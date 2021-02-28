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Висла Плоцк
1:3
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
49' Желтая карточка
Шота Серафин
1:0
67' Гол
Расак Дамиан
79' Желтая карточка
Фрыдрых Михал
1:1
82' Гол
Богуски Рафал
84' Желтая карточка
Лагатор Душан
1:2
85' Гол
Радакович Урош
1:3
90' Гол
Богуски Рафал
90'+9
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
14
Швох
Матеуш
94
Лагатор
Душан
6
Расак
Дамиан
27
Ертсен
Торгиль
23
Лесняк
Филип
37
Левандовски
Матеуш
II
1
Лис
Матеуш
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
80
Плевка
Патрик
54
Piotr
Starzynski
77
Савич
Стефан
V
18
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
55
Медвед
Жан
Висла Плоцк
4-4-1-1
Висла Краков
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 3 (2) 0.17
2. Урига Алан 3 0.17
3. Лагатор Душан 3 0.17
4. Расак Дамиан 3 0.17
5. Тушински Патрик 2 (1) 0.11
6. Коцыля Давид 2 0.11
7. Жезничак Якуб 1 0.06
8. Лесняк Филип 1 0.06
9. Ертсен Торгиль 1 0.06
10. Шушняра Лука 1 0.06
11. Михальски Дамян 1 0.06
12. Левандовски Матеуш II 1 0.06
13. Меребашвили Георгий 0 0
14. Шеридан Силлиан 0 0
15. Збозень Дамьян 0 0
16. Томасик Пётр 0 0
17. Павляк Александр 0 0
18. Kacper Rogozinski 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 6 (1) 0.32
2. Йебоа Яв 4 0.21
3. Чука Виктор 3 0.16
4. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.16
5. Блащиковский Якуб 3 0.16
6. Садлок Мацей 2 0.11
7. Богуски Рафал 2 0.11
8. Фрыдрых Михал 1 0.05
9. Плевка Патрик 1 0.05
10. Бурлига Лукаш 1 0.05
11. Мехремич Ади 1 0.05
12. Радакович Урош 1 0.05
13. Савич Стефан V 0 0
14. Жуков Георгий 0 0
15. Абрамович Давид 0 0
16. Шот Давид 0 0
17. Медвед Жан 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 6 0
2. Лагатор Душан 4 0
3. Швох Матеуш 3 0
4. Урига Алан 3 0
5. Михальски Дамян 3 0
6. Тушински Патрик 2 0
7. Збозень Дамьян 2 0
8. Томасик Пётр 2 0
9. Гарсия Анхель 2 0
10. Коцыля Давид 2 0
11. Обрадович Милан 1 0
12. Шеридан Силлиан 1 0
13. Лесняк Филип 1 0
14. Расак Дамиан 1 0
15. Левандовски Матеуш II 1 0
16. Kacper Rogozinski 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Фрыдрых Михал 6 0
2. Садлок Мацей 5 0
3. Бурлига Лукаш 5 0
4. Шот Давид 5 0
5. Мехремич Ади 4 0
6. Жуков Георгий 4 0
7. Форбс Браун 2 1
8. Баша Вуллнет 3 0
9. Савич Стефан V 3 0
10. Чука Виктор 2 0
11. Йебоа Яв 2 0
12. Салес Жеан Карлос 1 0
13. Мак Михал 1 0
14. Лис Матеуш 1 0
15. Абрамович Давид 1 0
16. Шота Серафин 1 0
17. Медвед Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 9.09% (2) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4)
 Висла Краков 21.43% (6) 10.71% (3) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст
Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Висла Краков: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Гурник Забже Заявка 19 8 3 8 23 - 22 27
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 19 7 4 8 26 - 29 25
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Висла Краков Заявка 19 6 6 7 30 - 26 24
10. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 19 6 6 7 19 - 20 24
12. Краковия 0:0 Заявка 19 5 9 5 19 - 20 24
13. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
14. Висла Плоцк Заявка 18 6 4 8 23 - 28 22
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
4. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
5. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6. Заглембе Любин 0:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Краковия 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 11 14
10. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
15. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Сталь Мелец Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Краковия 0:0 Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
13. Заглембе Любин 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 10 9
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 6.40 96.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.63 3.24 2.77
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 7.00 1.09
  1.21 5.84 28.14

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Плоцк» – «Висла Краков» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Плоцк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Краков» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Плоцк» – «Висла Краков», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.60 1.06 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.50
3.45 1.28 2.35 1.55 1.95 1.80 1.30 3.30 2.15 1.70 1.17 4.70 1.02 11.00 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
3.22 1.37 2.65 1.51 2.09 1.80 1.67 2.29 1.76 2.14 1.47 2.77 1.20 4.88 1.88 1.99 1.67 2.29 1.50 2.70 1.51 2.69 1.34 3.40 1.12 7.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.90 1.90 1.43 2.83
1.66 2.13 1.14 5.20 1.08 7.00 1.12 6.25 1.07 7.50
1.40 3.04 1.22 4.41 1.58 2.44 1.38 3.12 1.44 2.96
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60
2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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