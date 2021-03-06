24
Торро
Лукас
11
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|6
|0.24
|2.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.16
|3.
|Кальери Хонатан
|4
|0.16
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.12
|5.
|Барха Энрике
|1
|0.04
|6.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.04
|7.
|Адриан Лопес
|1
|0.04
|8.
|Брашанац Дарко
|1
|0.04
|9.
|Гарсия Давид III
|1
|0.04
|10.
|Монкайола Хон
|1
|0.04
|11.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|19 (3)
|0.76
|2.
|Гризманн Антуан
|6
|0.24
|3.
|Фати Ансу
|4
|0.16
|4.
|Де Йонг Френки
|3
|0.12
|5.
|Дембеле Усман
|3
|0.12
|6.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.12
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.08
|8.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.08
|9.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.08
|10.
|Гонсалес Педро
|2
|0.08
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.04
|12.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.04
|13.
|Ленгле Клеман
|1
|0.04
|14.
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|15.
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|16.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|17.
|Дест Серджино
|0
|0
|18.
|Мингеса Оскар
|0
|0
|19.
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|7
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|3.
|Гарсия Давид III
|6
|0
|4.
|Монкайола Хон
|4
|1
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Торро Лукас
|3
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|11.
|Круз Хуан
|3
|0
|12.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|13.
|Будимир Анте
|2
|0
|14.
|Эррера Серхио
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|17.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|18.
|Барха Энрике
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|6
|0
|4.
|Месси Лионель
|4
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|8.
|Дембеле Усман
|2
|0
|9.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|10.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|11.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0
|13.
|Аленья Карлес
|1
|0
|14.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|15.
|Дест Серджино
|1
|0
|16.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|17.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|0
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|Барселона
|11.76% (6)
|15.69% (8)
|23.53% (12)
|9.8% (5)
|23.53% (12)
|15.69% (8)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар
Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис
Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 7:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Барселона Примера Барселона 5:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Барселона Примера Осасуна 3:2 Барселона Примера Осасуна 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Осасуна Кубок Короля Барселона 8:0 Осасуна Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Барселона Примера Барселона 1:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|43 - 20
|53
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|42 - 21
|42
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Гранада
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 42
|33
|9.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 37
|30
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Осасуна - Барселона
Исход игры
Осасуна
2% (3)
Ничья
1.4% (2)
Барселона
96.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
49.65% (71)
Меньше
50.35% (72)
Обе команды забьют
Да
39.86% (57)
Нет
60.14% (86)
Популярный счёт
0:2 Барселона
41.2% (61)
1:2 Барселона
21.6% (32)
1:3 Барселона
14.2% (21)
0:3 Барселона
8.8% (13)
0:1 Барселона
5.4% (8)
0:4 Барселона
1.4% (2)
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