РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Айнтрахт Фр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.25
|2.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.21
|3.
|Форсберг Эмиль
|5 (1)
|0.21
|4.
|Забитцер Марсель
|5 (3)
|0.21
|5.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.17
|6.
|Орбан Вилли
|4
|0.17
|7.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.13
|8.
|Сорлот Александр
|3
|0.13
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.13
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.08
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0.04
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0.04
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.04
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.04
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|19 (6)
|0.79
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.17
|3.
|Костич Филип
|3
|0.13
|4.
|Камада Даити
|3
|0.13
|5.
|Юнес Амин
|3
|0.13
|6.
|Йович Лука
|3
|0.13
|7.
|Баркок Аймен
|2
|0.08
|8.
|Н'Дика Эван
|2
|0.08
|9.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|10.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.04
|11.
|Абрахам Давид
|1
|0.04
|12.
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|13.
|Соу Джибриль
|0
|0
|14.
|Цубер Стивен
|0
|0
|15.
|Дурм Эрик
|0
|0
|16.
|Туре Альмами
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Забитцер Марсель
|5
|0
|2.
|Кампль Кевин
|4
|0
|3.
|Орбан Вилли
|4
|0
|4.
|Юпамекано Део
|4
|0
|5.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|14.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|15.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|7
|0
|2.
|Н'Дика Эван
|6
|0
|3.
|Абрахам Давид
|4
|1
|4.
|Соу Джибриль
|5
|0
|5.
|Баркок Аймен
|5
|0
|6.
|Хасебе Макото
|4
|0
|7.
|Тута
|4
|0
|8.
|Юнес Амин
|4
|0
|9.
|Дост Бас
|3
|0
|10.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|2
|0
|13.
|Туре Альмами
|2
|0
|14.
|Камада Даити
|2
|0
|15.
|Цубер Стивен
|1
|0
|16.
|Кор Доминик
|1
|0
|17.
|Дурм Эрик
|1
|0
|18.
|Йович Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|20% (9)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|Айнтрахт Фр
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|4.65% (2)
|32.56% (14)
|13.95% (6)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +14 =2 -4Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М
Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =8 -3Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|17
|4
|3
|71 - 34
|55
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|46 - 20
|53
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 21
|45
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|11
|10
|3
|47 - 33
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|42 - 26
|40
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|50 - 35
|39
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|8
|11
|5
|36 - 26
|35
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|37 - 38
|34
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|45 - 37
|33
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|40 - 37
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|39 - 41
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 33
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|24 - 37
|26
|14.
|Кёльн
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|22 - 42
|22
|15.
|Герта
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|28 - 43
|21
|16.
|Арминия
|Заявка
|24
|5
|4
|15
|18 - 43
|19
|17.
|Майнц
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|23 - 44
|18
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|1
|7
|16
|16 - 61
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 9
|31
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 8
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 14
|20
|6.
|Байер Л
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 17
|19
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|22 - 13
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|12.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 17
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 16
|25
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 21
|15
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 21
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 19
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Фр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр
Исход игры
РБ Лейпциг
92.5% (62)
Ничья
7.5% (5)
Айнтрахт Фр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (48)
Меньше
25% (16)
Обе команды забьют
Да
81.25% (52)
Нет
18.75% (12)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
58.2% (39)
1:0 РБ Лейпциг
10.4% (7)
3:1 РБ Лейпциг
9% (6)
2:0 РБ Лейпциг
7.5% (5)
1:1 Ничья
6% (4)
3:2 РБ Лейпциг
3% (2)
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