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Виллем II
0:0
Перерыв

Стадион:
АДО Ден Хааг
0'
37' Желтая карточка
Хееркенс Фреек
42' Красная карточка
Гомельт Томислав
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
43
Спиерингс
Уэсли
10
Павлидис
Вангелис
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
20
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
90
Фрайсль
Мартин
2
Ван
Эвейк
Милан
51
Цайверлон
Джанни
19
Пинас
Шакилль
4
Кемпер
Бой
88
Вейинович
Марко
95
Гомельт
Томислав
10
Эль-Хайяти
Абденассер
24
Адеканье
Бобби
29
Крамер
Михил
31
Кишна
Рикардо
Виллем II
4-3-3
АДО Ден Хааг
4-3-3

Ход матча

37'
Хееркенс Фреек
 
42'
 
Гомельт Томислав

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 7 0.3
2. Вридт Квази 5 0.22
3. Нуннели Че 4 0.17
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.09
5. Саглам Геркем 2 0.09
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.09
7. Замора Джон 1 0.04
8. Кёлерт Матс 0 0
9. Хееркенс Фреек 0 0
10. Хольмен Себастьян 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 5 0.22
2. Бурар Сами 3 0.13
3. Филипп Давид 2 0.09
4. Пинас Шакилль 2 (2) 0.09
5. Ван Эвейк Милан 1 0.04
6. Арвайлер Йонас 1 0.04
7. Бесуйхен Висенте 1 0.04
8. Гомельт Томислав 1 0.04
9. Кемпер Бой 1 0.04
10. Адеканье Бобби 1 0.04
11. Госсенс Джон 0 0
12. Де Бур Кес 0 0
13. Файе Лассана 0 0
14. Jose Pascual 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Ндайишимий Майк 3 0
6. Питерс Йорденс 2 0
7. Нелом Микел 2 0
8. Хееркенс Фреек 2 0
9. Павлидис Вангелис 2 0
10. Селахи Линдон 2 0
11. Вридт Квази 0 1
12. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
13. Овюсу Лерой 1 0
14. Кёлерт Матс 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0
АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Пинас Шакилль 4 0
2. Кемпер Бой 2 1
3. Крамер Михил 3 0
4. Бурар Сами 3 0
5. Бесуйхен Висенте 3 0
6. Кастильо Хуан II 2 0
7. Ван Эвейк Милан 2 0
8. Де Бур Кес 2 0
9. Гомельт Томислав 0 1
10. Госсенс Джон 1 0
11. Карелис Никос 1 0
12. Моррисон Равел 1 0
13. Дель Фабро Дарио 1 0
14. Кишна Рикардо 1 0
15. Улд-Ших Биляль 1 0
16. Чатич Амар 1 0
17. Файе Лассана 1 0
18. Jose Pascual 1 0
19. Эльмкис Илай 1 0
20. Филипп Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 21.74% (5) 8.7% (2) 8.7% (2) 30.43% (7) 8.7% (2) 21.74% (5)
 АДО Ден Хааг 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II
Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
АДО Ден Хааг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие
Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 3:3 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 0:1 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Фейеноорд Заявка 22 12 6 4 44 - 22 42
5. Витесс Заявка 23 13 3 7 35 - 24 42
6. Гронинген Заявка 22 11 5 6 30 - 24 38
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 23 7 9 7 31 - 31 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. Спарта Роттердам Заявка 22 6 5 11 32 - 38 23
13. ПЕК Зволле Заявка 23 4 11 8 28 - 37 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк Заявка 23 5 7 11 22 - 35 22
16. Виллем II 0:0 Заявка 23 3 5 15 24 - 53 14
17. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 23 2 8 13 19 - 49 14
18. Эммен Заявка 23 1 6 16 20 - 53 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
3. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
11. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
12. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
14. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
15. Виллем II 0:0 Заявка 12 3 2 7 15 - 27 11
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 11 6 2 3 21 - 13 20
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 26 9
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II 0:0 Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
АДО Ден Хааг
1.85
3.94
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.25 5.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.72 3.75 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.80 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 3.50 12.00
  1.74 3.53 5.33

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.80 1.24 2.90 1.38 1.99 1.76 1.58 2.28 1.39 2.85 1.14 5.20
13.00 1.00 11.50 1.01 4.33 1.20 3.45 1.31 2.24 1.72 1.71 2.14 1.46 2.64 1.20 4.05 1.14 4.65 1.03 8.10
5.25 1.13 4.00 1.22 2.15 1.65 1.60 2.25 1.35 3.05 1.95 1.85 1.14 5.20 1.10 6.25 1.02 11.00 1.02 11.00 1.06 9.00 1.05 8.70 0.00 13.50
2.52 1.56 2.18 1.73 1.85 2.03 1.61 2.40 1.48 2.76 1.74 2.18 1.52 2.64 1.57 2.51 1.47 2.80 1.17 5.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.04 1.73 1.46 2.60 1.11 6.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75
1.76 2.00 1.20 4.20 1.11 5.80 1.16 4.90 1.10 6.25
1.58 2.45 1.33 3.36 1.10 7.32 1.49 2.68 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
2.95 1.37
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