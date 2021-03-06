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  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
1:0
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
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Мауро Маркос
17' Желтая карточка
Энрич Серхи
34' Желтая карточка
Анхель Хосе
1:0
40' Гол
Негредо Альваро
51' Желтая карточка
Мари Хосе
1:0
57' Не забитый пенальти
Дмитрович Марко
90' Желтая карточка
Искьердо Хайро
90'+8
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
4
Мауро
Маркос
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
6
Мари
Хосе
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
21
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
9
Энрич
Серхи
17
Кике
Гарсия
Кадис
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Ход матча

15'
 
Мауро Маркос
17'
 
Энрич Серхи
34'
 
Анхель Хосе
40'
Негредо Альваро
(Альфонсо Луис)
1:0
51'
Мари Хосе
 
57'
1:0
Дмитрович Марко
63'
Переа Альберто
Санчес Сальвадор
 
68'
 
Гарсия Алеш
Эспозито Эду
68'
 
Кевин Родригес
Педро Леон
74'
Лосано Энтони
Негредо Альваро
 
74'
Хименес Фали
Мари Хосе
 
74'
Гарридо Хон
Йонссон Йенс
 
79'
 
Муто Йосинори
Кике Гарсия
80'
 
Ресио Хосе
Папа Диоп
80'
Искьердо Хайро
Карселен Исаак
 
90'
Искьердо Хайро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 12
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.27
2. Лосано Энтони 3 0.12
3. Хименес Альваро 2 0.08
4. Алекс Фернандес 2 (1) 0.08
5. Санчес Сальвадор 2 0.08
6. Переа Альберто 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.27
2. Хиль Бриан 3 0.12
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.12
4. Педро Леон 1 0.04
5. Папа Диоп 1 0.04
6. Кевин Родригес 1 0.04
7. Муто Йосинори 1 0.04
8. Инуи Такаси 1 0.04
9. Энрич Серхи 1 0.04
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Гарсия Алеш 0 0
14. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 6 0
2. Хименес Фали 6 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Искьердо Хайро 4 0
5. Негредо Альваро 2 1
6. Мауро Маркос 2 1
7. Мари Хосе 3 0
8. Альфонсо Луис 3 0
9. Алехо Иван 3 0
10. Акапо Карлос 1 1
11. Алькала Педро 2 0
12. Йонссон Йенс 2 0
13. Малбашич Филип 2 0
14. Санчес Сальвадор 2 0
15. Алекс Фернандес 1 0
16. Аугусто Фернандес 1 0
17. Собрино Рубен 1 0
18. Шапоньич Иван 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 6 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Хиль Бриан 3 0
9. Анхель Хосе 2 0
10. Педро Леон 2 0
11. Корреа Робер 2 0
12. Луиш Рафаэл 2 0
13. Посо Алехандро 2 0
14. Энрич Серхи 1 0
15. Паулу Оливейра 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Техеро Альваро 1 0
19. Атьенса Мигель 1 0
20. Арьета Унаи 1 0
21. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 19.05% (4) 9.52% (2)
 Эйбар 10% (2) 15% (3) 15% (3) 40% (8) 5% (1) 15% (3)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис
Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар
Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эйбар 0:2 Кадис Ла Лига Эйбар 1:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 25 16 5 4 43 - 20 53
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
10. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Кадис: 34%, Эйбар: 66%.
  • 46'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Санчес Сальвадор из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: Кадис: 32%, Эйбар: 68%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Папа Диоп наказан за толчок Алекс Фернандес
  • 44'
    Эйбар контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Хиль Бриан наказан за толчок Санчес Сальвадор
  • 43'
    Посо Алехандро из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 43'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 42'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Мари Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Команда Кадис забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 40'
    Альфонсо Луис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    ГОООООЛ - Негредо Альваро Кадис забивает ударом головой
  • 40'
    Альфонсо Луис из команды Кадис делает отличный кросс...
  • 40'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 40'
    Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Кадис: 33%, Эйбар: 67%.
  • 39'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • Офсайд
    38'
    Санчес Сальвадор из команды Кадис в офсайде
  • 37'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 37'
    Посо Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Мари Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Посо Алехандро
  • 36'
    Посо Алехандро из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 35'
    Контроль мяча: Кадис: 32%, Эйбар: 68%.
  • 35'
    Санчес Сальвадор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Плохо сыграл Папа Диоп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 35'
    Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    34'
    Анхель Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    34'
    Безумный фол. Анхель Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Негредо Альваро
  • 34'
    Ледесма Херемиас делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 32'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 31'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 30'
    Контроль мяча: Кадис: 30%, Эйбар: 70%.
  • 30'
    Кике Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    30'
    Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 29'
    Санчес Сальвадор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    29'
    Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
  • 29'
    Хиль Бриан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Отличные скиллы показывает Хиль Бриан, обводя своих соперников
  • 29'
    Энрич Серхи из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Папа Диоп из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 28'
    Хиль Бриан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Альфонсо Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья свистит. Кала Хуан атаковал сзади соперника. Это Кике Гарсия заработал своей команде штрафной
  • 27'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 26'
    Мауро Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Хиль Бриан из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • Офсайд
    25'
    Санчес Сальвадор из команды Кадис в офсайде
  • 25'
    Негредо Альваро разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 25'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Кадис: 33%, Эйбар: 67%.
  • 25'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 23'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 23'
    Папа Диоп из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Карселен Исаак из команды Кадис поставил подножку. Пострадал Хиль Бриан
  • 22'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Арбилья Анайц наказан за толчок Собрино Рубен
  • 21'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 21'
    Эспозито Эду не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Посо Алехандро из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Кадис: 35%, Эйбар: 65%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Йонссон Йенс
  • 18'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Алекс Фернандес из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    17'
    Энрич Серхи получает желтую карточку за игру рукой
  • Фол, нарушение
    17'
    Энрич Серхи задерживает мяч рукой
  • 17'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Эйбар, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    16'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О О Л! Кадис забивает! Мауро Маркос отличился.
  • 15'
    Энрич Серхи из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 15'
    Педро Леон из команды Эйбар делает отличный кросс...
  • 15'
    Педро Леон из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Контроль мяча: Кадис: 33%, Эйбар: 67%.
  • 15'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Кадис контролирует мяч.
  • Офсайд
    14'
    Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
  • 14'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
  • 13'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 13'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 12'
    Энрич Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 12'
    Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Эспозито Эду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Кадис: 35%, Эйбар: 65%.
  • 9'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кике Гарсия из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 8'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Карселен Исаак из команды Кадис навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 8'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Кадис пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Мари Хосе задерживает мяч рукой
  • 7'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Альфонсо Луис из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Алекс Фернандес из команды Кадис отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Кадис пытается что-то создать.
  • 6'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 5'
    Контроль мяча: Кадис: 50%, Эйбар: 50%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 4'
    Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    4'
    Хиль Бриан из команды Эйбар подал угловой слева.
  • 4'
    Хиль Бриан из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Кике Гарсия из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Эйбар имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Кадис
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Эйбар начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Кадис 37.6% (56)
X 45% (67)
Эйбар 17.4% (26)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.79 3.33 2.14
Бонус: 5 000 ₽ 3.52 3.25 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 8.20 80.00
  1.32 4.19 18.01

