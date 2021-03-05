  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Падерборн
2:3
Второй тайм: 88'

Стадион:
Дармштадт
0'
7' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
13' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
16' Желтая карточка
Хонзак Матиас
0:1
20' Пенальти
Дурсун Сердар
1:1
24' Пенальти
Србени Деннис
2:1
55' Гол
Фюрих Крис
2:2
68' Гол
Мелем Марвин
71' Желтая карточка
Холланд Фабиан
2:3
75' Гол
Дурсун Сердар
77' Желтая карточка
Кемпе Тобиас
79' Желтая карточка
Берко Эрих
84' Желтая карточка
Окороджи Чима
88'
17
Цингерле
Леопольд
16
Дерфлер
Йоханнес
2
Хюнемайер
Уве
13
Шонлау
Себастьян
36
Окороджи
Чима
39
Василиадис
Себастиан
8
Шалленберг
Рон
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
22
Антви-Аджей
Кристофер
18
Србени
Деннис
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
21
Хён
Иммануэль
5
Пфайффер
Патрик
32
Холланд
Фабиан
4
Палссон
Виктор
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
6
Мелем
Марвин
18
Хонзак
Матиас
19
Дурсун
Сердар
Падерборн
4-2-3-1
Дармштадт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Србени Деннис 11 (6) 0.46
2. Фюрих Крис 9 0.38
3. Михель Свен 3 0.13
4. Хюнемайер Уве 2 0.08
5. Юстван Юлиан 1 0.04
6. Дерфлер Йоханнес 1 0.04
7. Терраццино Марко 1 0.04
8. Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
9. Шалленберг Рон 1 0.04
10. Шонлау Себастьян 0 0
11. Ингельссон Сванте 0 0
12. Тальхаммер Максимилиан 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 12 (2) 0.5
2. Кемпе Тобиас 8 (4) 0.33
3. Скарке Тим 4 0.17
4. Мелем Марвин 4 0.17
5. Хонзак Матиас 2 0.08
6. Палссон Виктор 2 0.08
7. Платте Феликс 1 0.04
8. Рапп Николай 1 0.04
9. Хён Иммануэль 1 0.04
10. Сейдель Аарон 1 0.04
11. Холланд Фабиан 1 (1) 0.04
12. Берко Эрих 0 0
13. Пэк Сын-Хо 0 0
14. Херрман Патрик II 0 0
15. Клеменс Кристиан 0 0
16. Май Ларс-Лукас 0 0
17. Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Шалленберг Рон 5 1
2. Коллинс Джамилу 5 0
3. Ингельссон Сванте 5 0
4. Хюнемайер Уве 4 0
5. Шонлау Себастьян 4 0
6. Антви-Аджей Кристофер 2 1
7. Дерфлер Йоханнес 3 0
8. Терраццино Марко 2 0
9. Србени Деннис 2 0
10. Окороджи Чима 2 0
11. Овусу Принс-Осеи 2 0
12. Фюрих Крис 2 0
13. Коррейя Марсель 1 0
14. Михель Свен 1 0
15. Цингерле Леопольд 1 0
16. Василиадис Себастиан 1 0
17. Тальхаммер Максимилиан 1 0
18. Анану Фредерик 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 6 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Холланд Фабиан 5 0
4. Шнелльхардт Фабиан 4 0
5. Мелем Марвин 4 0
6. Кемпе Тобиас 3 0
7. Палссон Виктор 3 0
8. Скарке Тим 3 0
9. Херрман Патрик II 1 1
10. Платте Феликс 2 0
11. Пфайффер Патрик 2 0
12. Клеменс Кристиан 1 0
13. Дурсун Сердар 1 0
14. Бадер Маттиас 1 0
15. Берко Эрих 1 0
16. Шуэн Марсель 1 0
17. Хонзак Матиас 1 0
18. Хён Иммануэль 1 0
19. Станилевич Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 14.29% (4) 25% (7) 28.57% (8) 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3)
 Дармштадт 8.82% (3) 8.82% (3) 20.59% (7) 14.71% (5) 14.71% (5) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ян 1:0 Падерборн Падерборн 2:2 Хайденхайм Падерборн 2:1 Зандхаузен Ганновер 96 0:0 Падерборн
Боруссия Д 3:2 Падерборн Гамбург 3:1 Падерборн Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг
Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:1 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Дармштадт 0:4 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 6:2 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 1:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Дармштадт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 23 14 3 6 43 - 23 45
2. Хольштайн Киль Заявка 23 13 6 4 37 - 21 45
3. Гройтер Фюрт Заявка 23 12 7 4 45 - 27 43
4. Гамбург Заявка 23 12 6 5 48 - 29 42
5. Карлсруэ Заявка 23 12 3 8 37 - 30 39
6. Хайденхайм 2:1 Заявка 24 11 6 7 37 - 32 39
7. Фортуна Заявка 23 10 6 7 34 - 32 36
8. Ганновер 96 Заявка 23 10 4 9 35 - 27 34
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 23 9 5 9 31 - 31 32
10. Санкт-Паули Заявка 23 8 7 8 37 - 40 31
11. Падерборн 2:3 Заявка 24 8 7 9 30 - 30 31
12. Ян Заявка 23 7 8 8 25 - 29 29
13. Дармштадт 3:2 Заявка 24 8 4 12 37 - 42 28
14. Нюрнберг Заявка 23 7 6 10 29 - 34 27
15. Оснабрюк Заявка 23 6 4 13 22 - 37 22
16. Зандхаузен Заявка 23 6 3 14 28 - 44 21
17. Айнтрахт Бр Заявка 23 5 6 12 21 - 43 21
18. Вюрцбург Кикерс 1:2 Заявка 24 4 3 17 26 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 2:1 Заявка 12 8 3 1 24 - 10 27
2. Бохум Заявка 12 8 2 2 26 - 8 26
3. Фортуна Заявка 11 7 3 1 19 - 12 24
4. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
5. Хольштайн Киль Заявка 12 7 2 3 19 - 14 23
6. Ганновер 96 Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
8. Падерборн 2:3 Заявка 12 6 3 3 21 - 17 21
9. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
10. Ян Заявка 12 5 4 3 17 - 14 19
11. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12. Санкт-Паули Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13. Айнтрахт Бр Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
14. Карлсруэ Заявка 11 4 2 5 14 - 13 14
15. Дармштадт 3:2 Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
16. Нюрнберг Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
17. Вюрцбург Кикерс 1:2 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
18. Оснабрюк Заявка 11 2 1 8 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ Заявка 12 8 1 3 23 - 17 25
2. Гройтер Фюрт Заявка 12 6 5 1 25 - 14 23
3. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 18 - 7 22
4. Бохум Заявка 11 6 1 4 17 - 15 19
5. Гамбург Заявка 12 5 4 3 22 - 19 19
6. Оснабрюк Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
7. Нюрнберг Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
8. Дармштадт 3:2 Заявка 12 4 2 6 23 - 26 14
9. Санкт-Паули Заявка 11 3 4 4 18 - 20 13
10. Ганновер 96 Заявка 12 4 1 7 15 - 18 13
11. Фортуна Заявка 12 3 3 6 15 - 20 12
12. Хайденхайм 2:1 Заявка 12 3 3 6 13 - 22 12
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 3 2 7 11 - 17 11
14. Ян Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
15. Падерборн 2:3 Заявка 12 2 4 6 9 - 13 10
16. Айнтрахт Бр Заявка 11 0 4 7 7 - 25 4
17. Зандхаузен Заявка 11 1 0 10 8 - 26 3
18. Вюрцбург Кикерс 1:2 Заявка 12 1 0 11 9 - 27 3
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Прогнозы
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Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Дармштадт
3.68
3.50
4.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.16 3.48 3.39
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.50 3.24
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.75 3.20
  3.68 1.84 4.46

