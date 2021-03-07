Шлёнск
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Легия
14' Желтая карточкаLukasz Bejger
15
Тамаш
Марк
37
Скалет
Матье
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи Эрнест
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
14'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|5
|0.25
|2.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.25
|3.
|Павловски Бартоломей
|3
|0.15
|4.
|Целебан Пётр
|2
|0.1
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.1
|6.
|Скалет Матье
|2
|0.1
|7.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.05
|8.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.05
|9.
|Голла Войцех
|1
|0.05
|10.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.05
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0.05
|12.
|Штиглец Дино
|0
|0
|13.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|15 (4)
|0.75
|2.
|Младенович Филип
|4 (1)
|0.2
|3.
|Лима Лукас II
|3
|0.15
|4.
|Капустка Бартош
|3
|0.15
|5.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.1
|6.
|Слиш Бартош
|2
|0.1
|7.
|Вшолек Павел
|1
|0.05
|8.
|Юранович Йосип
|1
|0.05
|9.
|Костож Кацпер
|1
|0.05
|10.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.05
|11.
|Енджейчик Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|4
|1
|2.
|Цилла Марсель
|3
|1
|3.
|Целебан Пётр
|4
|0
|4.
|Тамаш Марк
|4
|0
|5.
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|6.
|Пих Роберт
|2
|0
|7.
|Павелец Мариуш
|2
|0
|8.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|9.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|10.
|Палашевски Мацей
|2
|0
|11.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|12.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|13.
|Шромник Михал
|1
|0
|14.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|15.
|Янасик Патрик
|1
|0
|16.
|Прашелик Матеуш
|1
|0
|17.
|Левкот Шимон
|1
|0
|18.
|Lukasz Bejger
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|7
|0
|2.
|Мартинш Андре
|4
|0
|3.
|Лима Лукас II
|4
|0
|4.
|Левчук Игор
|3
|0
|5.
|Младенович Филип
|3
|0
|6.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|7.
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|8.
|Капустка Бартош
|2
|0
|9.
|Юранович Йосип
|2
|0
|10.
|Слиш Бартош
|2
|0
|11.
|Антолич Домагой
|1
|0
|12.
|Вшолек Павел
|1
|0
|13.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|14.
|Роша Луиш
|1
|0
|15.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|16.
|Мишта Цезарий
|1
|0
|17.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|Легия
|12.12% (4)
|30.3% (10)
|3.03% (1)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Лех 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Висла Краков Пяст 2:0 Шлёнск
Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск
Легия Последние 20 матчей: +12 =4 -4Легия 1:2 Пяст Гурник Забже 1:2 Легия Легия 5:2 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Легия
ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 5:0 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|33 - 20
|40
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|24 - 13
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Шлёнск
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 20
|29
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|28 - 25
|28
|9.
|Пяст
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 23
|27
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|11.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|12.
|Краковия
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 24
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 7
|22
|2.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Легия
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|12 - 5
|21
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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