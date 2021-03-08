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Варта Познань
1:0
Перерыв

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
3' Гол
Баку Макана
1
Лис
Адриан
3
Кьельб
Якуб
4
Иванов
Роберт
16
Лавничак
Алекс
2
Гжесик
Ян
11
Якубовски
Михал
21
Купчак
Матеуш
6
Тралка
Лукаш
28
Баку
Макана
34
Журавски
Мачей
9
Кузимски
Матеуш
1
Каминьски
Кжиштоф
15
Валло
Кристиан
2
Михальски
Дамян
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
94
Лагатор
Душан
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
9
Коцыля
Давид
8
Тушински
Патрик
Варта Познань
4-4-1-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

3'
Баку Макана
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 6 0.3
2. Тралка Лукаш 2 0.1
3. Якубовски Михал 2 0.1
4. Гжесик Ян 2 0.1
5. Баку Макана 1 0.05
6. Рыбицкий Мариуш 1 0.05
7. Купчак Матеуш 1 0.05
8. Кьельб Якуб 1 0.05
9. Килиба Бартош 1 0.05
10. Яницки Роберт 1 0.05
11. Лавничак Алекс 1 0.05
12. Куздра Якуб 0 0
13. Ласковски Адриан 0 0
14. Чижички Матеуш 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 3 (2) 0.15
2. Урига Алан 3 0.15
3. Тушински Патрик 3 (1) 0.15
4. Лагатор Душан 3 0.15
5. Расак Дамиан 3 0.15
6. Михальски Дамян 2 0.1
7. Коцыля Давид 2 0.1
8. Жезничак Якуб 1 0.05
9. Лесняк Филип 1 0.05
10. Ертсен Торгиль 1 0.05
11. Шушняра Лука 1 0.05
12. Левандовски Матеуш II 1 0.05
13. Меребашвили Георгий 0 0
14. Шеридан Силлиан 0 0
15. Збозень Дамьян 0 0
16. Томасик Пётр 0 0
17. Павляк Александр 0 0
18. Kacper Rogozinski 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Кузимски Матеуш 5 0
2. Якубовски Михал 3 1
3. Ласковски Адриан 4 0
4. Килиба Бартош 4 0
5. Тралка Лукаш 3 0
6. Куздра Якуб 3 0
7. Спыхала Матеуш 1 1
8. Кьельб Якуб 2 0
9. Гжесик Ян 2 0
10. Чижички Матеуш 2 0
11. Лавничак Алекс 2 0
12. Родригез Марио 1 0
13. Журавски Мачей 1 0
14. Иванов Роберт 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 6 0
2. Лагатор Душан 4 0
3. Швох Матеуш 3 0
4. Урига Алан 3 0
5. Михальски Дамян 3 0
6. Тушински Патрик 2 0
7. Збозень Дамьян 2 0
8. Томасик Пётр 2 0
9. Гарсия Анхель 2 0
10. Расак Дамиан 2 0
11. Коцыля Давид 2 0
12. Обрадович Милан 1 0
13. Шеридан Силлиан 1 0
14. Лесняк Филип 1 0
15. Левандовски Матеуш II 1 0
16. Kacper Rogozinski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 5.56% (1) 5.56% (1) 11.11% (2) 38.89% (7) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Висла Плоцк 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия
Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех
Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Экстракласса Висла Плоцк 3:3 Варта Познань Первая лига Варта Познань 1:2 Висла Плоцк First League Варта Познань 2:0 Висла Плоцк First League
Висла Плоцк 1:1 Варта Познань First League Висла Плоцк 0:1 Варта Познань Второй дивизион Варта Познань 3:2 Висла Плоцк Второй дивизион Висла Плоцк 3:1 Варта Познань Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 20 13 3 4 34 - 20 42
2. Погонь Щецин Заявка 20 10 5 5 24 - 13 35
3. Ракув Заявка 20 10 5 5 30 - 20 35
4. Лехия Гданьск Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Заглембе Любин Заявка 20 8 5 7 26 - 22 29
6. Шлёнск Заявка 20 8 4 8 24 - 21 28
7. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
8. Лех Заявка 20 7 7 6 28 - 25 28
9. Пяст Заявка 20 7 6 7 26 - 23 27
10. Варта Познань 1:0 Заявка 20 8 2 10 19 - 22 26
11. Ягеллония Заявка 20 7 4 9 26 - 32 25
12. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
13. Краковия Заявка 20 5 9 6 21 - 24 24
14. Висла Плоцк 0:1 Заявка 20 6 5 9 25 - 31 23
15. Подбескидзе Заявка 20 4 6 10 20 - 44 18
16. Сталь Мелец Заявка 20 3 7 10 21 - 35 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 10 6 3 1 15 - 8 21
2. Ракув Заявка 11 6 2 3 13 - 8 20
3. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
4. Погонь Щецин Заявка 10 5 4 1 11 - 4 19
5. Заглембе Любин Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Подбескидзе Заявка 11 4 3 4 13 - 20 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Варта Познань 1:0 Заявка 10 4 1 5 7 - 10 13
12. Краковия Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
13. Пяст Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
14. Висла Плоцк 0:1 Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
15. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
16. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. Лехия Гданьск Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Лех Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
9. Варта Познань 1:0 Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
10. Висла Плоцк 0:1 Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
13. Ягеллония Заявка 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Баку Макана бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Warty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Висла Плоцк
3.15
3.48
8.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 2.85 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 2.88 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.40 6.80
  1.56 3.48 8.42

Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Висла Плоцк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.12 2.38 1.54 1.77 1.99 1.44 2.65 1.14 5.00 1.05 8.20
5.50 1.10 4.40 1.18 2.30 1.59 1.73 2.11 1.46 2.91 1.18 4.90 1.13 5.65 1.02 10.75 1.01 11.25
6.10 1.10 4.50 1.18 3.55 1.27 2.01 1.80 2.42 1.52 1.71 2.14 1.95 2.25 1.22 4.00 1.28 3.45 1.09 12.00 1.07 14.00 1.02 17.50 1.01 21.00 0.00 22.00
6.44 1.14 2.96 1.43 2.34 1.64 3.10 1.39 2.39 1.62 1.77 2.11 1.53 2.60 1.35 3.31 1.37 3.22 1.16 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.22 1.62 1.47 2.55 1.24 3.80 1.04 9.40
2.22 1.66 1.48 2.65 1.25 3.95
1.45 2.75 1.72 3.55 1.02 17.00 1.02 17.00
2.24 1.68 1.84 2.02 1.43 2.91 1.29 3.71 1.15 5.65 1.36 3.24 1.11 6.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.37 1.93 1.81 1.42 2.75 1.09 6.60
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95
1.83 1.91 1.38 2.90 1.11 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.64
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.50 1.18
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