Варта Познань
1:0
Перерыв
Стадион: Stadion Warty
Висла Плоцк
1:0
3' ГолБаку Макана
28
Баку
Макана
18
Урига
Алан
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Куздра ЯкубЗащитник
-
99 Зреляк АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
3'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|6
|0.3
|2.
|Тралка Лукаш
|2
|0.1
|3.
|Якубовски Михал
|2
|0.1
|4.
|Гжесик Ян
|2
|0.1
|5.
|Баку Макана
|1
|0.05
|6.
|Рыбицкий Мариуш
|1
|0.05
|7.
|Купчак Матеуш
|1
|0.05
|8.
|Кьельб Якуб
|1
|0.05
|9.
|Килиба Бартош
|1
|0.05
|10.
|Яницки Роберт
|1
|0.05
|11.
|Лавничак Алекс
|1
|0.05
|12.
|Куздра Якуб
|0
|0
|13.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|14.
|Чижички Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|3 (2)
|0.15
|2.
|Урига Алан
|3
|0.15
|3.
|Тушински Патрик
|3 (1)
|0.15
|4.
|Лагатор Душан
|3
|0.15
|5.
|Расак Дамиан
|3
|0.15
|6.
|Михальски Дамян
|2
|0.1
|7.
|Коцыля Давид
|2
|0.1
|8.
|Жезничак Якуб
|1
|0.05
|9.
|Лесняк Филип
|1
|0.05
|10.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.05
|11.
|Шушняра Лука
|1
|0.05
|12.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.05
|13.
|Меребашвили Георгий
|0
|0
|14.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|15.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|16.
|Томасик Пётр
|0
|0
|17.
|Павляк Александр
|0
|0
|18.
|Kacper Rogozinski
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кузимски Матеуш
|5
|0
|2.
|Якубовски Михал
|3
|1
|3.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|4.
|Килиба Бартош
|4
|0
|5.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|6.
|Куздра Якуб
|3
|0
|7.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|8.
|Кьельб Якуб
|2
|0
|9.
|Гжесик Ян
|2
|0
|10.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|11.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|12.
|Родригез Марио
|1
|0
|13.
|Журавски Мачей
|1
|0
|14.
|Иванов Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|6
|0
|2.
|Лагатор Душан
|4
|0
|3.
|Швох Матеуш
|3
|0
|4.
|Урига Алан
|3
|0
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0
|6.
|Тушински Патрик
|2
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0
|9.
|Гарсия Анхель
|2
|0
|10.
|Расак Дамиан
|2
|0
|11.
|Коцыля Давид
|2
|0
|12.
|Обрадович Милан
|1
|0
|13.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|14.
|Лесняк Филип
|1
|0
|15.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|16.
|Kacper Rogozinski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|38.89% (7)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Висла Плоцк
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =2 -10Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия
Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех
Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 20
|42
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|24 - 13
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 21
|28
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|28 - 25
|28
|9.
|Пяст
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 23
|27
|10.
|Варта Познань
|1:0 Заявка
|20
|8
|2
|10
|19 - 22
|26
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|13.
|Краковия
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 24
|24
|14.
|Висла Плоцк
|0:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|25 - 31
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 35
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 8
|21
|2.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|11 - 4
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Варта Познань
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|7 - 10
|13
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|13.
|Пяст
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|14.
|Висла Плоцк
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|9.
|Варта Познань
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|10.
|Висла Плоцк
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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