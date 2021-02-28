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Эльче
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.21
2. Фернандес Хосан 4 0.17
3. Фидель Чавес 4 (2) 0.17
4. Моренте Тете 2 0.08
5. Каррильо Гидо 2 0.08
6. Милья Пере 1 0.04
7. Ригони Эмилиано 1 0.04
8. Гутьеррес Хосе 1 0.04
9. Кальво Даниэль 1 0.04
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.54
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.17
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.17
4. Сусо Хесус 3 0.13
5. Де Йонг Люк 3 0.13
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Гомес Алехандро 1 0.04
9. Эскудеро Серхио 1 0.04
10. Карлос Диего Сантос 1 0.04
11. Кунде Жюль 1 0.04
12. Навас Хесус 0 0
13. Фернандо Режес 0 0
14. Торрес Оливер 0 0
15. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 6 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Хосема 3 0
10. Гутьеррес Хосе 2 0
11. Фидель Чавес 2 0
12. Санчес-Миньо Хуан 2 0
13. Мфулу Оменуке 2 0
14. Фернандес Хосан 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Мохика Хоан 1 0
20. Сифу 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 5 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Карлос Диего Сантос 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Эскудеро Серхио 2 0
9. Окампос Лукас 2 0
10. Рекик Карим 2 0
11. Торрес Оливер 2 0
12. Буну Яссин 2 0
13. Мунир Эль-Хаддади 2 0
14. Кунде Жюль 2 0
15. Эн-Несири Юссеф 2 0
16. Васкес Франко 1 0
17. Серхи Гомес 1 0
18. Акунья Маркос 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 14.29% (3) 4.76% (1) 33.33% (7) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2)
 Севилья 21.21% (7) 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 9.09% (3) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче
Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д
Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Севилья 3:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Севилья Примера Севилья 3:1 Эльче Примера Эльче 1:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 25 16 5 4 43 - 20 53
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 25 8 13 4 33 - 27 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
19. Эльче Заявка 24 4 9 11 21 - 36 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Эльче 0% (0)
    X 2% (1)
    Севилья 98% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Севилья
    7.50
    3.80
    1.62
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.50 3.80 1.53
    Бонус: 5 000 ₽ 7.00 3.80 1.58
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 3.65 1.61
      7.38 3.64 1.62

    Самый высокий коэффициент на матч «Эльче» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльче» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.70 1.04 6.50 1.08 2.86 1.40 2.17 1.69 1.68 2.32 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 8.00 1.00 10.75
    8.40 1.05 6.50 1.11 2.85 1.42 2.18 1.73 1.84 2.03 1.66 2.33 1.30 3.50 1.22 4.30 1.07 7.50 1.05 8.20 1.02 14.50 1.01 15.00 0.00 22.00
    3.05 1.42 2.65 1.53 2.23 1.72 1.85 2.06 1.65 2.38 1.49 2.79 1.25 4.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.80
    1.70 2.18 1.32 3.35 1.08 7.60
    2.71 1.51 2.22 1.74 1.71 2.25 1.46 2.90 1.34 3.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
    2.20 1.63 1.51 2.45 1.17 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.18 1.64
    Букмекер Да Нет
    6.20 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Где смотреть матч Эльче - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Эльче - Севилья

    Исход игры
    Эльче
    0% (0)
    Ничья
    2% (1)
    Севилья
    98% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    51% (25)
    0:2 Севилья
    26.5% (13)
    0:1 Севилья
    14.3% (7)
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