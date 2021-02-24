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Мельбурн Виктори
2:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
18' Желтая карточка
Муратович Мирза
25' Желтая карточка
МакГэрри Джеймс
34' Желтая карточка
Броксхэм Ли
37' Желтая карточка
Шоттон Райан
1:0
45' Гол
Жестед Рюди
2:0
49' Гол
Жестед Рюди
51' Желтая карточка
Фентон Луис
55' Желтая карточка
Dalibor Markovic
62' Желтая карточка
Андерсон Аарон
90'+4
20
Крокомб
Макс
6
Броксхэм
Ли
5
Шоттон
Райан
19
Райн
Дилан
33
Dalibor
Markovic
22
Бриммер
Джейк
13
Кирдар
Биркан
7
Макманаман
Каллум
10
Круз
Робби
23
Рохас
Марко
9
Жестед
Рюди
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
2
Макгинг
Лиам
5
МакГэрри
Джеймс
8
Девлин
Кэмерон
14
Руфер
Алекс
15
Муратович
Мирза
10
Давила
Улисес
7
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 3 (1) 0.38
2. Жестед Рюди 2 0.25
3. Макманаман Каллум 1 0.13
4. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.13
5. Траоре Адама III 0 0
Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 3 (1) 0.38
2. Муратович Мирза 2 0.25
3. Болл Дэвид 1 0.13
4. Фентон Луис 1 0.13
5. Сотирио Джошуа 1 0.13
6. _Sotirio J. 1 0.13
7. Руфер Алекс 0 0
8. Хемед Томер 0 0
9. Пейн Тим 0 0
10. МакГэрри Джеймс 0 0
11. Пископо Рено 0 0
12. _Rufer A. 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Шоттон Райан 3 0
2. Броксхэм Ли 3 0
3. Траоре Адама III 3 0
4. Роу Сторм 2 0
5. Кирдар Биркан 2 0
6. Андерсон Аарон 2 0
7. Круз Робби 1 0
8. Баттерфилд Джейкоб 1 0
9. Макманаман Каллум 1 0
10. Жестед Рюди 1 0
11. Бриммер Джейк 1 0
12. Райн Дилан 1 0
13. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0
14. Dalibor Markovic 1 0
Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Болл Дэвид 2 1
2. Руфер Алекс 1 1
3. Давила Улисес 2 0
4. Фентон Луис 2 0
5. Де Вере Люк 1 0
6. Пейн Тим 1 0
7. МакГэрри Джеймс 1 0
8. Девлин Кэмерон 1 0
9. Joshua Laws 1 0
10. Муратович Мирза 1 0
11. _Davila U. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)
 Веллингтон Феникс 22.22% (2) 0 22.22% (2) 0 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:0 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс A-Лига
Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 9 6 0 3 16 - 10 18
2. Брисбен Роар 8 4 2 2 13 - 8 14
3. Макартур 9 4 2 3 13 - 13 14
4. Вестерн Сидней Уондерерс 8 3 4 1 11 - 8 13
5. Сидней 7 3 2 2 10 - 8 11
6. Ньюкасл Джетс 9 3 2 4 8 - 9 11
7. Аделаида Юнайтед 8 3 1 4 11 - 16 10
8. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
9. Мельбурн Сити 7 3 0 4 9 - 12 9
10. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 12 - 10 8
11. Мельбурн Виктори 8 2 1 5 7 - 13 7
12. Веллингтон Феникс 8 1 2 5 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 4 3 0 1 7 - 4 9
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
6. Мельбурн Виктори 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Сидней 4 1 2 1 3 - 4 5
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
11. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Макартур 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Брисбен Роар 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
8. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
11. Аделаида Юнайтед 4 0 1 3 4 - 12 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Жестед Рюди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Шоттон Райан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    МакГэрри Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Рохас Марко уходит с поля. Баттерфилд Джейкоб выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Mirza Muratovic получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Райн Дилан уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.35 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.68 2.51
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 11.00 29.00
  1.09 10.42 36.57

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Веллингтон Феникс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.21 2.10 1.68 1.68 2.10 1.45 2.60 1.17 4.70 1.06 8.20
11.50 1.01 10.75 1.02 4.70 1.14 3.90 1.22 2.39 1.55 1.92 1.88 1.62 2.44 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.55 1.06 7.00
7.54 1.05 6.80 1.10 5.30 1.15 3.90 1.25 1.24 4.00 1.94 1.86 1.77 2.04 1.72 2.12 1.35 3.15 1.10 6.80 1.27 3.70 1.08 7.77 1.07 8.40 1.01 11.50
5.42 1.18 2.53 1.55 2.17 1.74 2.60 1.53 2.42 1.59 1.98 1.88 1.50 2.63 1.33 3.40 1.80 2.08 1.56 2.51 1.32 3.50 1.24 4.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.13 1.66 1.50 2.48 1.12 5.60
3.60 1.29 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 1.11 5.49 1.08 6.56
1.67 2.27 1.40 3.03 1.14 5.96 1.47 2.74 1.34 3.33 1.43 3.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.75
5.15 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45
4.53 1.16 3.32 1.28 1.95 1.85 1.44 2.75 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.33
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
2.75 1.44
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