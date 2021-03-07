Кёльн
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Рейн Энерги
Вердер
31
Вольф
Мариус
22
Мере
Хорхе
23
Хорн
Яннес
29
Тилманн
Ян
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Вольф МариусЗащитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.21
|2.
|Скири Эйе
|4
|0.17
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0.08
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.08
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.08
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.08
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.08
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.04
|9.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|10.
|Эзкан Салих
|0
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.17
|2.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.17
|3.
|Сарджент Джош
|3
|0.13
|4.
|Мёхвальд Кевин
|3
|0.13
|5.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.13
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.09
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.09
|8.
|Топрак Омер
|2
|0.09
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.04
|10.
|Динкчи Эрен
|1
|0.04
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Юя Осако
|0
|0
|13.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|14.
|Рашица Милот
|0
|0
|15.
|Шмид Романо
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|3.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|4.
|Хорн Яннес
|4
|0
|5.
|Скири Эйе
|3
|0
|6.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|7.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|8.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|9.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|10.
|Вольф Мариус
|2
|0
|11.
|Хектор Йонас
|2
|0
|12.
|Мере Хорхе
|2
|0
|13.
|Эзкан Салих
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|4.
|Зельке Дейви
|4
|0
|5.
|Фридль Марко
|4
|0
|6.
|Мёхвальд Кевин
|2
|1
|7.
|Юя Осако
|3
|0
|8.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|9.
|Сарджент Джош
|3
|0
|10.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|11.
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|12.
|Павленка Иржи
|2
|0
|13.
|Шмид Романо
|2
|0
|14.
|Топрак Омер
|1
|0
|15.
|Классен Дэви
|1
|0
|16.
|Чон Тахит
|1
|0
|17.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|15% (3)
|20% (4)
|15% (3)
|25% (5)
|5% (1)
|20% (4)
|Вердер
|12% (3)
|20% (5)
|12% (3)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн
Вердер Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт
Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Вердер 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|71 - 34
|55
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|46 - 20
|53
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 21
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|10
|3
|47 - 33
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|42 - 26
|40
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|50 - 35
|39
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 26
|34
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|37 - 38
|34
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|45 - 37
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|40 - 37
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|26 - 32
|26
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|24 - 37
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 41
|21
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|28 - 43
|21
|16.
|Арминия
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 41
|18
|17.
|Майнц
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|10 - 19
|12
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Вердер
Исход игры
Кёльн
20.3% (29)
Ничья
48.3% (69)
Вердер
31.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
78.57% (110)
Нет
21.43% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (63)
1:2 Вердер
15.4% (22)
0:1 Вердер
12.6% (18)
2:1 Кёльн
11.9% (17)
1:0 Кёльн
7% (10)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:2 Вердер
1.4% (2)
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