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Мельбурн Сити
3:2
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
1:0
8' Гол
Макларен Джейми
11' Желтая карточка
Уилкинсон Алекс
2:0
28' Гол
Луна Адриан
30' Желтая карточка
Ретре Пауло
30' Желтая карточка
Rhyan Grant1
36' Желтая карточка
Касерес Энтони
3:0
53' Гол
Макларен Джейми
59' Желтая карточка
Меткалф Коннор
3:1
72' Гол
Нинкович Милош
77' Желтая карточка
Макгоуэн Райан
3:2
90' Гол
Patrick Wood
90'+5
1
Гловер
Том
13
Аткинсон
Натаниэль
7
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
17
Касерес
Энтони
11
Барбарусес
Костас
9
Бобо
Мельбурн Сити
Сидней

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 5 0.71
2. Луна Адриан 2 0.29
3. Нун Крэйг 1 0.14
4. Меткалф Коннор 1 0.14
5. Беренгер Флорен 0 0
6. Гуд Кёртис 0 0
7. Нэббаут Эндрю 0 0
8. Цолаковски Стефан 0 0
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Patrick Wood 3 0.43
2. Барбарусес Костас 3 (1) 0.43
3. Нинкович Милош 2 0.29
4. Ньювенхоф Калем 1 0.14
5. Брэттан Люк 1 0.14
6. Баумйоханн Александер 0 0
7. Кинг Джоэл 0 0
8. Свибел Джорди 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 2 1
2. Меткалф Коннор 3 0
3. Луна Адриан 1 1
4. Стоукс Керрин 1 1
5. Гуд Кёртис 1 0
6. Benjamin Garuccio 1 0
7. Аткинсон Натаниэль 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 4 0
2. Rhyan Grant1 3 0
3. Касерес Энтони 2 0
4. Ретре Пауло 2 0
5. Ньювенхоф Калем 2 0
6. Баумйоханн Александер 1 0
7. Уилкинсон Алекс 1 0
8. Макгоуэн Райан 1 0
9. Барбарусес Костас 1 0
10. Уорленд Бен 1 0
11. Бухагьяр Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 11.11% (1)
 Сидней 0 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4) 30% (3)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори
Сидней Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сидней: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сидней 1:0 Мельбурн Сити A-League - Play Offs Мельбурн Сити 2:0 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:2 Мельбурн Сити A-Лига
Сидней 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:3 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 0:4 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Брисбен Роар 8 4 2 2 13 - 8 14
3. Макартур 9 4 2 3 13 - 13 14
4. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 4 1 11 - 8 13
5. Сидней 7 3 2 2 10 - 8 11
6. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 8 - 9 11
7. Аделаида Юнайтед 8 3 1 4 11 - 16 10
8. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
9. Мельбурн Сити 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 12 - 10 8
11. Веллингтон Феникс 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Мельбурн Виктори 7 1 1 5 5 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
6. Сидней 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
10. Мельбурн Виктори 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Макартур 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
8. Веллингтон Феникс 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.45 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.64 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 13.00 51.00
  1.07 12.67 34.86

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Сити» – «Сидней» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сидней» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Сити» – «Сидней», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.10 1.21 2.09 1.69 1.66 2.13 1.44 2.65 1.16 4.80 1.05 8.40
11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.21 1.74 1.66 2.22 1.43 2.74 1.20 4.30 1.13 4.85 1.04 8.20
15.00 0.00 9.60 1.02 9.43 1.03 8.32 1.04 4.20 1.22 1.91 1.89 3.00 1.38 2.55 1.50 1.68 2.18 1.33 3.25 1.08 7.77 1.15 5.30 1.06 7.12 1.05 7.79
4.61 1.23 2.64 1.53 2.20 1.74 1.97 1.93 4.05 1.26 2.58 1.54 2.06 1.82 3.29 1.36 2.63 1.52 1.95 1.93 2.24 1.70 1.83 2.05 1.41 3.01 1.28 3.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.10 1.34 2.10 1.68 1.49 2.50 1.12 5.60
3.32 1.33 2.20 1.67 1.54 2.48 1.19 4.85 1.13 6.05
3.25 1.33 2.15 1.70 2.63 1.48 1.72 2.08 1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50
3.31 1.38 2.74 1.50 2.17 1.77 1.72 2.24 2.38 1.61 1.96 1.90 1.51 2.61 1.34 3.34 1.62 2.35 1.37 3.18 1.12 6.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.86 1.88 1.24 3.75
4.45 1.21 3.10 1.37 1.85 1.95 1.37 3.10 1.25 3.95
4.55 1.16 3.34 1.28 1.95 1.85 1.44 2.75 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.29
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
2.75 1.44
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