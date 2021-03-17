Ротор
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Волгоград Арена
Ростов
0:0
8' Не забитый пенальтиСоу Али
22' Желтая карточкаМакаров Сергей
0:1
42' ГолЖигович Армин
27
Гогуа
Седрик
20
Жигулёв
Илья
96
Фламарион
23
Понсе
Андрес
15
Глебов
Данил
20
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
-
96 ФламарионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Понсе АндресНападающий
- Запасные игроки
-
22 Обухов ИгорьВратарь
-
34 Репин НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Ход матча
8'
0:0
22'
42'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|3 (1)
|0.13
|2.
|Муллин Камиль
|3
|0.13
|3.
|Понсе Андрес
|2
|0.09
|4.
|Кипиани Николай
|1
|0.04
|5.
|Серченков Сергей
|1
|0.04
|6.
|Степанов Данил
|1
|0.04
|7.
|Макаров Сергей
|0
|0
|8.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|9.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.22
|2.
|Полоз Дмитрий
|4 (2)
|0.17
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.13
|4.
|Мамаев Павел
|2
|0.09
|5.
|Соу Али
|2
|0.09
|6.
|Глебов Данил
|1
|0.04
|7.
|Козлов Алексей
|1
|0.04
|8.
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|10.
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|11.
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|12.
|Терентьев Денис
|0
|0
|13.
|Осипенко Максим
|0
|0
|14.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|15.
|Алмквист Понтус
|0
|0
|16.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|17.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Степанов Данил
|7
|0
|2.
|Гогуа Седрик
|5
|1
|3.
|Макаров Сергей
|6
|0
|4.
|Байрыев Азат
|4
|1
|5.
|Жигулёв Илья
|5
|0
|6.
|Кожемякин Олег
|5
|0
|7.
|Понсе Андрес
|3
|1
|8.
|Алейник Олег
|4
|0
|9.
|Кверквелия Соломон
|4
|0
|10.
|Давиташвили Зурико
|4
|0
|11.
|Микелтадзе Бека
|3
|0
|12.
|Фламарион
|3
|0
|13.
|Манучарян Армен
|1
|1
|14.
|Песегов Евгений
|2
|0
|15.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|16.
|Маевский Иван
|1
|0
|17.
|Муллин Камиль
|1
|0
|18.
|Пискунов Антон
|1
|0
|19.
|Кипиани Николай
|1
|0
|20.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|21.
|Серченков Сергей
|1
|0
|22.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|23.
|Николаев Олег
|1
|0
|24.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|5.
|Чернов Евгений
|3
|0
|6.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|7.
|Осипенко Максим
|1
|1
|8.
|Глебов Данил
|1
|1
|9.
|Ионов Алексей
|2
|0
|10.
|Козлов Алексей
|2
|0
|11.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|12.
|Терентьев Денис
|2
|0
|13.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|14.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|15.
|Поярков Николай
|2
|0
|16.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|17.
|Жигович Армин
|2
|0
|18.
|Попов Ивелин
|1
|0
|19.
|Обухов Владимир
|1
|0
|20.
|Соу Али
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|Ростов
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|34.78% (8)
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор
Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат
Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Ростов
|1:0 Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 23
|37
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|7.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|9.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|0:1 Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 33
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|15.
|Ротор
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 15
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор 0:1 Ростов
Исход игры
Ротор
7.3% (11)
Ничья
15.9% (24)
Ростов
76.8% (116)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (49)
Меньше
66.67% (98)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
0:1 Ростов
35.1% (53)
1:2 Ростов
27.2% (41)
1:1 Ничья
11.3% (17)
0:2 Ростов
9.9% (15)
1:0 Ротор
4.6% (7)
0:0 Ничья
4% (6)
2:1 Ротор
2% (3)
0:4 Ростов
1.3% (2)
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