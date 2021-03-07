  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Шлёнск
0:1
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
14' Желтая карточка
Lukasz Bejger
53' Желтая карточка
Шабанов Артём
55' Желтая карточка
Пих Роберт
0:1
64' Гол
Вшолек Павел
79' Желтая карточка
Котуньо Гильермо
90' Желтая карточка
Боруц Артур
90'+6
1
Путноцки
Матуш
2
Котуньо
Гильермо
21
Lukasz
Bejger
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
37
Скалет
Матье
19
Янасик
Патрик
18
Мусонда
Лубамба
7
Пих
Роберт
10
Павловски
Бартоломей
9
Экспозито
Эрик
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
4
Ветеска
Матеуш
13
Шабанов
Артём
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
8
Гвилия
Валериане
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
28
Влодарчик
Шимон
Шлёнск
4-2-3-1
Легия
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 5 0.25
2. Пих Роберт 5 (2) 0.25
3. Павловски Бартоломей 3 0.15
4. Целебан Пётр 2 0.1
5. Пясецки Фабиан 2 0.1
6. Скалет Матье 2 0.1
7. Прашелик Матеуш 1 0.05
8. Собота Вальдемар 1 (1) 0.05
9. Голла Войцех 1 0.05
10. Пуэрто Исраэль 1 0.05
11. Цилла Марсель 1 0.05
12. Штиглец Дино 0 0
13. Мончиньски Кжиштоф 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 15 (4) 0.75
2. Младенович Филип 4 (1) 0.2
3. Лима Лукас II 3 0.15
4. Капустка Бартош 3 0.15
5. Вшолек Павел 2 0.1
6. Лопеш Рафаэл 2 0.1
7. Слиш Бартош 2 0.1
8. Юранович Йосип 1 0.05
9. Костож Кацпер 1 0.05
10. Скибицки Кацпер 1 0.05
11. Енджейчик Артур 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 4 1
2. Цилла Марсель 3 1
3. Целебан Пётр 4 0
4. Тамаш Марк 4 0
5. Пясецки Фабиан 4 0
6. Пих Роберт 3 0
7. Павелец Мариуш 2 0
8. Мончиньски Кжиштоф 2 0
9. Пуэрто Исраэль 2 0
10. Палашевски Мацей 2 0
11. Путноцки Матуш 1 0
12. Собота Вальдемар 1 0
13. Шромник Михал 1 0
14. Котуньо Гильермо 1 0
15. Мусонда Лубамба 1 0
16. Янасик Патрик 1 0
17. Прашелик Матеуш 1 0
18. Левкот Шимон 1 0
19. Lukasz Bejger 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 7 0
2. Мартинш Андре 4 0
3. Лима Лукас II 4 0
4. Левчук Игор 3 0
5. Младенович Филип 3 0
6. Лопеш Рафаэл 2 0
7. Пекхарт Томаш 2 0
8. Капустка Бартош 2 0
9. Юранович Йосип 2 0
10. Слиш Бартош 2 0
11. Боруц Артур 1 0
12. Антолич Домагой 1 0
13. Шабанов Артём 1 0
14. Вшолек Павел 1 0
15. Цежняк Радослав 1 0
16. Роша Луиш 1 0
17. Ветеска Матеуш 1 0
18. Мишта Цезарий 1 0
19. Росолек Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 20.83% (5) 25% (6) 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3)
 Легия 11.76% (4) 29.41% (10) 2.94% (1) 20.59% (7) 14.71% (5) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Лех 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Висла Краков Пяст 2:0 Шлёнск
Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск
Легия Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Легия 1:2 Пяст Гурник Забже 1:2 Легия Легия 5:2 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Легия
ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса
Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 5:0 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 20 13 3 4 34 - 20 42
2. Погонь Щецин Заявка 20 10 5 5 24 - 13 35
3. Ракув Заявка 20 10 5 5 30 - 20 35
4. Лехия Гданьск Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Заглембе Любин Заявка 20 8 5 7 26 - 22 29
6. Шлёнск Заявка 20 8 4 8 24 - 21 28
7. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
8. Лех Заявка 20 7 7 6 28 - 25 28
9. Пяст Заявка 20 7 6 7 26 - 23 27
10. Ягеллония Заявка 20 7 4 9 26 - 32 25
11. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
12. Краковия Заявка 20 5 9 6 21 - 24 24
13. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
14. Висла Плоцк Заявка 19 6 5 8 25 - 30 23
15. Подбескидзе Заявка 20 4 6 10 20 - 44 18
16. Сталь Мелец Заявка 20 3 7 10 21 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
2. Ракув Заявка 11 6 2 3 13 - 8 20
3. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
4. Погонь Щецин Заявка 10 5 4 1 11 - 4 19
5. Заглембе Любин Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Подбескидзе Заявка 11 4 3 4 13 - 20 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Краковия Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
12. Пяст Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
13. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
14. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
15. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
16. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. Лехия Гданьск Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Лех Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
9. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
10. Висла Плоцк Заявка 9 3 3 3 16 - 19 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
13. Ягеллония Заявка 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Lukasz Bejger получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  5.15 3.90 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.94 1.64
Бонус: 5 000 ₽ 71.00 11.00 1.03
  33.43 7.36 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Шлёнск» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шлёнск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шлёнск» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.04 4.60 1.20 2.96 1.40 2.14 1.78 1.64 2.26 1.36 3.12 1.23 4.16 1.10 6.85
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
3.75 1.25 2.55 1.48 1.20 4.20 1.40 2.80 2.11 1.74 1.17 4.70 1.70 2.15 1.04 12.00 1.03 14.00 1.05 10.50 1.04 12.00 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.08 1.40 2.45 1.59 1.85 2.02 2.01 1.87 1.66 2.31 1.31 3.63 1.51 2.66 1.70 2.23 1.52 2.63 1.49 2.77 1.34 3.44 1.12 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.68
2.91 1.41 1.93 1.87 1.42 2.88
1.70 2.08 1.15 5.00 1.08 7.00 1.08 7.00 1.05 10.50
1.48 2.72 1.27 3.85 1.59 2.42 1.38 3.10 1.42 3.04
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.20 1.35 1.92 1.88 1.46 2.72
2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85
2.55 1.47 1.64 2.15 1.25 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.79
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.18
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
3.70 1.25
Где смотреть матч Шлёнск 0:1 Легия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 