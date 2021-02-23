Хартберг
1:0
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Сваровски Тироль
19' Желтая карточкаРоттер Томас
27' Желтая карточкаКайнц Тобиас
62' Желтая карточкаШнегг Давид
65' Желтая карточкаХайль Юрген
1:0
68' ГолРеп Райко
82' Желтая карточкаЛюкенедер Феликс
83' Желтая карточкаСоарес Бруно
31
Роттер
Томас
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
24
Тадич
Дарио
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
19'
27'
62'
65'
68'
1:0
82'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|6 (2)
|0.33
|2.
|Реп Райко
|4
|0.22
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.17
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.06
|6.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.06
|7.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.06
|8.
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|9.
|Хорват Саша
|0
|0
|10.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|11.
|Клем Кристиан
|0
|0
|12.
|Гольнер Манфред
|0
|0
|13.
|Нимага Бакари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|9 (1)
|0.5
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.22
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.22
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.11
|5.
|Ридер Флориан
|2
|0.11
|6.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.11
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.11
|8.
|Кох Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.06
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.06
|11.
|Смит Ренни
|1
|0.06
|12.
|Челич Неманя
|0
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|7
|0
|2.
|Клем Кристиан
|4
|0
|3.
|Гольнер Манфред
|4
|0
|4.
|Роттер Томас
|4
|0
|5.
|Нимага Бакари
|2
|1
|6.
|Реп Райко
|3
|0
|7.
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|8.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|9.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|12.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|13.
|Хорват Саша
|1
|0
|14.
|Рид Лукас
|1
|0
|15.
|Флеккер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|3.
|Ридер Флориан
|4
|0
|4.
|Челич Неманя
|4
|0
|5.
|Шнегг Давид
|4
|0
|6.
|Рогель Жан
|1
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|8.
|Хагер Штефан
|2
|0
|9.
|Соарес Бруно
|2
|0
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|11.
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|12.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|13.
|Кох Фабиан
|1
|0
|14.
|Смит Ренни
|1
|0
|15.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|16.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|17.
|Йебоа Келвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|Сваровски Тироль
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|0
|10.34% (3)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург
Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Альтах
ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|58 - 20
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 24
|37
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 18
|36
|4.
|Штурм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|29 - 28
|24
|7.
|Хартберг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|18 - 29
|22
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 25
|21
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 33
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 36
|16
|11.
|Адмира
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 44
|12
|12.
|Альтах
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 7
|21
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|Хартберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 20
|9
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|9 - 27
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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