Шомко прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу к линии вратарской, мог быть голевой момент, но Понсе пробил точно в Хаджикадунича.

Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Жигович!!! Жигович разогнал атаку по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Соу в касание пробил в ближний угол ворот под прессингом Кожемякина, мяч попал в штангу, затем отскочил в руку Чондричу и ушёл на угловой. Угловой игроки "Ростова" разыграли, затем Алеесами с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Чондрич при игре на выходе не смог до него добраться, Хаджикадунич после этого дважды пробил по воротам, первый удар потащил сам Чондрич, затем уже мяч попал в Кожемякина, после этого на добивании сыграл Жигович, который уже отправил мяч в левый угол ворот.

Кирилл Левников послушал подсказки от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента перед взятием ворот.

Кирилл Левников смотрел, не играл ли рукой Осипенко в борьбе с Чонрдичем за верховой мяч. В итоге главный арбитр матча принял решение засчитать гол.

Пять минут добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

41' Козлов в центре поля нарушил правила против Серченкова. Игроки "Ротора" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

40' Махатадзе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Маевского.

39' Болельщиков "Ростова" в Волгоград приехало также довольно много, они стараются гнать свою команду вперёд, но всё же их перекрикивают.

38' Жигулёв пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Ильи и ушёл в сторону от цели.

37' "Ростов" совсем при этом не может зацепиться за мяч, пока всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

36' "Ротор" в конце первого тайма выглядит чуть активнее, однако до штрафной площади "Ростова" хозяева поля пока по-прежнему никак не могут добраться.

35' Теперь уже из глубины поля последовал заброс на ход Понсе по левой половине поля, Осипенко вновь оказался первым на мяче и выбил его в аут.

34' Жигулёв из центра поля выполнил передачу на ход Серченкову по левому флангу, Осипенко оказался ближе к мячу за счёт позиции и спокойно его перехватил.

33' Шомко перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Тугарева.

32' Серченков выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Муллину, Каиль в борьбе с Хаджикадуничем оказался на газоне, но Кирилл Левников показал, что будет только аут в пользу "Ротора".

31' Как-то к середине тайма у нас совсем успокоилась игра, сейчас уже "Ротор" и "Ростов" ничего интересного в атаке придумать не могут.

30' Зурико Давиташвили получил небольшое мышечное повреждение, из-за этого он и был заменён, сразу же Зурико отправился в раздевалку.

29' В составе "Ротора" произошла замена. Вместо Зурико Давиташвили на поле вышел Сергей Серченков.

28' Последовал сейчас довольно неплохой заброс на левый угол штрафной площади "Ротора", Чондрич при выходе из ворот опередил Тугарева и в итоге перехватил мяч.

27' Тугарев при проходе вперёд по левому флангу в борьбе с Макаровым оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше.

26' Фламарион перехватил мяч у Жиговича в центре поля, а затем началась контратака "Ротора". Понсе выполнил передачу на ход Давиташвили по левому флангу, Зурико обыграл Козлова, вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, мяч неудачно попал в грудь Понсе и ушёл в сторону от левой штанги.

25' Осипенко с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Соу головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, казалось, что Чондрич в прыжке зацепил мяч кончиками пальцев, но Кирилл Левников назначил удар от ворот.

24' Фламарион в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки "Ростова" довольно быстро разыграли стандарт.

23' Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади "Ротора", Гогуа удачно сыграл головой и выбил мяч подальше от своих ворот.

22' Фланговый защитник "Ротора" Сергей Макаров в итоге получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Жиговича.

21' Макаров неудачно сыграл в подкате на своей половине поля и зацепил Жиговича. "Ростов" тщательно готовится к стандарту.

20' Болельщики "Ротора" активно гонят свою команду вперёд, они сегодня в этом принципиальном противостоянии с "Ростовом" ждут победы.

19' По большей части "Ротор" старается пока атаковать через левый фланг, но Давиташвили и Фламарион далеко не всегда имеют нужное пространство, чтобы можно было создать что-то опасное.

18' После активного начала матча у нас немного упал темп встречи, но в целом команды продолжают вести активную борьбу на поле.

17' Игроки "Ротора" пока перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля волгоградскому клубу пройти довольно трудно.

16' Хаджикадунич из глубины поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Чондрич вышел за пределы штрафной и выбил мяч к центру поля.

15' Понсе прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

14' С левого фланга последовала слишком сильная подача в штрафную площадь "Ротора" на Тугарева, мяч улетел за лицевую линию поля.

13' Фламарион сместился немного к левому углу штрафной площади по линии, а затем пробил в правый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

12' Давиташвили на левом фланге у штрафной площади "Ротора" решил отыграться с Фламарионом, но ответный пас от бразильца вышел неточным, мяч был перехвачен гостями.

11' Шомко выполнил слишком сильный заброс на ход Давиташвили по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

10' Хаджикадунич перестарался в борьбе за верховой мяч в штрафной площади "Ротора", правила были нарушены против Жигулёва.

9' Тащит пенальти Чондрич! Соу с "точки" пробил в правый угол ворот, мяч полетел на удобной высоте для голкипера, что позволило Чондричу спасти свою команду, который угадал направление удара.

8' Кирилл Левников довольно быстро пересмотрел повтор и указал на "точку". Всё же Гогуа зацепил Соу, это пенальти.

7' Получил вновь подсказки от судей из комнаты VAR Кирилл Левников, отправился главный арбитр матча пересматривать момент с падением Соу.

6' Соу с левого фланга вошёл в штрафную площадь, в борьбе с Гогуа форвард "Ростова" оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше.

5' Кирилл Левников послушал судей из комнаты VAR и убедился, что офсайд у Гогуа действительно был. Гол "Ротора" отменён.

4' Жигулёв разыграл угловой с Давиташвили, затем Зурико с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Понсе головой сбросил мяч к правой штанге на Гогуа, Седрик выскочил из-за спины соперника и отправил мяч в ворота. Кирилл Левников быстро с помощью помощника зафиксировал офсайд.

3' Муллин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Хаджикадунич накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

2' Встреча началась с минуты молчания в память о Юрии Шикунове, который скончался на 81-м году жизни.