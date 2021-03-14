  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Айнтрахт Фр
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
21
Клюйверт
Джастин
8
Хайдара
Амаду
7
Забитцер
Марсель
10
Форсберг
Эмиль
19
Сорлот
Александр
9
Поульсен
Юссуф
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
17
Роде
Себастьян
3
Ильзанкер
Штефан
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
РБ Лейпциг
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нкунку Кристофер 6 0.25
2. Поульсен Юссуф 5 0.21
3. Форсберг Эмиль 5 (1) 0.21
4. Забитцер Марсель 5 (3) 0.21
5. Анхелиньо Хосе 4 0.17
6. Орбан Вилли 4 0.17
7. Ольмо Дани 3 (1) 0.13
8. Сорлот Александр 3 0.13
9. Мукиэле Норди 3 0.13
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.08
11. Адамс Тайлер 1 0.04
12. Хайдара Амаду 1 0.04
13. Юпамекано Део 1 0.04
14. Клюйверт Джастин 1 0.04
15. Конате Ибраима 1 0.04
16. Самарджич Лазар 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 19 (6) 0.79
2. Дост Бас 4 (1) 0.17
3. Костич Филип 3 0.13
4. Камада Даити 3 0.13
5. Юнес Амин 3 0.13
6. Йович Лука 3 0.13
7. Баркок Аймен 2 0.08
8. Н'Дика Эван 2 0.08
9. Хинтереггер Мартин 1 0.04
10. Ильзанкер Штефан 1 0.04
11. Абрахам Давид 1 0.04
12. Роде Себастьян 1 0.04
13. Соу Джибриль 0 0
14. Цубер Стивен 0 0
15. Дурм Эрик 0 0
16. Туре Альмами 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Забитцер Марсель 5 0
2. Кампль Кевин 4 0
3. Орбан Вилли 4 0
4. Юпамекано Део 4 0
5. Мукиэле Норди 3 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хи-Чан Хван 2 0
13. Хайдара Амаду 2 0
14. Поульсен Юссуф 1 0
15. Хенрихс Бенджамин 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 7 0
2. Н'Дика Эван 6 0
3. Абрахам Давид 4 1
4. Соу Джибриль 5 0
5. Баркок Аймен 5 0
6. Хасебе Макото 4 0
7. Тута 4 0
8. Юнес Амин 4 0
9. Дост Бас 3 0
10. Ильзанкер Штефан 3 0
11. Хинтереггер Мартин 3 0
12. Костич Филип 2 0
13. Туре Альмами 2 0
14. Камада Даити 2 0
15. Цубер Стивен 1 0
16. Кор Доминик 1 0
17. Дурм Эрик 1 0
18. Йович Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 8.89% (4) 17.78% (8) 20% (9) 17.78% (8) 17.78% (8) 17.78% (8)
 Айнтрахт Фр 11.63% (5) 20.93% (9) 16.28% (7) 4.65% (2) 32.56% (14) 13.95% (6)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Кубок Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 18 4 3 74 - 35 58
2. РБ Лейпциг Заявка 24 16 5 3 46 - 20 53
3. Вольфсбург Заявка 25 13 9 3 43 - 21 48
4. Айнтрахт Фр Заявка 24 11 10 3 47 - 33 43
5. Боруссия Д Заявка 25 13 3 9 52 - 35 42
6. Байер Л Заявка 25 11 7 7 43 - 28 40
7. Унион Берлин Заявка 25 9 11 5 38 - 27 38
8. Фрайбург Заявка 25 9 7 9 37 - 39 34
9. Штуттгарт Заявка 24 8 9 7 45 - 37 33
10. Боруссия М Заявка 25 8 9 8 41 - 40 33
11. Хоффенхайм Заявка 24 8 6 10 39 - 41 30
12. Вердер Заявка 25 7 9 9 30 - 36 30
13. Аугсбург Заявка 25 8 5 12 27 - 38 29
14. Арминия Заявка 25 6 4 15 20 - 44 22
15. Кёльн Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
16. Герта Заявка 25 5 6 14 28 - 45 21
17. Майнц Заявка 25 5 6 14 24 - 44 21
18. Шальке 04 Заявка 25 1 7 17 16 - 66 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 12 10 1 1 24 - 9 31
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 12 8 4 0 24 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
6. Унион Берлин Заявка 13 5 7 1 24 - 14 22
7. Байер Л Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
12. Вердер Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
13. Арминия Заявка 13 4 1 8 10 - 21 13
14. Штуттгарт Заявка 11 2 6 3 19 - 17 12
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 1 3 28 - 17 28
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 12 5 4 3 25 - 20 19
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
9. Унион Берлин Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Фрайбург Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Кёльн Заявка 13 4 3 6 11 - 23 15
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Боруссия М Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
14. Хоффенхайм Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
15. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16. Герта Заявка 13 2 4 7 15 - 21 10
17. Арминия Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 40 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 10'
    10 минут отыграли соперники на поле. Сорлот снова с правого фланга пытался выполнить прострел на ближнюю штангу - на долю секунды его партнера опережают защитники, которые выбивают сферу за боковую линию.
  • 8'
    Хороший темп игры задает "Лейпциг" с первых минут, а вот "орлы", судя по всему, к таким активным действиями противника оказались не готовы.
  • Фол, нарушение
    7'
    В центре поля Роде получил удар по ногам. Первый фол допускают в этом поединке "быки". Остановлена игра, и мяч отдан гостям.
  • Фол, нарушение
    6'
    Против Забитцера в центре поля нарушены правила. Арбитр останавливает игру и назначает штрафной удар в пользу "быков".
  • Опасный момент
    5'
    А вот и первый опасный удар! Забитцер нанес удар по рамке противника со средней дистанции. Мяч прилетел точно в руки голкипера "орлов".

