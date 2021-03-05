Шальке 04
0:0
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Майнц
9' Желтая карточкаКолашинац Сеад
47' Желтая карточкаБель Штефан
50' Желтая карточкаСалаи Адам
84' Желтая карточкаМаскарель Омар
31
Беккер
Тимо
33
Тиау
Малик
43
Хопп
Мэттью
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
23
Мвене
Филипп
28
Салаи
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Шулер ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвене ФилиппПолузащитник
- Нападающий
-
28 Салаи АдамНападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
47'
50'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.21
|2.
|Ют Марк
|2
|0.08
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.08
|4.
|Арит Амин
|1
|0.04
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0.04
|6.
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|7.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.04
|8.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.04
|9.
|Тиау Малик
|1
|0.04
|10.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|11.
|Сердар Суат
|0
|0
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.29
|2.
|Ньякат Мусса
|3 (1)
|0.13
|3.
|Штёгер Кевин
|3
|0.13
|4.
|Кайсон Робин
|2
|0.08
|5.
|Онисиво Карим
|2
|0.08
|6.
|Озтунали Левин
|1
|0.04
|7.
|Баррейро Леандро
|1
|0.04
|8.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.04
|9.
|Глацель Роберт
|1
|0.04
|10.
|Хак Александер
|1
|0.04
|11.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.04
|12.
|Латца Данни
|0
|0
|13.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|14.
|Бель Штефан
|0
|0
|15.
|Да Коста Данни
|0
|0
|16.
|Юсте Йерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|5
|0
|3.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|4.
|Ют Марк
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|4
|0
|6.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|7.
|Арит Амин
|3
|0
|8.
|Тиау Малик
|3
|0
|9.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|10.
|Ферман Ральф
|2
|0
|11.
|Настасич Матия
|2
|0
|12.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|13.
|Раман Бенито
|2
|0
|14.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|15.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|16.
|Сердар Суат
|2
|0
|17.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|18.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|19.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0
|20.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|21.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|25.
|Беккер Тимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|9
|1
|2.
|Латца Данни
|7
|0
|3.
|Кор Доминик
|3
|0
|4.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|5.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|6.
|Юсте Йерри
|3
|0
|7.
|Бель Штефан
|2
|0
|8.
|Онисиво Карим
|2
|0
|9.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|10.
|Баррейро Леандро
|2
|0
|11.
|Салаи Адам
|1
|0
|12.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|13.
|Да Коста Данни
|1
|0
|14.
|Кайсон Робин
|1
|0
|15.
|Хак Александер
|1
|0
|16.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|17.
|Центнер Робин
|1
|0
|18.
|Мвене Филипп
|1
|0
|19.
|Малонг Кунде
|1
|0
|20.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
|Майнц
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +3 =4 -13Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг
Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04
Майнц Последние 20 матчей: +4 =5 -11Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин
Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Майнц: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Шальке 04 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|67 - 32
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|43 - 20
|50
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|37 - 19
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|46 - 32
|42
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|48 - 31
|39
|6.
|Байер Л
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|41 - 26
|37
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 35
|34
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|40 - 36
|33
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|44 - 36
|32
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 40
|27
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|23 - 35
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|16.
|Герта
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|26 - 42
|18
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|42 - 16
|27
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|21 - 12
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 15
|19
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|23 - 17
|19
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 9
|18
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Майнц
Исход игры
Шальке 04
38% (57)
Ничья
24% (36)
Майнц
38% (57)
Тотал 2.5
Больше
57.82% (85)
Меньше
42.18% (62)
Обе команды забьют
Да
80.95% (119)
Нет
19.05% (28)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
26% (39)
1:2 Майнц
25.3% (38)
1:1 Ничья
22.7% (34)
0:1 Майнц
8.7% (13)
1:0 Шальке 04
7.3% (11)
2:0 Шальке 04
2.7% (4)
3:1 Шальке 04
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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