Виллем II
1:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
АДО Ден Хааг
37' Желтая карточкаХееркенс Фреек
42' Красная карточкаГомельт Томислав
1:0
48' ПенальтиНдайишимий Майк
60' Желтая карточкаПитерс Йорденс
1:1
62' ПенальтиПинас Шакилль
75' Вторая желтая карточкаПитерс Йорденс
90' Желтая карточкаОвюсу Лерой
13
Овюсу
Лерой
20
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Вридт КвазиНападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Де Бур КесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Филипп ДавидНападающий
-
30 Мохтар ЮнесНападающий
- Нападающий
-
23 Jose Pascual
-
Главный тренер: Брод Рууд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
42'
48'
1:0
60'
62'
1:1
75'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|7
|0.3
|2.
|Вридт Квази
|5
|0.22
|3.
|Нуннели Че
|4
|0.17
|4.
|Ндайишимий Майк
|3 (2)
|0.13
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.09
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.09
|7.
|Замора Джон
|1
|0.04
|8.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|10.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамер Михил
|5
|0.22
|2.
|Бурар Сами
|3
|0.13
|3.
|Пинас Шакилль
|3 (3)
|0.13
|4.
|Филипп Давид
|2
|0.09
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|6.
|Арвайлер Йонас
|1
|0.04
|7.
|Бесуйхен Висенте
|1
|0.04
|8.
|Гомельт Томислав
|1
|0.04
|9.
|Кемпер Бой
|1
|0.04
|10.
|Адеканье Бобби
|1
|0.04
|11.
|Госсенс Джон
|0
|0
|12.
|Де Бур Кес
|0
|0
|13.
|Файе Лассана
|0
|0
|14.
|Jose Pascual
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Питерс Йорденс
|3
|1
|3.
|Кён Деррик
|3
|1
|4.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|5.
|Саглам Геркем
|4
|0
|6.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|7.
|Нелом Микел
|2
|0
|8.
|Хееркенс Фреек
|2
|0
|9.
|Овюсу Лерой
|2
|0
|10.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|11.
|Селахи Линдон
|2
|0
|12.
|Вридт Квази
|0
|1
|13.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|14.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пинас Шакилль
|4
|0
|2.
|Кемпер Бой
|2
|1
|3.
|Крамер Михил
|3
|0
|4.
|Бурар Сами
|3
|0
|5.
|Бесуйхен Висенте
|3
|0
|6.
|Кастильо Хуан II
|2
|0
|7.
|Ван Эвейк Милан
|2
|0
|8.
|Де Бур Кес
|2
|0
|9.
|Гомельт Томислав
|0
|1
|10.
|Госсенс Джон
|1
|0
|11.
|Карелис Никос
|1
|0
|12.
|Моррисон Равел
|1
|0
|13.
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|14.
|Кишна Рикардо
|1
|0
|15.
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|16.
|Чатич Амар
|1
|0
|17.
|Файе Лассана
|1
|0
|18.
|Jose Pascual
|1
|0
|19.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|20.
|Филипп Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|АДО Ден Хааг
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =3 -14Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II
Виллем II 1:3 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +2 =7 -11Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
АДО Ден Хааг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 Виллем II Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Виллем II 3:3 АДО Ден Хааг Премьер-лига АДО Ден Хааг 0:1 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|72 - 17
|56
|2.
|ПСВ
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|54 - 25
|50
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|23
|12
|7
|4
|44 - 22
|43
|5.
|Витесс
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|35 - 24
|42
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|23
|11
|6
|6
|30 - 24
|39
|7.
|Утрехт
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|36 - 28
|34
|8.
|Твенте
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 30
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|31 - 31
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|24 - 35
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 38
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|28 - 37
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 56
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 35
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|25 - 54
|14
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|20 - 50
|14
|18.
|Эммен
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|20 - 53
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 7
|30
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|3.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|4.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|11.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «АДО Ден Хааг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров