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  3. Германия
Арминия
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Унион Берлин
0' 34'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
31
Майер
Арне
19
Притль
Мануэль
18
Кордова
Серхио
28
Влап
Михел
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
1
Луте
Андреас
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
6
Рюэрсон
Юлиан
32
Ингвартсен
Маркус
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
15
Бюльтер
Мариус
10
Крузе
Макс
9
Похьянпало
Йоэль
Арминия
4-2-3-1
Унион Берлин
4-4-2

Ход матча

29'
Фогльзаммер Андреас
Кордова Серхио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 3 0.13
2. Доан Рицу 3 0.13
3. Кордова Серхио 2 0.09
4. Притль Мануэль 1 0.04
5. Влап Михел 1 0.04
6. Шипплок Свен 1 0.04
7. Эдмундссон Йоан 1 0.04
8. Ябо Рейнольд 1 0.04
9. Суку Себио 1 0.04
10. Гебауэр Кристиан 1 0.04
11. Пипер Амос 1 0.04
12. Фогльзаммер Андреас 0 0
13. Ортега Штефан 0 0
14. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
15. Бруннер Седрик 0 0
16. Де Медина Натан 0 0
17. Зойферт Нильс 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 7 (4) 0.29
2. Авонийи Тайво 5 0.21
3. Андрих Роберт 4 0.17
4. Фридрих Марвин 4 0.17
5. Бекер Шеральдо 3 0.13
6. Тойхерт Седрик 3 0.13
7. Ингвартсен Маркус 2 0.08
8. Прёмель Гриша 2 0.08
9. Похьянпало Йоэль 2 0.08
10. Кнохе Робин 1 0.04
11. Бюльтер Мариус 1 0.04
12. Эндо Кейта 1 0.04
13. Шлоттербек Нико 1 0.04
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Кунце Фабиан 5 0
2. Шипплок Свен 3 0
3. Ван дер Хорн Майк 3 0
4. Бруннер Седрик 3 0
5. Де Медина Натан 3 0
6. Клос Фабиан 2 0
7. Притль Мануэль 2 0
8. Суку Себио 2 0
9. Пипер Амос 2 0
10. Лукоки Андерсон 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Ортега Штефан 1 0
14. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
15. Доан Рицу 1 0
16. Хартель Марсель 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Луте Андреас 1 0
13. Гогия Акакий 1 0
14. Фридрих Марвин 1 0
15. Тойхерт Седрик 1 0
16. Бюльтер Мариус 1 0
17. Рюэрсон Юлиан 1 0
18. Муса Петар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Унион Берлин 25% (9) 13.89% (5) 8.33% (3) 16.67% (6) 13.89% (5) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия
Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия
Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург

Последние игры между собой

Арминия: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 6
Унион Берлин: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 1
Унион Берлин 5:0 Арминия Бундеслига Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Унион Берлин 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 4:4 Унион Берлин Бундеслига 2 Арминия 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Арминия Товарищеские матчи Унион Берлин 4:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 17 4 3 71 - 34 55
2. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
3. Вольфсбург Заявка 24 12 9 3 38 - 21 45
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Байер Л Заявка 24 11 7 6 42 - 26 40
6. Боруссия Д Заявка 24 12 3 9 50 - 35 39
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 24 8 11 5 36 - 26 35
8. Фрайбург Заявка 24 9 7 8 37 - 38 34
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 24 8 9 7 40 - 37 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер Заявка 23 6 9 8 27 - 33 27
13. Аугсбург Заявка 24 7 5 12 24 - 37 26
14. Кёльн Заявка 24 5 7 12 22 - 42 22
15. Герта Заявка 24 5 6 13 28 - 43 21
16. Арминия 0:0 Заявка 23 5 4 14 18 - 41 19
17. Майнц Заявка 24 4 6 14 23 - 44 18
18. Шальке 04 Заявка 24 1 7 16 16 - 61 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 11 7 4 0 19 - 8 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 11 6 2 3 25 - 14 20
6. Байер Л Заявка 12 5 4 3 24 - 17 19
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 12 4 7 1 22 - 13 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Вердер Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
12. Арминия 0:0 Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
13. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
14. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 12 2 2 8 10 - 20 8
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 8 1 3 25 - 16 25
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 13 - 18 15
10. Кёльн Заявка 12 4 3 5 10 - 21 15
11. Боруссия М Заявка 11 3 5 3 20 - 21 14
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Вердер Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Герта Заявка 12 2 4 6 15 - 19 10
16. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
17. Арминия 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 35 4
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Прогнозы 150
Арминия 17.3% (26)
X 24.7% (37)
Унион Берлин 58% (87)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Унион Берлин
4.18
3.66
2.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.18 3.62 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.66 2.04
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.55 1.97
  3.96 3.38 2.04

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.06 3.96 1.25 2.62 1.49 1.97 1.97 1.52 2.53 1.29 3.62 1.17 5.10 1.06 8.70
8.80 1.03 7.70 1.06 2.78 1.42 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.20 4.40 1.09 6.20 1.06 6.75
6.80 1.10 5.30 1.15 2.63 1.48 1.97 1.82 2.07 1.81 1.55 2.45 1.69 2.17 1.25 3.90 1.19 3.60 1.12 8.80 1.05 10.50 1.01 15.00 1.01 15.50 0.00 21.00
3.30 1.37 2.72 1.49 2.32 1.65 1.93 1.96 1.69 2.24 1.52 2.64 1.29 3.86 1.11 7.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.26 1.64 1.50 2.59 1.23 4.18 1.08 7.80
2.88 1.42 1.88 1.92 1.33 3.30 1.11 6.40 1.08 7.80
2.10 1.72 1.38 3.00 1.20 4.44 1.04 12.00 1.03 14.00
2.72 1.49 2.23 1.70 1.74 2.18 1.47 2.80 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.88 1.42 1.79 2.02 1.39 3.00 1.17 5.10
3.26 1.34 2.48 1.54 1.61 2.31 1.18 4.90 1.16 5.25
2.39 1.68 1.63 2.55 1.16 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.71
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
3.65 1.28
Где смотреть матч Арминия 0:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Арминия
17.3% (26)
Ничья
24.7% (37)
Унион Берлин
58% (87)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
62.33% (91)
Нет
37.67% (55)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
27.3% (41)
0:1 Унион Берлин
24.7% (37)
1:1 Ничья
22% (33)
1:0 Арминия
8% (12)
2:1 Арминия
6.7% (10)
0:2 Унион Берлин
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Унион Берлин
1.3% (2)
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