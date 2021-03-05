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Висла Краков
0:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
22' Желтая карточка
Чука Виктор
44' Желтая карточка
Шота Серафин
90'+4
1
Лис
Матеуш
17
Шота
Серафин
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
8
Бурлига
Лукаш
80
Плевка
Патрик
54
Piotr
Starzynski
18
Чука
Виктор
77
Савич
Стефан
V
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
4
Палюшек
Александр
14
Кой
Михал
23
Масурас
Яннис
3
Кубица
Кшиштоф
6
Прохазка
Роман
64
Янжа
Эрик
9
Хименес
Хесус
24
Собчик
Алекс
10
Боакье
Ричмонд
Висла Краков
4-1-4-1
Гурник Забже
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 6 (1) 0.3
2. Йебоа Яв 4 0.2
3. Чука Виктор 3 0.15
4. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.15
5. Блащиковский Якуб 3 0.15
6. Садлок Мацей 2 0.1
7. Богуски Рафал 2 0.1
8. Фрыдрых Михал 1 0.05
9. Плевка Патрик 1 0.05
10. Бурлига Лукаш 1 0.05
11. Мехремич Ади 1 0.05
12. Радакович Урош 1 0.05
13. Савич Стефан V 0 0
14. Жуков Георгий 0 0
15. Абрамович Давид 0 0
16. Шот Давид 0 0
17. Медвед Жан 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 9 (5) 0.45
2. Новак Бартош 4 0.2
3. Кравчик Пётр 3 0.15
4. Собчик Алекс 2 0.1
5. Висневски Пшемыслав 1 0.05
6. Бохневич Павел 1 0.05
7. Кой Михал 1 0.05
8. Манне Аласана 1 0.05
9. Сцисляк Даниэль 1 0.05
10. Янжа Эрик 0 0
11. Прохазка Роман 0 0
12. Баинович Филип 0 0
13. Павловски Дариуш 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Фрыдрых Михал 6 0
2. Садлок Мацей 5 0
3. Бурлига Лукаш 5 0
4. Шот Давид 5 0
5. Мехремич Ади 4 0
6. Жуков Георгий 4 0
7. Форбс Браун 2 1
8. Баша Вуллнет 3 0
9. Чука Виктор 3 0
10. Савич Стефан V 3 0
11. Йебоа Яв 2 0
12. Шота Серафин 2 0
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. Мак Михал 1 0
15. Лис Матеуш 1 0
16. Абрамович Давид 1 0
17. Медвед Жан 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 5 0
2. Янжа Эрик 3 0
3. Кой Михал 3 0
4. Эвангелу Стефанос 3 0
5. Собчик Алекс 3 0
6. Масурас Яннис 3 0
7. Висневски Пшемыслав 3 0
8. Прохазка Роман 2 0
9. Гришкевич Адриан 2 0
10. Боакье Ричмонд 1 0
11. Новак Бартош 1 0
12. Рычковски Адам 1 0
13. Хименес Хесус 1 0
14. Хайда Войцех 1 0
15. Палюшек Александр 1 0
16. Войтушек Норберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 21.43% (6) 10.71% (3) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 17.86% (5)
 Гурник Забже 21.74% (5) 8.7% (2) 21.74% (5) 21.74% (5) 13.04% (3) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония
Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Варта Познань 2:1 Висла Краков Ракув 0:0 Висла Краков Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков
Гурник Забже Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже
Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Гурник Забже: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Гурник Забже 0:0 Висла Краков Экстракласса Гурник Забже 0:1 Висла Краков Экстракласса Гурник Забже 4:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 1:2 Висла Краков Экстракласса Гурник Забже 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Гурник Забже Экстракласса Висла Краков 4:1 Гурник Забже Ekstraklasa Final Round Висла Краков 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:5 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 19 10 5 4 24 - 12 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Шлёнск Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
6. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
7. Заглембе Любин Заявка 19 7 5 7 23 - 22 26
8. Ягеллония Заявка 19 7 4 8 26 - 29 25
9. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
10. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
11. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
12. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
13. Висла Плоцк Заявка 19 6 5 8 25 - 30 23
14. Краковия Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 19 3 7 9 20 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
3. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
4. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
5. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Краковия Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
15. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Висла Плоцк Заявка 9 3 3 3 16 - 19 12
10. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
13. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шота Серафин получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Чука Виктор уходит с поля. Жуков Георгий выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Чука Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.34 3.54 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.54 2.98
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 1.14 10.50
  2.37 3.47 3.14

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Гурник Забже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 5.00 1.17 3.32 1.32 2.31 1.61 1.84 2.06 1.49 2.62 1.30 3.46 1.16 5.15
8.50 1.03 7.80 1.06 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.59 2.36 1.39 2.90 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.60
1.17 4.70 2.80 1.40 1.75 2.01 1.32 3.20 2.15 1.70 1.20 4.20 1.80 2.00 1.05 10.50 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 14.00 1.04 9.70 1.03 9.60 0.00 15.00
4.11 1.26 3.11 1.40 2.44 1.60 2.06 1.82 1.85 2.05 1.61 2.42 1.49 2.76 1.40 3.08 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.64 2.26 1.32 3.38
2.83 1.43 1.95 1.85 1.48 2.65
1.72 2.05 1.17 4.70 1.10 6.25 1.15 5.00 1.11 5.80
3.21 1.38 2.65 1.52 2.08 1.82 1.66 2.32 1.47 2.82
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.58 1.29 2.15 1.70 1.59 2.36
2.95 1.40 1.81 2.00 1.36 3.12
3.00 1.36 1.77 1.98 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.02
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
2.95 1.36
Где смотреть матч Висла Краков 0:0 Гурник Забже онлайн

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