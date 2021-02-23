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  3. Австрия
Хартберг
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
19' Желтая карточка
Роттер Томас
27' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
50'
1
Свете
Рене
42
Нимага
Бакари
31
Роттер
Томас
32
Люкенедер
Феликс
5
Гольнер
Манфред
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
20
Шмербок
Марк-Андре
29
Хорват
Саша
22
Флеккер
Флориан
24
Тадич
Дарио
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
7
Прантер
Беньямин
9
Фредериксен
Николай
Хартберг
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

Ход матча

19'
Роттер Томас
 
27'
Кайнц Тобиас
 

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 6 (2) 0.33
2. Реп Райко 3 0.17
3. Роттер Томас 3 0.17
4. Люкенедер Феликс 1 0.06
5. Раковиц Штефан 1 0.06
6. Кайнц Тобиас 1 0.06
7. Шаби Сейфедин 1 0.06
8. Флеккер Флориан 1 0.06
9. Хорват Саша 0 0
10. Линхарт Андреас 0 0
11. Клем Кристиан 0 0
12. Гольнер Манфред 0 0
13. Нимага Бакари 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 9 (1) 0.5
2. Йебоа Келвин 4 (1) 0.22
3. Дедич Златко 4 (1) 0.22
4. Шнегг Давид 2 0.11
5. Ридер Флориан 2 0.11
6. Ансельм Тобиас 2 0.11
7. Гугганиг Давид 2 0.11
8. Кох Фабиан 1 0.06
9. Пецос Атанасиос 1 0.06
10. Бехоунек Рафаэл 1 0.06
11. Смит Ренни 1 0.06
12. Челич Неманя 0 0
13. Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 6 0
2. Клем Кристиан 4 0
3. Гольнер Манфред 4 0
4. Роттер Томас 4 0
5. Нимага Бакари 2 1
6. Реп Райко 3 0
7. Кайнц Тобиас 3 0
8. Эртльталер Юлиус 3 0
9. Тиджани Самсон 1 1
10. Свете Рене 2 0
11. Шаби Сейфедин 1 0
12. Хорват Саша 1 0
13. Рид Лукас 1 0
14. Люкенедер Феликс 1 0
15. Флеккер Флориан 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Пецос Атанасиос 4 0
3. Ридер Флориан 4 0
4. Челич Неманя 4 0
5. Шнегг Давид 3 0
6. Рогель Жан 1 1
7. Освальд Фердинанд 2 0
8. Хагер Штефан 2 0
9. Бехоунек Рафаэл 2 0
10. Нашбергер Йоханнес 2 0
11. Прантер Беньямин 1 0
12. Кох Фабиан 1 0
13. Соарес Бруно 1 0
14. Смит Ренни 1 0
15. Бучачер Флориан 1 0
16. Фредериксен Николай 1 0
17. Йебоа Келвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 5.88% (1) 17.65% (3) 5.88% (1) 29.41% (5) 11.76% (2) 29.41% (5)
 Сваровски Тироль 24.14% (7) 24.14% (7) 20.69% (6) 0 10.34% (3) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург
Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах
ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 3:0 Сваровски Тироль Кубок
Хартберг 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 1:4 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:1 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:1 Сваровски Тироль Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 18 14 1 3 58 - 20 43
2. Рапид Вена Заявка 18 11 4 3 37 - 24 37
3. ЛАСК Заявка 18 11 3 4 37 - 18 36
4. Штурм Заявка 18 9 4 5 29 - 17 31
5. Вольфсбергер Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 18 7 4 7 29 - 27 25
7. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
8. Санкт-Пёльтен Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
9. Хартберг 0:0 Заявка 18 4 8 6 17 - 29 20
10. Рид Заявка 18 4 4 10 20 - 36 16
11. Адмира Заявка 18 3 3 12 19 - 44 12
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
2. ЛАСК Заявка 9 7 0 2 23 - 7 21
3. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
4. Штурм Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
5. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Хартберг 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 12 10
9. Адмира Заявка 9 3 0 6 11 - 20 9
10. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Вольфсбергер Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
4. ЛАСК Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Сваровски Тироль 0:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 9 1 2 6 8 - 20 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Роттер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Сваровски Тироль
3.69
3.50
2.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.50 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.24 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 2.45 2.41
  3.69 2.59 2.57

Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.40 1.13 2.60 1.47 2.08 1.70 1.68 2.11 1.46 2.60 1.27 3.50 1.11 6.00
8.70 1.03 4.15 1.18 3.34 1.29 2.16 1.67 1.76 2.06 1.54 2.64 1.26 3.85 1.19 4.50 1.06 7.40 1.05 7.90 1.01 9.90
3.75 1.25 2.55 1.48 1.62 2.20 1.25 3.75 1.17 4.70 1.96 1.84 1.03 10.00 1.72 2.12 1.03 10.00 1.72 2.12 1.04 9.00 1.04 9.00 1.06 8.00 1.05 8.60 1.01 13.50 1.02 9.10 0.00 14.00
3.10 1.40 2.21 1.71 1.85 2.03 1.60 2.43 1.36 3.30 1.53 2.61 2.04 1.85 1.83 2.06 1.61 2.41 1.63 2.38 1.52 2.62 1.54 2.60 1.48 2.75 1.22 4.61 1.10 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.60 1.47 1.66 2.14 1.18 4.50
3.04 1.38 2.14 1.71 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.80
1.70 2.08 1.17 4.70 1.09 6.50 1.14 5.20 1.10 6.25
1.46 2.78 1.26 3.95 1.87 2.00 1.53 2.55 1.38 3.10 1.38 3.26 1.33 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.40 1.13 2.15 1.66 1.59 2.27 1.35 3.05
4.70 1.19 3.38 1.32 1.93 1.87 1.45 2.75 1.28 3.64 1.19 4.70
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.41 2.80
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.39 1.54
2.80 1.40
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