Эльче
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Мартинес Валеро
Севилья
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Андреу ЛлуисВратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|5
|0.21
|2.
|Фернандес Хосан
|4
|0.17
|3.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.17
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.08
|5.
|Каррильо Гидо
|2
|0.08
|6.
|Милья Пере
|1
|0.04
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|8.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.04
|9.
|Кальво Даниэль
|1
|0.04
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|13
|0.54
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.17
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.17
|4.
|Сусо Хесус
|3
|0.13
|5.
|Де Йонг Люк
|3
|0.13
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.04
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.04
|8.
|Гомес Алехандро
|1
|0.04
|9.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.04
|10.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.04
|11.
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|12.
|Навас Хесус
|0
|0
|13.
|Фернандо Режес
|0
|0
|14.
|Торрес Оливер
|0
|0
|15.
|Видаль Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|6
|1
|2.
|Верду Гонсало
|7
|0
|3.
|Бое Лукас
|4
|1
|4.
|Барраган Антонио
|5
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|8.
|Милья Пере
|3
|0
|9.
|Хосема
|3
|0
|10.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|11.
|Фидель Чавес
|2
|0
|12.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|13.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|14.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мохика Хоан
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|5
|1
|2.
|Фернандо Режес
|6
|0
|3.
|Гудель Неманья
|6
|0
|4.
|Ракитич Иван
|4
|0
|5.
|Навас Хесус
|4
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|9.
|Окампос Лукас
|2
|0
|10.
|Рекик Карим
|2
|0
|11.
|Торрес Оливер
|2
|0
|12.
|Буну Яссин
|2
|0
|13.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|14.
|Кунде Жюль
|2
|0
|15.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|16.
|Васкес Франко
|1
|0
|17.
|Серхи Гомес
|1
|0
|18.
|Акунья Маркос
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|Севилья
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +3 =7 -10Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче
Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д
Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|43 - 20
|53
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|25
|15
|4
|6
|34 - 18
|49
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|42 - 21
|42
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Гранада
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 42
|33
|9.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 37
|30
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|14.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|15.
|Кадис
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|18.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|19.
|Эльче
|0:0 Заявка
|25
|4
|10
|11
|21 - 36
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|17.
|Эльче
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 9
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Севилья
Исход игры
Эльче
0% (0)
Ничья
2.7% (4)
Севилья
97.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
49.32% (72)
Нет
50.68% (74)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42.6% (63)
0:2 Севилья
27% (40)
0:1 Севилья
21.6% (32)
1:3 Севилья
4.7% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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