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.09 3.52 1.30 2.46 1.57 1.83 2.08 1.46 2.73 1.24 4.10 1.13 6.00 1.01 16.00
6.80 1.06 5.60 1.11 2.60 1.47 1.97 1.84 1.58 2.54 1.25 3.95 1.17 4.75 1.04 8.70 1.03 9.30
4.60 1.19 3.35 1.31 1.17 4.90 2.21 1.71 1.35 3.15 1.74 2.17 1.19 4.60 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 17.00 0.00 16.50 0.00 16.50 0.00 23.00
7.86 1.11 3.28 1.36 2.29 1.67 1.81 2.07 1.50 2.69 1.93 1.96 1.55 2.55 1.38 3.15 1.19 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.18 1.68 1.45 2.83 1.20 4.56 1.05 9.80
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.60 2.33 1.11 6.50 1.04 12.00 1.07 8.90 1.05 10.50
1.41 3.04 1.23 4.43 1.41 3.01 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.77 1.45 1.80 2.02 1.38 3.03 1.15 5.40
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.65
2.14 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.81
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
5.53 1.15
5.90 1.13
Букмекер Да Нет
3.72 1.28
4.20 1.19
Где смотреть матч Кадис 1:0 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 1:0 Эйбар

Исход игры
Кадис
37.6% (56)
Ничья
45% (67)
Эйбар
17.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
17.93% (26)
Меньше
82.07% (119)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:0 Кадис
22.1% (33)
2:1 Кадис
10.7% (16)
0:1 Эйбар
8.1% (12)
0:0 Ничья
5.4% (8)
1:2 Эйбар
5.4% (8)
0:2 Эйбар
2.7% (4)
2:0 Кадис
2% (3)
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