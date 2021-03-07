Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Лех
24' Желтая карточкаСаламон Бартош
24' Желтая карточкаБенедычак Адриан
29' Желтая карточкаМата Луиш
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
24'
24'
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|5
|0.25
|2.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.1
|3.
|Захович Лука
|2
|0.1
|4.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.1
|5.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.1
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.1
|7.
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|8.
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|9.
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|10.
|Фронччак Адам
|1
|0.05
|11.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.05
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.35
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.2
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.2
|4.
|Тиба Педру
|3
|0.15
|5.
|Рогне Томас
|2
|0.1
|6.
|Юханнссон Арон
|2
|0.1
|7.
|Каминьски Якуб
|1
|0.05
|8.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.05
|9.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.05
|10.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.05
|11.
|Червински Алан
|0
|0
|12.
|Сикора Ян
|0
|0
|13.
|Шатка Любомир
|0
|0
|14.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|15.
|Скурась Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|5
|1
|2.
|Горгон Александр
|5
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|4.
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|6.
|Бартковски Якуб
|3
|0
|7.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|8.
|Захович Лука
|2
|0
|9.
|Штек Давид
|2
|0
|10.
|Мата Луиш
|2
|0
|11.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|12.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|13.
|Фронччак Адам
|1
|0
|14.
|Цех Бенедикт
|1
|0
|15.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|16.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|17.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кравец Василий
|5
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|3
|0
|3.
|Пухач Тымотеуш
|3
|0
|4.
|Модер Якуб
|3
|0
|5.
|Тиба Педру
|2
|0
|6.
|Червински Алан
|2
|0
|7.
|Милич Антонио
|2
|0
|8.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|9.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|10.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|11.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|12.
|Шатка Любомир
|1
|0
|13.
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|14.
|Скурась Михал
|1
|0
|15.
|Мухар Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Лех
|7.69% (2)
|3.85% (1)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст
Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лех 0:2 Ракув Варта Познань 1:2 Лех Лех 1:0 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Лех
Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин Гурник Забже 1:1 Лех Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|24 - 12
|36
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Пяст
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 23
|27
|9.
|Лех
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 25
|26
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|11.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|12.
|Краковия
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 24
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|11 - 3
|20
|3.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|4.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Лех
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров