Кадис
1:0
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Эйбар
15' Undefined phrase: football_event_Мауро Маркос
17' Желтая карточкаЭнрич Серхи
34' Желтая карточкаАнхель Хосе
1:0
40' ГолНегредо Альваро
51' Желтая карточкаМари Хосе
1:0
57' Не забитый пенальтиДмитрович Марко
90' Желтая карточкаИскьердо Хайро
16
Кала
Хуан
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
37 Мартин АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
-
19 Гарсия АлешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
17'
34'
40'
1:0
51'
57'
1:0
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 12
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.27
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.12
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.08
|4.
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.08
|5.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.08
|6.
|Переа Альберто
|1
|0.04
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.04
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Искьердо Хайро
|1
|0.04
|10.
|Алехо Иван
|1
|0.04
|11.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|12.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|7
|0.27
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.12
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.12
|4.
|Педро Леон
|1
|0.04
|5.
|Папа Диоп
|1
|0.04
|6.
|Кевин Родригес
|1
|0.04
|7.
|Муто Йосинори
|1
|0.04
|8.
|Инуи Такаси
|1
|0.04
|9.
|Энрич Серхи
|1
|0.04
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.04
|11.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|12.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|13.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|14.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|6
|0
|2.
|Хименес Фали
|6
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|5.
|Негредо Альваро
|2
|1
|6.
|Мауро Маркос
|2
|1
|7.
|Мари Хосе
|3
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|3
|0
|9.
|Алехо Иван
|3
|0
|10.
|Акапо Карлос
|1
|1
|11.
|Алькала Педро
|2
|0
|12.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|13.
|Малбашич Филип
|2
|0
|14.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|15.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|16.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|17.
|Собрино Рубен
|1
|0
|18.
|Шапоньич Иван
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|6
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Кике Гарсия
|2
|1
|6.
|Альварес Серхио
|3
|0
|7.
|Ресио Хосе
|3
|0
|8.
|Хиль Бриан
|3
|0
|9.
|Анхель Хосе
|2
|0
|10.
|Педро Леон
|2
|0
|11.
|Корреа Робер
|2
|0
|12.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|13.
|Посо Алехандро
|2
|0
|14.
|Энрич Серхи
|1
|0
|15.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Техеро Альваро
|1
|0
|19.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|20.
|Арьета Унаи
|1
|0
|21.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|Эйбар
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|40% (8)
|5% (1)
|15% (3)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +4 =5 -11Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис
Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =8 -8Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар
Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Эйбар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|43 - 20
|53
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|42 - 21
|42
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Гранада
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 42
|33
|9.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 37
|30
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Эйбар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйбар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Эйбар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 1:0 Эйбар
Исход игры
Кадис
37.6% (56)
Ничья
45% (67)
Эйбар
17.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
17.93% (26)
Меньше
82.07% (119)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:0 Кадис
22.1% (33)
2:1 Кадис
10.7% (16)
0:1 Эйбар
8.1% (12)
0:0 Ничья
5.4% (8)
1:2 Эйбар
5.4% (8)
0:2 Эйбар
2.7% (4)
2:0 Кадис
2% (3)
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