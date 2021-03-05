Висла Краков
0:0
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Гурник Забже
22' Желтая карточкаЧука Виктор
44' Желтая карточкаШота Серафин
17
Шота
Серафин
18
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
84
Чуды
Мартин
14
Кой
Михал
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
99 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
48 Брода КамильВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|6 (1)
|0.3
|2.
|Йебоа Яв
|4
|0.2
|3.
|Чука Виктор
|3
|0.15
|4.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.15
|5.
|Блащиковский Якуб
|3
|0.15
|6.
|Садлок Мацей
|2
|0.1
|7.
|Богуски Рафал
|2
|0.1
|8.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.05
|9.
|Плевка Патрик
|1
|0.05
|10.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.05
|11.
|Мехремич Ади
|1
|0.05
|12.
|Радакович Урош
|1
|0.05
|13.
|Савич Стефан V
|0
|0
|14.
|Жуков Георгий
|0
|0
|15.
|Абрамович Давид
|0
|0
|16.
|Шот Давид
|0
|0
|17.
|Медвед Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|9 (5)
|0.45
|2.
|Новак Бартош
|4
|0.2
|3.
|Кравчик Пётр
|3
|0.15
|4.
|Собчик Алекс
|2
|0.1
|5.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.05
|6.
|Бохневич Павел
|1
|0.05
|7.
|Кой Михал
|1
|0.05
|8.
|Манне Аласана
|1
|0.05
|9.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Янжа Эрик
|0
|0
|11.
|Прохазка Роман
|0
|0
|12.
|Баинович Филип
|0
|0
|13.
|Павловски Дариуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрыдрых Михал
|6
|0
|2.
|Садлок Мацей
|5
|0
|3.
|Бурлига Лукаш
|5
|0
|4.
|Шот Давид
|5
|0
|5.
|Мехремич Ади
|4
|0
|6.
|Жуков Георгий
|4
|0
|7.
|Форбс Браун
|2
|1
|8.
|Баша Вуллнет
|3
|0
|9.
|Чука Виктор
|3
|0
|10.
|Савич Стефан V
|3
|0
|11.
|Йебоа Яв
|2
|0
|12.
|Шота Серафин
|2
|0
|13.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|14.
|Мак Михал
|1
|0
|15.
|Лис Матеуш
|1
|0
|16.
|Абрамович Давид
|1
|0
|17.
|Медвед Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|5
|0
|2.
|Янжа Эрик
|3
|0
|3.
|Кой Михал
|3
|0
|4.
|Эвангелу Стефанос
|3
|0
|5.
|Собчик Алекс
|3
|0
|6.
|Масурас Яннис
|3
|0
|7.
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|8.
|Прохазка Роман
|2
|0
|9.
|Гришкевич Адриан
|2
|0
|10.
|Боакье Ричмонд
|1
|0
|11.
|Новак Бартош
|1
|0
|12.
|Рычковски Адам
|1
|0
|13.
|Хименес Хесус
|1
|0
|14.
|Хайда Войцех
|1
|0
|15.
|Палюшек Александр
|1
|0
|16.
|Войтушек Норберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|Гурник Забже
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =6 -7Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония
Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков
Гурник Забже Последние 20 матчей: +7 =3 -10Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже
Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Гурник Забже: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Гурник Забже 1:2 Висла Краков Экстракласса Гурник Забже 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Гурник Забже Экстракласса Висла Краков 4:1 Гурник Забже Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:5 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Висла Краков Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 12
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|25 - 22
|29
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|6.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 22
|26
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 29
|25
|9.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|11.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|14.
|Краковия
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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