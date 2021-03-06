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  2. Матчи
  3. Испания
Эльче
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Севилья
0' 1'
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
12
Кальво
Даниэль
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
21
Каррильо
Гидо
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
3
Серхи
Гомес
4
Рекик
Карим
18
Эскудеро
Серхио
10
Ракитич
Иван
6
Гудель
Неманья
24
Гомес
Алехандро
11
Мунир
Эль-Хаддади
9
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
Эльче
4-4-2
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.21
2. Фернандес Хосан 4 0.17
3. Фидель Чавес 4 (2) 0.17
4. Моренте Тете 2 0.08
5. Каррильо Гидо 2 0.08
6. Милья Пере 1 0.04
7. Ригони Эмилиано 1 0.04
8. Гутьеррес Хосе 1 0.04
9. Кальво Даниэль 1 0.04
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.54
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.17
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.17
4. Сусо Хесус 3 0.13
5. Де Йонг Люк 3 0.13
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Гомес Алехандро 1 0.04
9. Эскудеро Серхио 1 0.04
10. Карлос Диего Сантос 1 0.04
11. Кунде Жюль 1 0.04
12. Навас Хесус 0 0
13. Фернандо Режес 0 0
14. Торрес Оливер 0 0
15. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 6 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Хосема 3 0
10. Гутьеррес Хосе 2 0
11. Фидель Чавес 2 0
12. Санчес-Миньо Хуан 2 0
13. Мфулу Оменуке 2 0
14. Фернандес Хосан 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Мохика Хоан 1 0
20. Сифу 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 5 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Карлос Диего Сантос 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Эскудеро Серхио 2 0
9. Окампос Лукас 2 0
10. Рекик Карим 2 0
11. Торрес Оливер 2 0
12. Буну Яссин 2 0
13. Мунир Эль-Хаддади 2 0
14. Кунде Жюль 2 0
15. Эн-Несири Юссеф 2 0
16. Васкес Франко 1 0
17. Серхи Гомес 1 0
18. Акунья Маркос 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 14.29% (3) 4.76% (1) 33.33% (7) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2)
 Севилья 21.21% (7) 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче
Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д
Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Севилья 3:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Севилья Примера Севилья 3:1 Эльче Примера Эльче 1:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 25 16 5 4 43 - 20 53
4. Севилья 0:0 Заявка 25 15 4 6 34 - 18 49
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
14. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
18. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
19. Эльче 0:0 Заявка 25 4 10 11 21 - 36 22
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья 0:0 Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
17. Эльче 0:0 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
18. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья 0:0 Заявка 13 7 3 3 15 - 9 24
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 4'
    Пока вполне ожидаемая картина. Гости взяли игру и мяч под свой контроль, а "Эльче" остается уповать на контратаки.
  • 3'
    Хозяева ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.
  • Желтая карточка
    2'
    Марконе грубо обошёлся с соперником. Валентин Писарро Гомес показывает жёлтую.
  • 2'
    "Эльче" тут же обрушивается на своего соперника яростным прессингом. "Севилья" не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку.
  • 1'
    "Эльче" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в красной футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! "Севилья начинает".
  • Первый тайм
  • 1'
    Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Севилья начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  6.35 3.74 1.69
Бонус: 5 000 ₽ 6.25 3.66 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 3.60 1.67
  6.53 3.58 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.08 3.66 1.29 2.46 1.56 1.87 2.08 1.45 2.74 1.25 3.98 1.15 5.65 1.04 9.70
7.40 1.05 6.15 1.09 2.74 1.43 2.08 1.73 1.64 2.40 1.30 3.52 1.19 4.40 1.06 7.60 1.03 8.40 1.00 10.75
8.20 1.06 6.20 1.12 2.75 1.45 2.15 1.75 1.82 2.06 1.63 2.37 1.28 3.60 1.20 4.40 1.06 7.70 1.05 8.40 1.02 15.50 1.01 16.00 0.00 23.00
8.38 1.10 3.07 1.41 2.69 1.52 2.28 1.69 1.90 2.01 1.68 2.30 1.51 2.73 1.24 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.14 1.71 1.45 2.77 1.21 4.40 1.07 8.60
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.30
1.64 2.25 1.31 3.45 1.08 8.00
2.71 1.51 2.22 1.74 1.71 2.25 1.46 2.90 1.34 3.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.77 1.46 1.71 2.14 1.34 3.24 1.15 5.55
3.26 1.34 2.21 1.67 1.51 2.56 1.18 5.05 1.13 6.05
2.15 1.66 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.32 1.58
2.30 1.66
Букмекер Да Нет
5.75 1.14
6.30 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.10 1.18
Где смотреть матч Эльче 0:0 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 0:0 Севилья

Исход игры
Эльче
0% (0)
Ничья
2.7% (4)
Севилья
97.3% (144)
Тотал 2.5
Больше
47.95% (70)
Меньше
52.05% (76)
Обе команды забьют
Да
49.32% (72)
Нет
50.68% (74)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42.6% (63)
0:2 Севилья
27% (40)
0:1 Севилья
21.6% (32)
1:3 Севилья
4.7% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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