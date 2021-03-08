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  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
3:2
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
0:1
12' Гол
Хоселу Санмартин
23' Желтая карточка
Эдгар Мендес
0:2
24' Гол
Эдгар Мендес
31' Желтая карточка
Батталья Родриго
1:2
61' Пенальти
Иглесиас Борха
77' Желтая карточка
Химо Наварро
2:2
81' Гол
Хоакин Санчес
3:2
88' Гол
Иглесиас Борха
90'+4
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
12
Сидней
33
Миранда
Хуан
18
Гуардадо
Андрес
21
Гидо
Родригес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
7
Хуанми
Мигель
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
37
Пельистри
Факундо
6
Батталья
Родриго
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
16
Эдгар
Мендес
Бетис
4-2-3-1
Алавес
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Хоселу Санмартин
23'
 
Эдгар Мендес
24'
0:2
Эдгар Мендес
(Дуарте Рубен)
31'
 
Батталья Родриго
46'
Иглесиас Борха
Гуардадо Андрес
 
46'
Хоакин Санчес
Руибаль Айтор
 
61'
Иглесиас Борха
1:2
65'
 
Пина Томас
Батталья Родриго
66'
 
Понс Пере
Пельистри Факундо
74'
Карвалью Вилльям
Гидо Родригес
 
74'
Тельо Кристиан
Хуанми Мигель
 
75'
 
Агиррегабириа Мартин
Эдгар Мендес
77'
 
Химо Наварро
81'
Хоакин Санчес
(Каналес Серхио)
2:2
86'
 
Кордоба Иньиго
Риоха Луис
88'
Иглесиас Борха
(Эмерсон Жуниор)
3:2
90'
Акуоку Поль
Фекир Набиль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.27
2. Иглесиас Борха 6 (2) 0.23
3. Тельо Кристиан 4 0.15
4. Манди Аисса 3 0.12
5. Санабрия Антонио 3 0.12
6. Фекир Набиль 2 (1) 0.08
7. Хоакин Санчес 2 0.08
8. Карвалью Вилльям 2 0.08
9. Эмерсон Жуниор 1 0.04
10. Руибаль Айтор 1 0.04
11. Миранда Хуан 1 0.04
12. Виктор Руис 1 0.04
13. Хуанми Мигель 1 0.04
14. Гидо Родригес 1 0.04
15. Морон Лоренцо 1 0.04
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 6 (1) 0.23
2. Лукас Перес 4 (3) 0.15
3. Эдгар Мендес 4 0.15
4. Риоха Луис 2 0.08
5. Дейверсон Силва 1 0.04
6. Химо Наварро 1 0.04
7. Пина Томас 1 0.04
8. Эли Родриго 1 0.04
9. Сайнс Борха 1 0.04
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Дуарте Рубен 0 0
12. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 7 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 7 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Виктор Руис 4 0
6. Фекир Набиль 4 0
7. Карвалью Вилльям 2 1
8. Каналес Серхио 3 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Миранда Хуан 3 0
11. Роблес Жоэль 2 0
12. Морено Алекс 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Лаинес Диего 2 0
16. Монтойя Мартин 0 1
17. Сидней 1 0
18. Гуардадо Андрес 1 0
19. Хуанми Мигель 1 0
20. Морон Лоренцо 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 8 1
2. Пина Томас 9 0
3. Лежён Флорьян 8 0
4. Батталья Родриго 6 1
5. Лагуардия Виктор 4 1
6. Дуарте Рубен 4 1
7. Химо Наварро 5 0
8. Йота Пелетейро 3 1
9. Тачи 3 1
10. Ману Гарсия 4 0
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 8.33% (3) 11.11% (4) 16.67% (6) 11.11% (4) 13.89% (5) 38.89% (14)
 Алавес 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона
Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар
Алавес Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид
Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес

Последние игры между собой

Бетис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Алавес 0:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Бетис Ла Лига Бетис 1:1 Алавес Примера
Алавес 0:0 Бетис Примера Алавес 1:3 Бетис Примера Бетис 2:0 Алавес Примера Бетис 1:4 Алавес Примера Алавес 1:0 Бетис Примера Алавес 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:2 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 25 18 5 2 48 - 17 59
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Атлетик Б Заявка 25 9 6 10 36 - 29 33
9. Гранада Заявка 26 9 6 11 32 - 44 33
10. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
11. Леванте Заявка 26 7 11 8 35 - 35 32
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 26 5 7 14 22 - 42 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 27 - 8 30
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
10. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Бетис 86.6% (136)
X 10.2% (16)
Алавес 3.2% (5)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.74 3.69 5.38
Бонус: 10 000 ₽ 1.74 3.55 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.72 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 3.15 1.82
  4.45 1.37 10.31

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.06 4.16 1.23 2.65 1.50 1.91 1.99 1.56 2.56 1.30 3.54 1.18 5.10 1.08 8.70
8.20 1.08 7.00 1.09 3.10 1.38 2.24 1.61 1.67 2.22 1.33 3.25 1.26 3.90 1.09 7.00 1.09 7.80
7.60 1.05 6.50 1.08 2.86 1.40 2.17 1.69 1.69 2.30 1.32 3.38 1.22 3.70 1.06 7.40 1.04 7.90
7.51 1.05 7.10 1.11 7.20 1.09 5.55 1.14 1.85 2.02 4.44 1.20 3.15 1.35 1.66 2.20 1.15 5.30 1.45 2.70 1.07 8.40 1.10 6.80 0.00 22.00
3.16 1.39 2.75 1.50 2.32 1.67 1.92 1.99 2.61 1.53 2.26 1.68 3.26 1.36 2.24 1.70 2.67 1.51 2.19 1.72 1.70 2.23 1.45 2.86 1.42 2.98 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.19 1.71 1.49 2.73 1.22 4.26 1.09 7.80
2.60 1.45 1.69 2.09 1.34 3.05 1.07 7.40
2.65 1.48 1.73 2.11 1.38 3.04 1.09 7.40 1.06 8.80
2.65 1.47 1.70 2.12 2.05 1.75 1.35 3.15 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
2.72 1.51 2.23 1.74 1.72 2.23 1.47 2.88 1.92 1.97 1.58 2.48 1.25 4.17 1.28 3.88 1.14 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.82 1.46 1.85 2.02 1.42 2.98 1.17 5.10
3.50 1.28 2.38 1.54 1.58 2.30 1.14 5.20
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.28 3.33 1.18 4.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.74
2.04 1.72
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
6.02 1.13
5.20 1.14
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
4.06 1.25
3.95 1.23
4.20 1.24
Где смотреть матч Бетис 3:2 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 3:2 Алавес

Исход игры
Бетис
86.6% (136)
Ничья
10.2% (16)
Алавес
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (48)
Меньше
68.63% (105)
Обе команды забьют
Да
41.18% (63)
Нет
58.82% (90)
Популярный счёт
1:0 Бетис
38.9% (61)
2:1 Бетис
26.1% (41)
2:0 Бетис
16.6% (26)
1:1 Ничья
10.2% (16)
3:1 Бетис
1.9% (3)
1:2 Алавес
1.9% (3)
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