Бонус 5 000 руб.
от букмекера




Бонус 1 000 руб.
от букмекера



  • 4'
    Комфортная уже весенняя погода в Лейпциге. В таких условиях обе команды попытаются показать наилучший футбол, с обилием голевых моментов.
  • 3'
    Разгонял контратаку своей команды по правому флангу Сорлот, но прострелить в штрафную ему не удалось. Только лишь аут заработал игрок.
  • 2'
    Футболисты "Лейпцига" вышли сегодня на газон в своих традиционных красно-белых цветах, в то время, как игроки "Айнтрахта" предстали в красно-черном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча на "Ред Булл Арене" стартовала! Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.83 4.00 4.38
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.94 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.85 4.50
  1.81 3.96 4.56

Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
4.10 1.20 2.71 1.44 2.14 1.82 1.60 2.21 1.37 2.87 1.21 4.02 1.12 5.40 1.06 7.60 1.01 11.50
10.75 1.01 4.45 1.16 3.62 1.25 2.22 1.63 1.83 1.98 1.63 2.68 1.24 4.05 1.20 4.40 1.06 7.40 1.04 8.30
17.50 0.00 12.00 1.02 4.40 1.20 3.80 1.27 2.40 1.62 2.12 1.77 1.87 1.99 1.74 2.17 1.55 2.48 1.28 3.70 1.18 4.40 1.06 7.10 1.05 7.70 1.01 13.00
5.20 1.19 2.83 1.48 2.42 1.62 2.15 1.77 1.89 2.01 1.69 2.29 1.56 2.57 1.21 4.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.85 1.95 1.41 2.91 1.18 4.84
3.60 1.29 2.34 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.65
2.33 1.61 1.57 2.41 1.19 4.40
3.04 1.43 2.41 1.63 1.85 2.07 1.59 2.49 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.94 1.25 2.30 1.62 1.69 2.17 1.34 3.24
4.75 1.18 3.26 1.34 1.93 1.87 1.42 2.88 1.25 3.95
3.40 1.29 1.96 1.78 1.41 2.70 1.28 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.21
1.59 2.39
Букмекер Да Нет
3.80 1.31
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.80 1.45
2.70 1.41
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр

Исход игры
РБ Лейпциг
90.6% (135)
Ничья
7.4% (11)
Айнтрахт Фр
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
77.93% (113)
Меньше
22.07% (32)
Обе команды забьют
Да
82.07% (119)
Нет
17.93% (26)
Популярный счёт
2:1 RB Leipzig
60.4% (90)
1:0 RB Leipzig
9.4% (14)
3:1 RB Leipzig
8.1% (12)
2:0 RB Leipzig
7.4% (11)
1:1 Draw
4.7% (7)
2:2 Draw
2% (3)
3:2 RB Leipzig
2% (3)
1:2 Eintracht Frankfurt
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 