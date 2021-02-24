Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: ААМИ Парк
Веллингтон Феникс
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
10
Круз
Робби
23
Рохас
Марко
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
-
35 Zaydan Bello
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Joshua Laws
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|3 (1)
|0.38
|2.
|Макманаман Каллум
|1
|0.13
|3.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.13
|4.
|Траоре Адама III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|3 (1)
|0.38
|2.
|Муратович Мирза
|2
|0.25
|3.
|Болл Дэвид
|1
|0.13
|4.
|Фентон Луис
|1
|0.13
|5.
|Сотирио Джошуа
|1
|0.13
|6.
|_Sotirio J.
|1
|0.13
|7.
|Руфер Алекс
|0
|0
|8.
|Хемед Томер
|0
|0
|9.
|Пейн Тим
|0
|0
|10.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|11.
|Пископо Рено
|0
|0
|12.
|_Rufer A.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траоре Адама III
|3
|0
|2.
|Шоттон Райан
|2
|0
|3.
|Броксхэм Ли
|2
|0
|4.
|Роу Сторм
|2
|0
|5.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|6.
|Круз Робби
|1
|0
|7.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|8.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|9.
|Жестед Рюди
|1
|0
|10.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|11.
|Райн Дилан
|1
|0
|12.
|Андерсон Аарон
|1
|0
|13.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|2
|1
|2.
|Руфер Алекс
|1
|1
|3.
|Давила Улисес
|2
|0
|4.
|Де Вере Люк
|1
|0
|5.
|Пейн Тим
|1
|0
|6.
|Фентон Луис
|1
|0
|7.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|8.
|Joshua Laws
|1
|0
|9.
|_Davila U.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Веллингтон Феникс
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|0
|0
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Сидней
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|6.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|7.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|8.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|9.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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