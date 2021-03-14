РБ Лейпциг
Позже
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Айнтрахт Фр
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.25
|2.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.21
|3.
|Форсберг Эмиль
|5 (1)
|0.21
|4.
|Забитцер Марсель
|5 (3)
|0.21
|5.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.17
|6.
|Орбан Вилли
|4
|0.17
|7.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.13
|8.
|Сорлот Александр
|3
|0.13
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.13
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.08
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0.04
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0.04
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.04
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.04
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|19 (6)
|0.79
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.17
|3.
|Костич Филип
|3
|0.13
|4.
|Камада Даити
|3
|0.13
|5.
|Юнес Амин
|3
|0.13
|6.
|Йович Лука
|3
|0.13
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0.08
|8.
|Н'Дика Эван
|2
|0.08
|9.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|10.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.04
|11.
|Абрахам Давид
|1
|0.04
|12.
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Соу Джибриль
|0
|0
|14.
|Цубер Стивен
|0
|0
|15.
|Дурм Эрик
|0
|0
|16.
|Туре Альмами
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Забитцер Марсель
|5
|0
|2.
|Кампль Кевин
|4
|0
|3.
|Орбан Вилли
|4
|0
|4.
|Юпамекано Део
|4
|0
|5.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|14.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|15.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|7
|0
|2.
|Н'Дика Эван
|6
|0
|3.
|Абрахам Давид
|4
|1
|4.
|Соу Джибриль
|5
|0
|5.
|Баркок Аймен
|5
|0
|6.
|Хасебе Макото
|4
|0
|7.
|Тута
|4
|0
|8.
|Юнес Амин
|4
|0
|9.
|Дост Бас
|3
|0
|10.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|2
|0
|13.
|Туре Альмами
|2
|0
|14.
|Камада Даити
|2
|0
|15.
|Цубер Стивен
|1
|0
|16.
|Кор Доминик
|1
|0
|17.
|Дурм Эрик
|1
|0
|18.
|Йович Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|20% (9)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|Айнтрахт Фр
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|4.65% (2)
|32.56% (14)
|13.95% (6)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =8 -3Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|74 - 35
|58
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|46 - 20
|53
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|43 - 21
|48
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|10
|3
|47 - 33
|43
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|52 - 35
|42
|6.
|Байер Л
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|38 - 27
|38
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 39
|34
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|45 - 37
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|41 - 40
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 36
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|27 - 38
|29
|14.
|Арминия
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|20 - 44
|22
|15.
|Кёльн
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|28 - 45
|21
|17.
|Майнц
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 44
|21
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|16 - 66
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|24 - 14
|22
|7.
|Байер Л
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|12.
|Вердер
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 17
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 23
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 21
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 40
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|
Бонус 15 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 5 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 1 000 руб.
от букмекера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр
Исход игры
РБ Лейпциг
90.6% (135)
Ничья
7.4% (11)
Айнтрахт Фр
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
77.93% (113)
Меньше
22.07% (32)
Обе команды забьют
Да
82.07% (119)
Нет
17.93% (26)
Популярный счёт
2:1 RB Leipzig
60.4% (90)
1:0 RB Leipzig
9.4% (14)
3:1 RB Leipzig
8.1% (12)
2:0 RB Leipzig
7.4% (11)
1:1 Draw
4.7% (7)
2:2 Draw
2% (3)
3:2 RB Leipzig
2% (3)
1:2 Eintracht Frankfurt
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!