Падерборн
2:3
Второй тайм: 88'
Стадион: Бентелер Арена
Дармштадт
7' Желтая карточкаПфайффер Патрик
13' Желтая карточкаШонлау Себастьян
16' Желтая карточкаХонзак Матиас
0:1
20' ПенальтиДурсун Сердар
1:1
24' ПенальтиСрбени Деннис
2:1
55' ГолФюрих Крис
2:2
68' ГолМелем Марвин
71' Желтая карточкаХолланд Фабиан
2:3
75' ГолДурсун Сердар
77' Желтая карточкаКемпе Тобиас
79' Желтая карточкаБерко Эрих
84' Желтая карточкаОкороджи Чима
27
Фюрих
Крис
10
Юстван
Юлиан
23
Рапп
Николай
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
13'
16'
20'
0:1
24'
1:1
55'
2:1
68'
2:2
71'
75'
2:3
76'
77'
79'
84'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Србени Деннис
|11 (6)
|0.46
|2.
|Фюрих Крис
|9
|0.38
|3.
|Михель Свен
|3
|0.13
|4.
|Хюнемайер Уве
|2
|0.08
|5.
|Юстван Юлиан
|1
|0.04
|6.
|Дерфлер Йоханнес
|1
|0.04
|7.
|Терраццино Марко
|1
|0.04
|8.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|9.
|Шалленберг Рон
|1
|0.04
|10.
|Шонлау Себастьян
|0
|0
|11.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|12.
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|12 (2)
|0.5
|2.
|Кемпе Тобиас
|8 (4)
|0.33
|3.
|Скарке Тим
|4
|0.17
|4.
|Мелем Марвин
|4
|0.17
|5.
|Хонзак Матиас
|2
|0.08
|6.
|Палссон Виктор
|2
|0.08
|7.
|Платте Феликс
|1
|0.04
|8.
|Рапп Николай
|1
|0.04
|9.
|Хён Иммануэль
|1
|0.04
|10.
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|11.
|Холланд Фабиан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Берко Эрих
|0
|0
|13.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|14.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|15.
|Клеменс Кристиан
|0
|0
|16.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|17.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шалленберг Рон
|5
|1
|2.
|Коллинс Джамилу
|5
|0
|3.
|Ингельссон Сванте
|5
|0
|4.
|Хюнемайер Уве
|4
|0
|5.
|Шонлау Себастьян
|4
|0
|6.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|1
|7.
|Дерфлер Йоханнес
|3
|0
|8.
|Терраццино Марко
|2
|0
|9.
|Србени Деннис
|2
|0
|10.
|Окороджи Чима
|2
|0
|11.
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|12.
|Фюрих Крис
|2
|0
|13.
|Коррейя Марсель
|1
|0
|14.
|Михель Свен
|1
|0
|15.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|16.
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|17.
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|18.
|Анану Фредерик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|6
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Холланд Фабиан
|5
|0
|4.
|Шнелльхардт Фабиан
|4
|0
|5.
|Мелем Марвин
|4
|0
|6.
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|7.
|Палссон Виктор
|3
|0
|8.
|Скарке Тим
|3
|0
|9.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|10.
|Платте Феликс
|2
|0
|11.
|Пфайффер Патрик
|2
|0
|12.
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|13.
|Дурсун Сердар
|1
|0
|14.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|15.
|Берко Эрих
|1
|0
|16.
|Шуэн Марсель
|1
|0
|17.
|Хонзак Матиас
|1
|0
|18.
|Хён Иммануэль
|1
|0
|19.
|Станилевич Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|14.29% (4)
|25% (7)
|28.57% (8)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|Дармштадт
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|32.35% (11)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ян 1:0 Падерборн Падерборн 2:2 Хайденхайм Падерборн 2:1 Зандхаузен Ганновер 96 0:0 Падерборн
Боруссия Д 3:2 Падерборн Гамбург 3:1 Падерборн Падерборн 1:1 Хольштайн Киль Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:1 Падерборн Унион Берлин 2:3 Падерборн Оснабрюк 0:1 Падерборн Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Бохум 3:0 Падерборн Падерборн 0:2 Нюрнберг Карлсруэ 1:0 Падерборн Падерборн 2:0 Санкт-Паули Дармштадт 0:4 Падерборн Падерборн 3:1 Ян
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =1 -12Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк Дармштадт 1:2 Нюрнберг
Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:1 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|23
|14
|3
|6
|43 - 23
|45
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|37 - 21
|45
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|45 - 27
|43
|4.
|Гамбург
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|48 - 29
|42
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|37 - 30
|39
|6.
|Хайденхайм
|2:1 Заявка
|24
|11
|6
|7
|37 - 32
|39
|7.
|Фортуна
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|34 - 32
|36
|8.
|Ганновер 96
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|35 - 27
|34
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|31 - 31
|32
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|37 - 40
|31
|11.
|Падерборн
|2:3 Заявка
|24
|8
|7
|9
|30 - 30
|31
|12.
|Ян
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|13.
|Дармштадт
|3:2 Заявка
|24
|8
|4
|12
|37 - 42
|28
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 34
|27
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|22 - 37
|22
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|28 - 44
|21
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 43
|21
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1:2 Заявка
|24
|4
|3
|17
|26 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|2:1 Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Бохум
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 8
|26
|3.
|Фортуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 12
|24
|4.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|5.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 14
|23
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 9
|21
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|8.
|Падерборн
|2:3 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|10.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|15.
|Дармштадт
|3:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|1:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 17
|25
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|25 - 14
|23
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|4.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 15
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|22 - 19
|19
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|8.
|Дармштадт
|3:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|23 - 26
|14
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|15 - 18
|13
|11.
|Фортуна
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|12.
|Хайденхайм
|2:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 17
|11
|14.
|Ян
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|15.
|Падерборн
|2:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 13
|10
|16.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 25
|4
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|8 - 26
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|1:2 Заявка
|12
|1
|0
|11
|9 - 27
|3
Победитель
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