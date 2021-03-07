  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Пяст
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Сталь Мелец
0' 6'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
34
Малярчик
Петр
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
18
Соколовски
Патрик
3
Йодловец
Томаш
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
10
Вида
Кристофер
70
Сверчок
Якуб
13
Стрончек
Рафал
2
Гранлунд Альбин
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
6
Флис
Марцин
23
Гетингер
Крыстян
17
Форселль
Петтери
20
Томашевич
Гжегож
7
Доманьски
Мацей
10
Мак
Матеуш
92
Колев
Александар
Пяст
4-2-3-1
Сталь Мелец
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 8 (3) 0.42
2. Жиро Михал 4 (2) 0.21
3. Алвеш Тьягу 3 0.16
4. Малярчик Петр 2 0.11
5. Милевски Себастиан 2 0.11
6. Стечик Доминик 2 0.11
7. Червински Якуб 1 0.05
8. Вида Кристофер 1 0.05
9. Соколовски Патрик 1 0.05
10. Голубек Якуб 0 0
11. Бадья Херард 0 0
12. Кончковски Мартин 0 0
13. Храпек Михал 0 0
14. Липски Патрик 0 0
15. Пырка Аркадиуш 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 5 (3) 0.26
2. Мак Матеуш 3 0.16
3. Прокич Андрея 2 0.11
4. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.11
5. Флис Марцин 1 0.05
6. Гетингер Крыстян 1 0.05
7. Томчук Павел 1 0.05
8. Форселль Петтери 1 0.05
9. Янковски Мацей 1 0.05
10. Матрас Матеуш 1 0.05
11. Колев Александар 1 0.05
12. Зьявиньски Лукаш 1 0.05
13. Косцельны Камиль 0 0
14. Дадок Роберт 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Соколовски Патрик 4 0
2. Пырка Аркадиуш 4 0
3. Сверчок Якуб 3 0
4. Жиро Михал 3 0
5. Храпек Михал 3 0
6. Гук Томаш 3 0
7. Липски Патрик 3 0
8. Киркесков Миккель 2 0
9. Голубек Якуб 2 0
10. Червински Якуб 2 0
11. Малярчик Петр 2 0
12. Йодловец Томаш 1 0
13. Бадья Херард 1 0
14. Рыманяк Бартош 1 0
15. Кончковски Мартин 1 0
16. Вида Кристофер 1 0
17. Милевски Себастиан 1 0
18. Стечик Доминик 1 0
19. Хиек Хавьер 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 4 0
2. Томашевич Гжегож 4 0
3. Жиро Матеуш 4 0
4. Матрас Матеуш 3 0
5. Гетингер Крыстян 3 0
6. Чорбаджийски Божидар 3 0
7. Дадок Роберт 3 0
8. Прокич Андрея 1 1
9. Форселль Петтери 2 0
10. Зьявиньски Лукаш 2 0
11. Стасик Шимон 2 0
12. Гранлунд Альбин 1 0
13. Мак Матеуш 1 0
14. Колев Александар 1 0
15. Доманьски Мацей 1 0
16. Косцельны Камиль 1 0
17. Павловский Дамьян 1 0
18. Вробель Якуб 1 0
19. Стрончек Рафал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 4.17% (1) 33.33% (8)
 Сталь Мелец 15% (3) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 10% (2) 25% (5)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст
Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже

Последние игры между собой

Пяст: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сталь Мелец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Сталь Мелец 1:1 Пяст Кубок Сталь Мелец 3:2 Пяст Экстракласса Сталь Мелец 0:2 Пяст Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 19 10 5 4 24 - 12 35
3. Ракув Заявка 20 10 5 5 30 - 20 35
4. Лехия Гданьск Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Заглембе Любин Заявка 20 8 5 7 26 - 22 29
6. Шлёнск Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
7. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Ягеллония Заявка 20 7 4 9 26 - 32 25
10. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
11. Пяст 0:0 Заявка 20 6 7 7 24 - 22 25
12. Краковия Заявка 20 5 9 6 21 - 24 24
13. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
14. Висла Плоцк Заявка 19 6 5 8 25 - 30 23
15. Подбескидзе Заявка 20 4 6 10 20 - 44 18
16. Сталь Мелец 0:0 Заявка 20 3 8 9 20 - 33 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Ракув Заявка 11 6 2 3 13 - 8 20
3. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
4. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
5. Заглембе Любин Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Подбескидзе Заявка 11 4 3 4 13 - 20 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Краковия Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
15. Пяст 0:0 Заявка 10 2 4 4 8 - 10 10
16. Сталь Мелец 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Лехия Гданьск Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Висла Плоцк Заявка 9 3 3 3 16 - 19 12
10. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
13. Ягеллония Заявка 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец 0:0 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Сталь Мелец
1.91
3.42
4.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.90 3.42 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.42 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.25 4.60
  1.93 3.33 4.77

Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Сталь Мелец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.07 4.04 1.24 2.70 1.47 1.97 1.93 1.54 2.48 1.31 3.46 1.18 4.80 1.08 8.00
8.60 1.03 6.60 1.08 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.50 1.06 7.10
9.50 1.04 6.80 1.08 3.00 1.36 2.31 1.61 1.92 1.86 1.70 2.15 1.35 3.10 1.25 3.80 1.09 6.70 1.07 7.40 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
3.22 1.37 2.82 1.47 2.39 1.62 1.96 1.93 1.72 2.21 1.55 2.58 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.22 1.66 1.50 2.59 1.24 4.04
2.65 1.48 1.77 2.05 1.37 3.10
1.74 2.10 1.33 3.10 1.09 6.70
2.80 1.48 2.29 1.68 1.78 2.14 1.49 2.75 1.36 3.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.95 1.40 1.84 1.96 1.41 2.91
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30
2.40 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
1.90 1.84
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
5.20 1.13
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
3.75 1.23
Где смотреть матч Пяст 0:0 Сталь Мелец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 