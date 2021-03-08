Бетис
3:2
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Алавес
0:1
12' ГолХоселу Санмартин
23' Желтая карточкаЭдгар Мендес
0:2
24' ГолЭдгар Мендес
31' Желтая карточкаБатталья Родриго
1:2
61' ПенальтиИглесиас Борха
77' Желтая карточкаХимо Наварро
2:2
81' ГолХоакин Санчес
3:2
88' ГолИглесиас Борха
23
Манди
Аисса
12
Сидней
33
Миранда
Хуан
23
Химо
Наварро
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
16
Эдгар
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Фекир ЯссинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
16 Эдгар МендесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
0:1
23'
24'
0:2
31'
61'
1:2
77'
81'
2:2
88'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
12 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.27
|2.
|Иглесиас Борха
|6 (2)
|0.23
|3.
|Тельо Кристиан
|4
|0.15
|4.
|Манди Аисса
|3
|0.12
|5.
|Санабрия Антонио
|3
|0.12
|6.
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.08
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.08
|8.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.08
|9.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|10.
|Руибаль Айтор
|1
|0.04
|11.
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|12.
|Виктор Руис
|1
|0.04
|13.
|Хуанми Мигель
|1
|0.04
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|6 (1)
|0.23
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.15
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|0.15
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.08
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.04
|7.
|Пина Томас
|1
|0.04
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.04
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.04
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|11.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|12.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|7
|0
|4.
|Акуоку Поль
|4
|1
|5.
|Виктор Руис
|4
|0
|6.
|Фекир Набиль
|4
|0
|7.
|Карвалью Вилльям
|2
|1
|8.
|Каналес Серхио
|3
|0
|9.
|Бартра Марк
|3
|0
|10.
|Миранда Хуан
|3
|0
|11.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|12.
|Морено Алекс
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|15.
|Лаинес Диего
|2
|0
|16.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|17.
|Сидней
|1
|0
|18.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|19.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|20.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|8
|1
|2.
|Пина Томас
|9
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|4.
|Батталья Родриго
|6
|1
|5.
|Лагуардия Виктор
|4
|1
|6.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|7.
|Химо Наварро
|5
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|9.
|Тачи
|3
|1
|10.
|Ману Гарсия
|4
|0
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|38.89% (14)
|Алавес
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +12 =3 -5Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона
Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар
Алавес Последние 20 матчей: +5 =5 -10Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид
Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес
Последние игры между собой
Бетис: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Алавес: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|48 - 17
|59
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|36 - 29
|33
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|35 - 35
|32
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|22 - 42
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 8
|30
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|10.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис 3:2 Алавес
Исход игры
Бетис
86.6% (136)
Ничья
10.2% (16)
Алавес
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (48)
Меньше
68.63% (105)
Обе команды забьют
Да
41.18% (63)
Нет
58.82% (90)
Популярный счёт
1:0 Бетис
38.9% (61)
2:1 Бетис
26.1% (41)
2:0 Бетис
16.6% (26)
1:1 Ничья
10.2% (16)
3:1 Бетис
1.9% (3)
1:2 Алавес
1.9% (3)
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