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  3. Голландия
Гронинген
0:0
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0' 90'+5
1
Падт
Серджио
32
Те
Вирик
Мик
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
15
Гудмундссон
Габриэль
26
Ван
Кам
Даниэль
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
31
Суслов
Томаш
21
Да
Крус
Алессио
9
Ларсен
Йорген
21
Марсман
Ник
2
Ниукоп
Барт
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
17
Синистерра
Луис
Гронинген
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

52'
Леаль Мигель
Гудмундссон Габриэль
 
65'
Paulos Abraham
Ларсен Йорген
 
65'
Данкерлёй Дамил
Суслов Томаш
 
76'
 
Гертрейда Лютсхарел
Ниукоп Барт
81'
 
Димерс Марк
Кекджу Оркун
81'
 
Боженик Роберт
Линссен Брайан
87'
Шрек Сэм
Эль-Ханкури Мохамед
 
87'
Даммерс Вессель
Лундквист Рамон-Паскаль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 9 0.39
2. Эль-Мессауди Ахмед 6 0.26
3. Йоостен Патрик 3 0.13
4. Эль-Ханкури Мохамед 2 0.09
5. Суслов Томаш 2 0.09
6. Ван Хинтум Барт 1 0.04
7. Да Крус Алессио 1 0.04
8. Даммерс Вессель 1 0.04
9. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
10. Итакура Ко 1 0.04
11. Ван Кам Даниэль 1 0.04
12. Remco Balk 1 0.04
13. Гудмундссон Габриэль 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 13 (8) 0.57
2. Линссен Брайан 6 0.26
3. Тоорнстра Йенс 5 0.22
4. Гертрейда Лютсхарел 4 0.17
5. Димерс Марк 3 (1) 0.13
6. Хапс Ридгесиано 3 0.13
7. Йоргенсен Николай 3 0.13
8. Сенеси Маркос 2 0.09
9. Синистерра Луис 2 0.09
10. Нарсинг Лусиано 1 0.04
11. Кекджу Оркун 1 0.04
12. Баннис Науфаль 1 0.04
13. Тейшейра Жоау 0 0
14. Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 6 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Эль-Мессауди Ахмед 2 0
5. Да Крус Алессио 2 0
6. Матусива Азор 2 0
7. Remco Balk 2 0
8. Эль-Ханкури Мохамед 0 1
9. Падт Серджио 1 0
10. Те Вирик Мик 1 0
11. Йоостен Патрик 1 0
12. Итакура Ко 1 0
13. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
14. Гудмундссон Габриэль 1 0
15. Шрек Сэм 1 0
16. Ларсен Йорген 1 0
17. Суслов Томаш 1 0
18. Joel van Kaam 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 4 0
2. Тоорнстра Йенс 3 0
3. Кекджу Оркун 1 1
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Сенеси Маркос 2 0
6. Фер Лерой 1 0
7. Марсман Ник 1 0
8. Линссен Брайан 1 0
9. Димерс Марк 1 0
10. Хапс Ридгесиано 1 0
11. Ниукоп Барт 1 0
12. Синистерра Луис 1 0
13. Верманн Йорди 1 0
14. Маласиа Тирелл 1 0
15. Баннис Науфаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 3.45% (1) 27.59% (8) 3.45% (1) 27.59% (8) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Фейеноорд 6.82% (3) 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 20.45% (9) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг
Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Твенте 2:2 Фейеноорд Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ
Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Фейеноорд 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие
Фейеноорд 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Фейеноорд 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 6:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Фейеноорд Заявка 23 12 7 4 44 - 22 43
5. Витесс Заявка 23 13 3 7 35 - 24 42
6. Гронинген Заявка 23 11 6 6 30 - 24 39
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 23 7 9 7 31 - 31 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. Спарта Роттердам Заявка 22 6 5 11 32 - 38 23
13. ПЕК Зволле Заявка 23 4 11 8 28 - 37 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк Заявка 23 5 7 11 22 - 35 22
16. Виллем II Заявка 23 3 5 15 25 - 54 14
17. АДО Ден Хааг Заявка 23 2 8 13 20 - 50 14
18. Эммен Заявка 23 1 6 16 20 - 53 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
3. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 12 6 4 2 14 - 8 22
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
11. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
12. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
14. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.50 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.72 2.04
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 1.04 14.00
  8.59 1.43 4.23

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.27 2.80 1.41 1.90 1.84 1.51 2.44 1.35 3.05 1.12 5.60
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.40
1.04 9.00 1.20 4.20 1.12 5.55 1.23 3.90 1.15 5.00 1.88 1.92 1.03 10.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 14.50
1.50 2.67 1.30 3.69 2.09 1.80 1.67 2.29 1.47 2.78 1.69 2.24 1.46 2.83 1.62 2.39 1.49 2.73 1.71 2.22 1.48 2.75 1.54 2.60 1.44 2.91 1.16 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.93 1.82 1.42 2.70 1.10 6.40
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
1.45 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00
1.34 3.32 1.18 4.97 1.51 2.62 1.34 3.30 1.48 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.80 1.40 1.73 2.03 1.20 4.30
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
2.85 1.39
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