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  3. Германия
Кёльн
1:1
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
21' Желтая карточка
Якобс Исмаил
0:1
66' Гол
Сарджент Джош
80' Желтая карточка
Дрекслер Доминик
1:1
83' Гол
Хектор Йонас
90'+4
1
Хорн
Тимо
31
Вольф
Мариус
22
Мере
Хорхе
23
Хорн
Яннес
3
Каттербах
Ноа
29
Тилманн
Ян
13
Мейер
Максимилиан
28
Скири
Эйе
8
Якобс
Исмаил
20
Реджбекай
Элвис
18
Дуда
Ондрей
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
5
Аугустинссон
Людвиг
19
Сарджент
Джош
11
Фуллкруг
Никлас
7
Рашица
Милот
Кёльн
4-4-1-1
Вердер
3-4-3

Ход матча

21'
Якобс Исмаил
 
57'
 
Биттенкорт Леонардо
Фуллкруг Никлас
57'
 
Шмид Романо
Мёхвальд Кевин
66'
0:1
Сарджент Джош
(Шмид Романо)
66'
Дрекслер Доминик
Тилманн Ян
 
71'
Лимниос Димитрис
Якобс Исмаил
 
71'
Хектор Йонас
Реджбекай Элвис
 
71'
Деннис Эммануэль
Дуда Ондрей
 
80'
Дрекслер Доминик
 
83'
Хектор Йонас
(Деннис Эммануэль)
1:1
86'
 
Зельке Дейви
Сарджент Джош
90'
 
Агу Феликс
Аугустинссон Людвиг

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.21
2. Скири Эйе 4 0.17
3. Дуда Ондрей 2 0.08
4. Тилманн Ян 2 0.08
5. Дрекслер Доминик 2 0.08
6. Вольф Мариус 2 0.08
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.08
8. Кцихос Рафаэль 1 0.04
9. Хектор Йонас 1 0.04
10. Эхизибуэ Кингсли 0 0
11. Эзкан Салих 0 0
12. Деннис Эммануэль 0 0
13. Борнаув Себастьян 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 4 0.17
2. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.17
3. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.17
4. Мёхвальд Кевин 3 0.13
5. Зельке Дейви 3 (1) 0.13
6. Эггештайн Максимилиан 2 0.09
7. Гебреселассие Теодор 2 0.09
8. Топрак Омер 2 0.09
9. Агу Феликс 1 0.04
10. Динкчи Эрен 1 0.04
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Шмид Романо 0 0
13. Юя Осако 0 0
14. Гросс Кристиан 0 0
15. Рашица Милот 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Кцихос Рафаэль 5 0
3. Эхизибуэ Кингсли 4 0
4. Хорн Яннес 4 0
5. Якобс Исмаил 4 0
6. Скири Эйе 3 0
7. Реджбекай Элвис 3 0
8. Честич Сава-Арангел 3 0
9. Соренсен Фредерик 2 0
10. Вольф Мариус 2 0
11. Хектор Йонас 2 0
12. Мере Хорхе 2 0
13. Эзкан Салих 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
16. Дрекслер Доминик 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Зельке Дейви 4 0
5. Фридль Марко 4 0
6. Мёхвальд Кевин 2 1
7. Юя Осако 3 0
8. Эггештайн Максимилиан 3 0
9. Сарджент Джош 3 0
10. Гебреселассие Теодор 2 0
11. Биттенкорт Леонардо 2 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Топрак Омер 1 0
15. Классен Дэви 1 0
16. Чон Тахит 1 0
17. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 23.81% (5)
 Вердер 11.54% (3) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5) 11.54% (3) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн
Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария
Вердер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт
Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 6:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Кёльн 0:1 Вердер Товарищеские матчи
Вердер 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 17 4 3 71 - 34 55
2. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
3. Вольфсбург Заявка 24 12 9 3 38 - 21 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Байер Л Заявка 24 11 7 6 42 - 26 40
6. Боруссия Д Заявка 24 12 3 9 50 - 35 39
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 24 8 11 5 36 - 26 35
8. Фрайбург Заявка 24 9 7 8 37 - 38 34
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 24 8 9 7 40 - 37 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер Заявка 23 6 9 8 27 - 33 27
13. Аугсбург Заявка 24 7 5 12 24 - 37 26
14. Кёльн Заявка 24 5 7 12 22 - 42 22
15. Герта Заявка 24 5 6 13 28 - 43 21
16. Арминия 0:0 Заявка 23 5 4 14 18 - 41 19
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия 0:0 Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Вердер Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Кёльн 20% (30)
X 48.7% (73)
Вердер 31.3% (47)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.18 3.32 2.43
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.24 2.47
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 1.20 9.00
  24.53 4.85 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Вердер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вердер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Вердер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.06 4.42 1.21 3.02 1.41 2.13 1.75 1.66 2.28 1.37 3.11 1.21 4.38 1.10 6.95
7.70 1.04 6.65 1.09 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.20 1.37 3.10 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.10
3.00 1.38 2.00 1.80 1.85 1.95 1.24 4.00 1.97 1.89 1.22 4.20 1.02 17.00 1.01 21.00 1.03 14.00 1.02 17.00 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
3.08 1.40 2.54 1.55 2.00 1.88 1.61 2.39 1.97 1.91 1.60 2.43 1.24 4.31 1.81 2.07 1.62 2.39 1.46 2.83 1.29 3.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.49 1.56 1.58 2.45 1.27 3.78 1.09 7.40
2.65 1.48 1.76 2.06 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.62 2.27 1.12 6.10 1.07 8.40 1.10 7.77 1.06 8.80
1.43 2.95 1.24 4.27 1.52 2.63 1.35 3.36 1.37 3.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.17 1.36 2.00 1.81 1.50 2.60 1.22 4.32
3.52 1.30 2.38 1.58 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.61 1.20
5.50 1.12
Букмекер Да Нет
3.24 1.34
3.50 1.23
Где смотреть матч Кёльн 1:1 Вердер онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Вердер

Исход игры
Кёльн
20% (30)
Ничья
48.7% (73)
Вердер
31.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (49)
Меньше
66.67% (98)
Обе команды забьют
Да
78.23% (115)
Нет
21.77% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (66)
1:2 Вердер
16% (24)
0:1 Вердер
12% (18)
2:1 Кёльн
11.3% (17)
1:0 Кёльн
7.3% (11)
2:2 Ничья
4% (6)
0:2 Вердер
1.3% (2)
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