Мельбурн Сити
3:2
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Сидней
1:0
8' ГолМакларен Джейми
11' Желтая карточкаУилкинсон Алекс
2:0
28' ГолЛуна Адриан
30' Желтая карточкаРетре Пауло
30' Желтая карточкаRhyan Grant1
36' Желтая карточкаКасерес Энтони
3:0
53' ГолМакларен Джейми
59' Желтая карточкаМеткалф Коннор
3:1
72' ГолНинкович Милош
77' Желтая карточкаМакгоуэн Райан
3:2
90' ГолPatrick Wood
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
9
Бобо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
-
11 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
8'
1:0
11'
28'
2:0
30'
30'
36'
53'
3:0
58'
59'
64'
72'
3:1
77'
90'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|5
|0.71
|2.
|Луна Адриан
|2
|0.29
|3.
|Нун Крэйг
|1
|0.14
|4.
|Меткалф Коннор
|1
|0.14
|5.
|Беренгер Флорен
|0
|0
|6.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|7.
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|8.
|Цолаковски Стефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Patrick Wood
|3
|0.43
|2.
|Барбарусес Костас
|3 (1)
|0.43
|3.
|Нинкович Милош
|2
|0.29
|4.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.14
|5.
|Брэттан Люк
|1
|0.14
|6.
|Баумйоханн Александер
|0
|0
|7.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|8.
|Свибел Джорди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|2.
|Меткалф Коннор
|3
|0
|3.
|Луна Адриан
|1
|1
|4.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|5.
|Гуд Кёртис
|1
|0
|6.
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|7.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|4
|0
|2.
|Rhyan Grant1
|3
|0
|3.
|Касерес Энтони
|2
|0
|4.
|Ретре Пауло
|2
|0
|5.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|6.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|7.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|8.
|Макгоуэн Райан
|1
|0
|9.
|Барбарусес Костас
|1
|0
|10.
|Уорленд Бен
|1
|0
|11.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Сидней
|0
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|30% (3)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори
Сидней Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сидней 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:3 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 0:4 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Сидней
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|6.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|7.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|8.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|9.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|Веллингтон Феникс
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Мельбурн Виктори
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|Веллингтон Феникс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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