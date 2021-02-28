Висла Плоцк
1:3
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Висла Краков
49' Желтая карточкаШота Серафин
1:0
67' ГолРасак Дамиан
79' Желтая карточкаФрыдрых Михал
1:1
82' ГолБогуски Рафал
84' Желтая карточкаЛагатор Душан
1:2
85' ГолРадакович Урош
1:3
90' ГолБогуски Рафал
18
Урига
Алан
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
17
Шота
Серафин
18
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
99 Форбс БраунНападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
48 Брода КамильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Дуда КасперПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
Ход матча
49'
67'
1:0
79'
82'
1:1
84'
85'
1:2
90'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|3 (2)
|0.17
|2.
|Урига Алан
|3
|0.17
|3.
|Лагатор Душан
|3
|0.17
|4.
|Расак Дамиан
|3
|0.17
|5.
|Тушински Патрик
|2 (1)
|0.11
|6.
|Коцыля Давид
|2
|0.11
|7.
|Жезничак Якуб
|1
|0.06
|8.
|Лесняк Филип
|1
|0.06
|9.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.06
|10.
|Шушняра Лука
|1
|0.06
|11.
|Михальски Дамян
|1
|0.06
|12.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.06
|13.
|Меребашвили Георгий
|0
|0
|14.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|15.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|16.
|Томасик Пётр
|0
|0
|17.
|Павляк Александр
|0
|0
|18.
|Kacper Rogozinski
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|6 (1)
|0.32
|2.
|Йебоа Яв
|4
|0.21
|3.
|Чука Виктор
|3
|0.16
|4.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.16
|5.
|Блащиковский Якуб
|3
|0.16
|6.
|Садлок Мацей
|2
|0.11
|7.
|Богуски Рафал
|2
|0.11
|8.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.05
|9.
|Плевка Патрик
|1
|0.05
|10.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.05
|11.
|Мехремич Ади
|1
|0.05
|12.
|Радакович Урош
|1
|0.05
|13.
|Савич Стефан V
|0
|0
|14.
|Жуков Георгий
|0
|0
|15.
|Абрамович Давид
|0
|0
|16.
|Шот Давид
|0
|0
|17.
|Медвед Жан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|6
|0
|2.
|Лагатор Душан
|4
|0
|3.
|Швох Матеуш
|3
|0
|4.
|Урига Алан
|3
|0
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0
|6.
|Тушински Патрик
|2
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0
|9.
|Гарсия Анхель
|2
|0
|10.
|Коцыля Давид
|2
|0
|11.
|Обрадович Милан
|1
|0
|12.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|13.
|Лесняк Филип
|1
|0
|14.
|Расак Дамиан
|1
|0
|15.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|16.
|Kacper Rogozinski
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрыдрых Михал
|6
|0
|2.
|Садлок Мацей
|5
|0
|3.
|Бурлига Лукаш
|5
|0
|4.
|Шот Давид
|5
|0
|5.
|Мехремич Ади
|4
|0
|6.
|Жуков Георгий
|4
|0
|7.
|Форбс Браун
|2
|1
|8.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|9.
|Савич Стефан V
|3
|0
|10.
|Чука Виктор
|2
|0
|11.
|Йебоа Яв
|2
|0
|12.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|13.
|Мак Михал
|1
|0
|14.
|Лис Матеуш
|1
|0
|15.
|Абрамович Давид
|1
|0
|16.
|Шота Серафин
|1
|0
|17.
|Медвед Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|Висла Краков
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =6 -8Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст
Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|25 - 22
|29
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 22
|27
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 29
|25
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Висла Краков
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|30 - 26
|24
|10.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 20
|24
|12.
|Краковия
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|19 - 20
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 28
|22
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Краковия
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 11
|14
|10.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Краковия
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|13.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 10
|9
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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