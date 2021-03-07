Погонь Щецин
0:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Лех
24' Желтая карточкаСаламон Бартош
25' Желтая карточкаБенедычак Адриан
30' Желтая карточкаМата Луиш
0:1
40' ГолСаламон Бартош
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
25
Тиба
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
24'
25'
30'
40'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|5
|0.25
|2.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.1
|3.
|Захович Лука
|2
|0.1
|4.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.1
|5.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.1
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.1
|7.
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|8.
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|9.
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|10.
|Фронччак Адам
|1
|0.05
|11.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.05
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.05
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.35
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.2
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.2
|4.
|Тиба Педру
|3
|0.15
|5.
|Рогне Томас
|2
|0.1
|6.
|Юханнссон Арон
|2
|0.1
|7.
|Каминьски Якуб
|1
|0.05
|8.
|Саламон Бартош
|1
|0.05
|9.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.05
|10.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.05
|11.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.05
|12.
|Червински Алан
|0
|0
|13.
|Сикора Ян
|0
|0
|14.
|Шатка Любомир
|0
|0
|15.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|16.
|Скурась Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|5
|1
|2.
|Горгон Александр
|5
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|4.
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|3
|0
|6.
|Бартковски Якуб
|3
|0
|7.
|Мата Луиш
|3
|0
|8.
|Бенедычак Адриан
|3
|0
|9.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|10.
|Захович Лука
|2
|0
|11.
|Штек Давид
|2
|0
|12.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|13.
|Фронччак Адам
|1
|0
|14.
|Цех Бенедикт
|1
|0
|15.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|16.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|17.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кравец Василий
|5
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|3
|0
|3.
|Пухач Тымотеуш
|3
|0
|4.
|Модер Якуб
|3
|0
|5.
|Тиба Педру
|2
|0
|6.
|Червински Алан
|2
|0
|7.
|Милич Антонио
|2
|0
|8.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|9.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|10.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|11.
|Саламон Бартош
|1
|0
|12.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|13.
|Шатка Любомир
|1
|0
|14.
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|15.
|Скурась Михал
|1
|0
|16.
|Мухар Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Лех
|7.41% (2)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст
Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин
Лех Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лех 0:2 Ракув Варта Познань 1:2 Лех Лех 1:0 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Лех
Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин Гурник Забже 1:1 Лех Динамо Москва 0:2 Лех Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|24 - 13
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|28 - 25
|28
|9.
|Пяст
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 23
|27
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|11.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|12.
|Краковия
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 24
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров