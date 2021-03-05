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Шальке 04
0:0
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
9' Желтая карточка
Колашинац Сеад
47' Желтая карточка
Бель Штефан
50' Желтая карточка
Салаи Адам
84' Желтая карточка
Маскарель Омар
90'+6
23
Рённов
Фредерик
31
Беккер
Тимо
30
Мустафи
Шкодран
33
Тиау
Малик
13
Виллиам
Фуртадо
8
Сердар
Суат
20
Колашинац
Сеад
42
Чалханоглу
Керим
40
Боздоган
Джан
9
Раман
Бенито
43
Хопп
Мэттью
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
22
Да
Коста
Данни
31
Кор
Доминик
35
Баррейро
Леандро
6
Латца
Данни
23
Мвене
Филипп
29
Буркардт
Джонатан
28
Салаи
Адам
Шальке 04
3-4-1-2
Майнц
3-5-2

Ход матча

9'
Колашинац Сеад
 
46'
Стамбули Бенжамен
Боздоган Джан
 
46'
 
Бутьюс Жан-Поль
Латца Данни
47'
 
Бель Штефан
50'
 
Салаи Адам
61'
Шулер Лука
Хопп Мэттью
 
74'
 
Глацель Роберт
Салаи Адам
78'
Маскарель Омар
Колашинац Сеад
 
80'
 
Брозински Даниэль
Да Коста Данни
84'
Маскарель Омар
 
89'
 
Штёгер Кевин
Баррейро Леандро
89'
 
Кайсон Робин
Буркардт Джонатан
90'
Ощипка Бастиан
Раман Бенито
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.21
2. Ют Марк 2 0.08
3. Раман Бенито 2 0.08
4. Арит Амин 1 0.04
5. Маскарель Омар 1 0.04
6. Колашинац Сеад 1 0.04
7. Пасьенса Гонсало 1 0.04
8. Бурджеллаб Нассим 1 0.04
9. Тиау Малик 1 0.04
10. Стамбули Бенжамен 0 0
11. Сердар Суат 0 0
12. Ощипка Бастиан 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.29
2. Ньякат Мусса 3 (1) 0.13
3. Штёгер Кевин 3 0.13
4. Кайсон Робин 2 0.08
5. Онисиво Карим 2 0.08
6. Озтунали Левин 1 0.04
7. Баррейро Леандро 1 0.04
8. Брозински Даниэль 1 (1) 0.04
9. Глацель Роберт 1 0.04
10. Хак Александер 1 0.04
11. Буркардт Джонатан 1 0.04
12. Латца Данни 0 0
13. Бутьюс Жан-Поль 0 0
14. Бель Штефан 0 0
15. Да Коста Данни 0 0
16. Юсте Йерри 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 5 0
3. Стамбули Бенжамен 4 0
4. Ют Марк 4 0
5. Сане Салиф 4 0
6. Колашинац Сеад 3 0
7. Арит Амин 3 0
8. Тиау Малик 3 0
9. Хопп Мэттью 3 0
10. Ферман Ральф 2 0
11. Настасич Матия 2 0
12. Скрибски Стивен 2 0
13. Раман Бенито 2 0
14. Бенталеб Набиль 2 0
15. Пасьенса Гонсало 2 0
16. Сердар Суат 2 0
17. Бурджеллаб Нассим 2 0
18. Ибишевич Ведад 1 0
19. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
20. Ощипка Бастиан 1 0
21. Виллиам Фуртадо 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
25. Беккер Тимо 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 9 1
2. Латца Данни 7 0
3. Кор Доминик 3 0
4. Штёгер Кевин 3 0
5. Бутьюс Жан-Поль 3 0
6. Юсте Йерри 3 0
7. Бель Штефан 2 0
8. Онисиво Карим 2 0
9. Матета Жан-Филипп 2 0
10. Баррейро Леандро 2 0
11. Салаи Адам 1 0
12. Чжи Дон-Вонь 1 0
13. Да Коста Данни 1 0
14. Кайсон Робин 1 0
15. Хак Александер 1 0
16. Фернандес Эдимилсон 1 0
17. Центнер Робин 1 0
18. Мвене Филипп 1 0
19. Малонг Кунде 1 0
20. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)
 Майнц 17.39% (4) 13.04% (3) 34.78% (8) 13.04% (3) 4.35% (1) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04
Майнц Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин
Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Майнц: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Майнц 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 16 4 3 67 - 32 52
2. РБ Лейпциг Заявка 23 15 5 3 43 - 20 50
3. Вольфсбург Заявка 23 12 9 2 37 - 19 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 23 11 9 3 46 - 32 42
5. Боруссия Д Заявка 23 12 3 8 48 - 31 39
6. Байер Л Заявка 23 10 7 6 41 - 26 37
7. Фрайбург Заявка 23 9 7 7 37 - 35 34
8. Унион Берлин Заявка 23 8 10 5 36 - 26 34
9. Боруссия М Заявка 23 8 9 6 40 - 36 33
10. Штуттгарт Заявка 23 8 8 7 44 - 36 32
11. Хоффенхайм Заявка 23 7 6 10 37 - 40 27
12. Вердер Заявка 22 6 8 8 26 - 32 26
13. Аугсбург Заявка 23 7 5 11 23 - 35 26
14. Кёльн Заявка 23 5 6 12 21 - 41 21
15. Арминия Заявка 22 5 3 14 18 - 41 18
16. Герта Заявка 23 4 6 13 26 - 42 18
17. Майнц 0:0 Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 0:0 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 11 8 3 0 42 - 16 27
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 5 0 21 - 12 23
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Фрайбург Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
8. Боруссия М Заявка 12 5 4 3 20 - 15 19
9. Унион Берлин Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
10. Хоффенхайм Заявка 11 4 2 5 20 - 16 14
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия Заявка 11 4 0 7 10 - 19 12
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 11 2 2 7 11 - 23 8
16. Майнц 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Шальке 04 0:0 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. Штуттгарт Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
3. Вольфсбург Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
4. РБ Лейпциг Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
5. Боруссия Д Заявка 12 6 1 5 23 - 17 19
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Байер Л Заявка 11 5 3 3 17 - 9 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
9. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
13. Вердер Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц 0:0 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 0:0 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
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Прогнозы 150
Шальке 04 38% (57)
X 24% (36)
Майнц 38% (57)
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1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.28 3.69 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.56 3.70 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 1.12 9.50
  7.87 1.60 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.03 4.98 1.18 3.16 1.36 2.33 1.63 1.85 2.06 1.41 2.92 1.25 3.86 1.12 6.20
9.50 1.02 8.40 1.04 3.46 1.29 2.79 1.44 1.93 1.97 1.52 2.53 1.31 3.32 1.13 5.40 1.09 5.85 1.00 11.00
1.11 6.50 1.28 3.60 1.15 5.30 1.18 4.75 2.15 1.76 1.12 6.10 1.73 2.21 1.02 13.00 1.12 6.10 1.12 6.10 1.10 7.20 1.03 11.00 1.02 12.00 0.00 19.00
1.72 2.20 1.44 2.90 1.94 1.94 1.58 2.46 1.42 2.99 1.37 3.22 1.49 2.72 1.94 1.94 1.70 2.22 1.53 2.61 1.52 2.69 1.36 3.35 1.14 6.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.64 1.51 1.68 2.25 1.33 3.42 1.12 6.35
3.04 1.38 1.97 1.84 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
1.70 2.15 1.17 4.90 1.10 6.80 1.09 6.08 1.06 7.17
1.42 2.97 1.24 4.29 1.63 2.36 1.41 3.03 1.43 3.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.54 1.32 2.17 1.72 1.61 2.38 1.24 4.04
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.31 3.45 1.19 4.85
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.20 4.00 1.14 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.24
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.19 1.23
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
3.70 1.27
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Майнц

Исход игры
Шальке 04
38% (57)
Ничья
24% (36)
Майнц
38% (57)
Тотал 2.5
Больше
57.82% (85)
Меньше
42.18% (62)
Обе команды забьют
Да
80.95% (119)
Нет
19.05% (28)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
26% (39)
1:2 Майнц
25.3% (38)
1:1 Ничья
22.7% (34)
0:1 Майнц
8.7% (13)
1:0 Шальке 04
7.3% (11)
2:0 Шальке 04
2.7% (4)
3:1 Шальке 04
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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