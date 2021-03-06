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Осасуна
 
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Стадион:
Барселона
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
10
Торрес
Роберто
24
Торро
Лукас
27
Монкайола
Хон
11
Барха
Энрике
16
Кальери
Хонатан
14
Гарсия
Рубен
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
15
Ленгле
Клеман
23
Юмтити
Самуэль
2
Дест
Серджино
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
18
Альба
Жорди
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
Осасуна
4-4-2
Барселона
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 6 0.24
2. Торрес Роберто 4 (1) 0.16
3. Кальери Хонатан 4 0.16
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.12
5. Барха Энрике 1 0.04
6. Ронкалья Факундо 1 0.04
7. Адриан Лопес 1 0.04
8. Брашанац Дарко 1 0.04
9. Гарсия Давид III 1 0.04
10. Монкайола Хон 1 0.04
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 19 (3) 0.76
2. Гризманн Антуан 6 0.24
3. Фати Ансу 4 0.16
4. Де Йонг Френки 3 0.12
5. Дембеле Усман 3 0.12
6. Тринкан Франсишку 3 0.12
7. Альба Жорди 2 0.08
8. Брайтвайт Мартин 2 0.08
9. Коутиньо Филиппе 2 0.08
10. Гонсалес Педро 2 0.08
11. Роберто Серхи 1 0.04
12. Фирпо Жуниор 1 0.04
13. Ленгле Клеман 1 0.04
14. Пуч Рикард 1 0.04
15. Араухо Рональд 1 0.04
16. Бускетс Серхио 0 0
17. Дест Серджино 0 0
18. Мингеса Оскар 0 0
19. Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 7 0
2. Ойер Санхурхо 6 0
3. Гарсия Давид III 6 0
4. Монкайола Хон 4 1
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Круз Хуан 3 0
12. Гарсия Рубен 2 0
13. Будимир Анте 2 0
14. Эррера Серхио 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Де Йонг Френки 4 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Дембеле Усман 2 0
9. Мингеса Оскар 2 0
10. Пьянич Миралем 1 0
11. Брайтвайт Мартин 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Аленья Карлес 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 8.7% (2) 21.74% (5) 17.39% (4) 0 21.74% (5) 30.43% (7)
 Барселона 11.76% (6) 15.69% (8) 23.53% (12) 9.8% (5) 23.53% (12) 15.69% (8)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар
Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис
Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Барселона 4:0 Осасуна Ла Лига Барселона 1:2 Осасуна Ла Лига Осасуна 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 7:1 Осасуна Примера
Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 7:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Барселона Примера Барселона 5:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Барселона Примера Осасуна 3:2 Барселона Примера Осасуна 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Осасуна Кубок Короля Барселона 8:0 Осасуна Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Барселона Примера Барселона 1:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 25 16 5 4 43 - 20 53
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
10. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
    Ассистент: Теодоро Собрино Маган (Испания);
    Ассистент: Хуан Хосе Лопес Мир (Испания);
    Резервный: Роберто Карралеро Кальво (Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует тех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках 26-го тура чемпионата Испании померятся силами футболисты «Осасуны» и «Барселоны». Встреча состоится в Памплоне, на стадионе «Эль-Садар». Кому из соперников удастся отпраздновать победу в очном противостоянии?

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на матч.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 146
Осасуна 2.1% (3)
X 1.4% (2)
Барселона 96.6% (141)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Барселона
7.31
4.86
1.55
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  6.50 4.86 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.35 4.50 1.46
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.20 1.47
  7.12 4.74 1.48

Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
3.88 1.26 2.57 1.51 2.05 1.90 1.55 2.27 1.33 3.06 1.19 4.50 1.12 5.75 1.02 10.50
10.25 1.01 4.10 1.18 3.34 1.29 2.18 1.65 1.77 2.05 1.49 2.81 1.23 4.20 1.19 4.90 1.05 7.90 1.05 8.40 1.00 11.25
15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.40 1.32 2.21 1.71 1.98 1.89 1.73 2.18 1.72 2.12 1.45 2.75 1.23 4.20 1.16 4.80 1.06 8.20 1.05 8.80 1.01 15.00
4.81 1.21 2.71 1.51 2.24 1.71 2.01 1.90 1.75 2.18 1.59 2.49 1.48 2.78 1.20 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.83 1.43 1.78 2.04 1.37 3.04 1.17 5.10
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.70
2.23 1.65 1.53 2.50 1.19 4.70
2.98 1.44 2.34 1.66 1.80 2.13 1.56 2.58 1.38 3.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.98 1.23 2.32 1.63 1.68 2.19 1.34 3.24
4.60 1.19 3.20 1.35 1.89 1.91 1.44 2.79 1.25 3.95
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.84
1.86 1.94
Букмекер Да Нет
4.44 1.19
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.44 1.31
3.35 1.30
Где смотреть матч Осасуна - Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна - Барселона

Исход игры
Осасуна
2% (3)
Ничья
1.4% (2)
Барселона
96.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (71)
Меньше
50.35% (72)
Обе команды забьют
Да
39.86% (57)
Нет
60.14% (86)
Популярный счёт
0:2 Барселона
41.2% (61)
1:2 Барселона
21.6% (32)
1:3 Барселона
14.2% (21)
0:3 Барселона
8.8% (13)
0:1 Барселона
5.4% (8)
0:4 Барселона
1.4% (2)
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