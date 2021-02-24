Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Госсенс Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Овюсу Лерой получил желтую карточку от судьи

94' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

92' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Госсенс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

88' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

88' Какой промах! Ромени Оле имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

88' Mike Tresor из команды Виллем II подал угловой справа.

86' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Госсенс Джон бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

83' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

80' Госсенс Джон наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

80' Фрайсль Мартин взял и забрал мяч на выходе

80' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Арвайлер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Вейинович Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Матч возобновлен

77' Арвайлер Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Mike Tresor из команды Виллем II делает пас партнеру.

74' Mike Tresor из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

73' Игрок из команды АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Ох, нехорошо это выглядит. Спиерингс Уэсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Mike Tresor задерживает мяч рукой

72' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Госсенс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Вридт Квази наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дель Фабро Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Mike Tresor наказан за толчок Арвайлер Йонас

62' Матч возобновлен

61' Хееркенс Фреек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Питерс Йорденс получил желтую карточку от судьи

59' Хольмен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Цайверлон Джанни получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Цайверлон Джанни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

54' Пинас Шакилль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

50' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Mike Tresor оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Г О О О О Л - Mike Tresor из команды Виллем II забивает с точки!

46' Тактическая замена. Кёлерт Матс уходит с поля и его заменяет Mike Tresor