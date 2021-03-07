Пяст
2:1
Конец матча
Стадион: Пяст
Сталь Мелец
0:1
8' ГолКолев Александар
1:1
61' ГолЛипски Патрик
2:1
71' ГолАлвеш Тьягу
71' Желтая карточкаЗьявиньски Лукаш
87' Желтая карточкаФлис Марцин
14
Голубек
Якуб
70
Сверчок
Якуб
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хиек ХавьерПолузащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Ход матча
8'
61'
1:1
71'
2:1
71'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|8 (3)
|0.4
|2.
|Жиро Михал
|4 (2)
|0.2
|3.
|Алвеш Тьягу
|4
|0.2
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.1
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.1
|6.
|Стечик Доминик
|2
|0.1
|7.
|Липски Патрик
|1
|0.05
|8.
|Червински Якуб
|1
|0.05
|9.
|Вида Кристофер
|1
|0.05
|10.
|Соколовски Патрик
|1
|0.05
|11.
|Голубек Якуб
|0
|0
|12.
|Бадья Херард
|0
|0
|13.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|14.
|Храпек Михал
|0
|0
|15.
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|5 (3)
|0.25
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.15
|3.
|Прокич Андрея
|2
|0.1
|4.
|Колев Александар
|2
|0.1
|5.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.1
|6.
|Матрас Матеуш
|1
|0.05
|7.
|Флис Марцин
|1
|0.05
|8.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.05
|9.
|Томчук Павел
|1
|0.05
|10.
|Форселль Петтери
|1
|0.05
|11.
|Янковски Мацей
|1
|0.05
|12.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.05
|13.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|14.
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|2.
|Пырка Аркадиуш
|4
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|3
|0
|4.
|Жиро Михал
|3
|0
|5.
|Храпек Михал
|3
|0
|6.
|Гук Томаш
|3
|0
|7.
|Липски Патрик
|3
|0
|8.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|9.
|Голубек Якуб
|2
|0
|10.
|Червински Якуб
|2
|0
|11.
|Малярчик Петр
|2
|0
|12.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|13.
|Бадья Херард
|1
|0
|14.
|Рыманяк Бартош
|1
|0
|15.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|16.
|Вида Кристофер
|1
|0
|17.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|18.
|Стечик Доминик
|1
|0
|19.
|Хиек Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|5
|0
|2.
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|3.
|Жиро Матеуш
|4
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|3
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|6.
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|7.
|Дадок Роберт
|3
|0
|8.
|Зьявиньски Лукаш
|3
|0
|9.
|Прокич Андрея
|1
|1
|10.
|Форселль Петтери
|2
|0
|11.
|Стасик Шимон
|2
|0
|12.
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|13.
|Мак Матеуш
|1
|0
|14.
|Колев Александар
|1
|0
|15.
|Доманьски Мацей
|1
|0
|16.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|17.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|18.
|Вробель Якуб
|1
|0
|19.
|Стрончек Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Сталь Мелец
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +9 =5 -6Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст
Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже
Последние игры между собой
Пяст: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Сталь Мелец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|24 - 12
|36
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Пяст
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 23
|27
|9.
|Лех
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 25
|26
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|11.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|12.
|Краковия
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 24
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|11 - 3
|20
|3.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|4.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Лех
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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