Мельбурн Виктори
2:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Веллингтон Феникс
18' Желтая карточкаМуратович Мирза
25' Желтая карточкаМакГэрри Джеймс
34' Желтая карточкаБроксхэм Ли
37' Желтая карточкаШоттон Райан
1:0
45' ГолЖестед Рюди
2:0
49' ГолЖестед Рюди
51' Желтая карточкаФентон Луис
55' Желтая карточкаDalibor Markovic
62' Желтая карточкаАндерсон Аарон
20
Крокомб
Макс
19
Райн
Дилан
10
Круз
Робби
23
Рохас
Марко
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
-
35 Zaydan Bello
-
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Joshua Laws
-
Главный тренер: Ufuk Talay
Ход матча
18'
25'
34'
37'
45'
1:0
49'
2:0
51'
55'
62'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|3 (1)
|0.38
|2.
|Жестед Рюди
|2
|0.25
|3.
|Макманаман Каллум
|1
|0.13
|4.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.13
|5.
|Траоре Адама III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|3 (1)
|0.38
|2.
|Муратович Мирза
|2
|0.25
|3.
|Болл Дэвид
|1
|0.13
|4.
|Фентон Луис
|1
|0.13
|5.
|Сотирио Джошуа
|1
|0.13
|6.
|_Sotirio J.
|1
|0.13
|7.
|Руфер Алекс
|0
|0
|8.
|Хемед Томер
|0
|0
|9.
|Пейн Тим
|0
|0
|10.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|11.
|Пископо Рено
|0
|0
|12.
|_Rufer A.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоттон Райан
|3
|0
|2.
|Броксхэм Ли
|3
|0
|3.
|Траоре Адама III
|3
|0
|4.
|Роу Сторм
|2
|0
|5.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|6.
|Андерсон Аарон
|2
|0
|7.
|Круз Робби
|1
|0
|8.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|9.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|10.
|Жестед Рюди
|1
|0
|11.
|Бриммер Джейк
|1
|0
|12.
|Райн Дилан
|1
|0
|13.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0
|14.
|Dalibor Markovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|2
|1
|2.
|Руфер Алекс
|1
|1
|3.
|Давила Улисес
|2
|0
|4.
|Фентон Луис
|2
|0
|5.
|Де Вере Люк
|1
|0
|6.
|Пейн Тим
|1
|0
|7.
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|8.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|9.
|Joshua Laws
|1
|0
|10.
|Муратович Мирза
|1
|0
|11.
|_Davila U.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|Веллингтон Феникс
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|0
|0
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|6
|0
|3
|16 - 10
|18
|2.
|Брисбен Роар
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|3.
|Макартур
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Сидней
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|6.
|Ньюкасл Джетс
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|7.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|8.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|9.
|Мельбурн Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|10.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|Мельбурн Виктори
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|12.
|Веллингтон Феникс
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Сидней
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|11.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|2.
|Макартур
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Брисбен Роар
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|12.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Победитель
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