Самый высокий коэффициент на матч «Падерборн» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Падерборн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Падерборн» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.02 5.65 1.14 3.52 1.30 2.42 1.58 1.87 2.02 1.53 2.55 1.33 3.32 1.18 4.82 1.12 6.30
9.90 1.01 9.00 1.04 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.59 2.36 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.20 1.02 9.10
13.50 0.00 8.63 1.04 3.90 1.25 3.00 1.38 4.44 1.20 1.82 1.99 3.15 1.35 1.85 1.95 1.37 3.05 1.24 4.00 1.33 8.40 1.24 8.80 1.07 6.69 1.07 8.40
4.18 1.25 3.00 1.42 2.35 1.63 2.03 1.85 3.53 1.32 2.87 1.45 2.08 1.80 1.75 2.15 1.53 2.61 1.39 3.14 1.61 2.41 2.15 1.75 1.77 2.11 1.39 3.10 1.27 3.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.55 1.53 1.67 2.23 1.33 3.32 1.13 6.00
3.10 1.37 2.06 1.76 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75 1.12 5.26 1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55
2.77 1.46 2.28 1.66 1.77 2.10 1.49 2.69 1.35 3.27 1.37 3.28 1.50 2.64 1.29 3.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.66 1.28 2.16 1.70 1.62 2.29 1.30 3.46
4.20 1.23 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
4.49 1.17 3.28 1.37 1.78 2.00 1.33 3.04 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.24
1.72 2.08
Букмекер Да Нет
4.38 1.21
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.04 1.38
3.05 1.36
Где смотреть матч Падерборн 2:3 Дармштадт онлайн

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