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00 1.03 12.00 0.00 26.00
5.86 1.16 2.85 1.45 2.27 1.68 1.97 1.91 3.53 1.32 2.35 1.64 1.93 1.96 1.65 2.31 1.40 3.10 1.41 3.04 1.22 4.50 1.29 3.79 1.65 2.32 1.47 2.81 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.80 2.01 1.30 3.52 1.14 5.85 1.03 11.00 1.01 16.00
2.14 1.71 1.43 2.83 1.22 4.30 1.04 11.50 1.03 12.50
2.22 1.65 1.45 2.70 1.77 2.04 1.20 4.44 1.31 3.35
2.22 1.71 1.82 2.06 1.41 3.01 1.28 3.84 1.64 2.34 1.38 3.16 1.13 6.43 1.18 5.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.21 1.66 1.48 2.56 1.22 4.24 1.09 7.90
2.65 1.48 1.74 2.09 1.36 3.12 1.10 6.95 1.07 8.20
3.00 1.38 1.95 1.85 1.42 3.05 1.12 5.35 1.08 6.42

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.49
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
6.75 1.10
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
4.44 1.20
Где смотреть матч Вальядолид 2:1 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 2:1 Хетафе

Исход игры
Вальядолид
25.5% (37)
Ничья
45.5% (66)
Хетафе
29% (42)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (41)
Меньше
71.33% (102)
Обе команды забьют
Да
68.53% (98)
Нет
31.47% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (57)
0:1 Хетафе
15.2% (22)
2:1 Вальядолид
12.4% (18)
1:2 Хетафе
10.3% (15)
1:0 Вальядолид
10.3% (15)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Вальядолид
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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