Гронинген
0:0
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Фейеноорд
32
Те
Вирик
Мик
31
Суслов
Томаш
21
Марсман
Ник
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бротвейт ПерВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Леаль МигельПолузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Нападающий
-
34 Слор КианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Пратто ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|9
|0.39
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|6
|0.26
|3.
|Йоостен Патрик
|3
|0.13
|4.
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0.09
|5.
|Суслов Томаш
|2
|0.09
|6.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.04
|7.
|Да Крус Алессио
|1
|0.04
|8.
|Даммерс Вессель
|1
|0.04
|9.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|10.
|Итакура Ко
|1
|0.04
|11.
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|12.
|Remco Balk
|1
|0.04
|13.
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|13 (8)
|0.57
|2.
|Линссен Брайан
|6
|0.26
|3.
|Тоорнстра Йенс
|5
|0.22
|4.
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.17
|5.
|Димерс Марк
|3 (1)
|0.13
|6.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.13
|7.
|Йоргенсен Николай
|3
|0.13
|8.
|Сенеси Маркос
|2
|0.09
|9.
|Синистерра Луис
|2
|0.09
|10.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.04
|11.
|Кекджу Оркун
|1
|0.04
|12.
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|13.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|14.
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|6
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|4.
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|5.
|Да Крус Алессио
|2
|0
|6.
|Матусива Азор
|2
|0
|7.
|Remco Balk
|2
|0
|8.
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|1
|9.
|Падт Серджио
|1
|0
|10.
|Те Вирик Мик
|1
|0
|11.
|Йоостен Патрик
|1
|0
|12.
|Итакура Ко
|1
|0
|13.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|14.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|15.
|Шрек Сэм
|1
|0
|16.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|17.
|Суслов Томаш
|1
|0
|18.
|Joel van Kaam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|4
|0
|2.
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|3.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Сенеси Маркос
|2
|0
|6.
|Фер Лерой
|1
|0
|7.
|Марсман Ник
|1
|0
|8.
|Линссен Брайан
|1
|0
|9.
|Димерс Марк
|1
|0
|10.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|11.
|Ниукоп Барт
|1
|0
|12.
|Синистерра Луис
|1
|0
|13.
|Верманн Йорди
|1
|0
|14.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|15.
|Баннис Науфаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|3.45% (1)
|27.59% (8)
|3.45% (1)
|27.59% (8)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|Фейеноорд
|6.82% (3)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Хераклес 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 АДО Ден Хааг
Витесс 1:0 Гронинген Гронинген 2:2 Твенте Виллем II 2:3 Гронинген Утрехт 2:2 Гронинген Гронинген 0:1 Хераклес Спарта Роттердам 2:3 Гронинген Эммен 2:1 Гронинген Гронинген 2:0 Ваалвейк АЗ Алкмаар 1:2 Гронинген ТЕК 0:3 Гронинген Гронинген 1:0 Виллем II Гронинген 1:1 Витесс Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт
Фейеноорд Последние 20 матчей: +9 =4 -7Твенте 2:2 Фейеноорд Херенвен 4:3 Фейеноорд Фейеноорд 5:0 Виллем II Фейеноорд 3:1 ПСВ
Херенвен 3:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 3:2 Хераклес Аякс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Витесс 1:0 Фейеноорд ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Хераклес Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Фейеноорд 1:1 Утрехт ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Фейеноорд 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Фейеноорд 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 6:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|72 - 17
|56
|2.
|ПСВ
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|54 - 25
|50
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|44 - 22
|43
|5.
|Витесс
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|35 - 24
|42
|6.
|Гронинген
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|30 - 24
|39
|7.
|Утрехт
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|36 - 28
|34
|8.
|Твенте
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 30
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|31 - 31
|30
|11.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|24 - 35
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 38
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|28 - 37
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 56
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 35
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|25 - 54
|14
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|20 - 50
|14
|18.
|Эммен
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|20 - 53
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 7
|30
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|3.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|11.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
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