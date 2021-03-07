Арминия
0:0
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена
Унион Берлин
31
Майер
Арне
28
Влап
Михел
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 9
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|3
|0.13
|2.
|Доан Рицу
|3
|0.13
|3.
|Кордова Серхио
|2
|0.09
|4.
|Притль Мануэль
|1
|0.04
|5.
|Влап Михел
|1
|0.04
|6.
|Шипплок Свен
|1
|0.04
|7.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.04
|8.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.04
|9.
|Суку Себио
|1
|0.04
|10.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|11.
|Пипер Амос
|1
|0.04
|12.
|Фогльзаммер Андреас
|0
|0
|13.
|Ортега Штефан
|0
|0
|14.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|15.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|16.
|Де Медина Натан
|0
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|7 (4)
|0.29
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.21
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.17
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.17
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.13
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.13
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.08
|8.
|Прёмель Гриша
|2
|0.08
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.08
|10.
|Кнохе Робин
|1
|0.04
|11.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|12.
|Эндо Кейта
|1
|0.04
|13.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.04
|14.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунце Фабиан
|5
|0
|2.
|Шипплок Свен
|3
|0
|3.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|4.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|5.
|Де Медина Натан
|3
|0
|6.
|Клос Фабиан
|2
|0
|7.
|Притль Мануэль
|2
|0
|8.
|Суку Себио
|2
|0
|9.
|Пипер Амос
|2
|0
|10.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|11.
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|12.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|13.
|Ортега Штефан
|1
|0
|14.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|15.
|Доан Рицу
|1
|0
|16.
|Хартель Марсель
|1
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Луте Андреас
|1
|0
|13.
|Гогия Акакий
|1
|0
|14.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|15.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|16.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|17.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|18.
|Муса Петар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Унион Берлин
|25% (9)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +4 =3 -13Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия
Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия
Унион Берлин Последние 20 матчей: +7 =8 -5Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург
Последние игры между собой
Арминия: победы: 1, ничьи: 9, поражения: 6
Унион Берлин: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 1
Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Унион Берлин 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 4:4 Унион Берлин Бундеслига 2 Арминия 2:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Арминия Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Арминия Товарищеские матчи Унион Берлин 4:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|71 - 34
|55
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|46 - 20
|53
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 21
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|10
|3
|47 - 33
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|42 - 26
|40
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|50 - 35
|39
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|8
|11
|5
|36 - 26
|35
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|37 - 38
|34
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|45 - 37
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|40 - 37
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|27 - 33
|27
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|24 - 37
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|22 - 42
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|28 - 43
|21
|16.
|Арминия
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|18 - 41
|19
|17.
|Майнц
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Вердер
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арминия 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Арминия
17.3% (26)
Ничья
24.7% (37)
Унион Берлин
58% (87)
Тотал 2.5
Больше
39.73% (58)
Меньше
60.27% (88)
Обе команды забьют
Да
62.33% (91)
Нет
37.67% (55)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
27.3% (41)
0:1 Унион Берлин
24.7% (37)
1:1 Ничья
22% (33)
1:0 Арминия
8% (12)
2:1 Арминия
6.7% (10)
0:2 Унион Берлин
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Унион Берлин
1.3% (2)
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