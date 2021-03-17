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Ротор
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Ростов
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Соу Али
22' Желтая карточка
Макаров Сергей
0:1
42' Гол
Жигович Армин
45'+3
Ротор - Ростов. Нереализованный ...
93
Чондрич
Йосип
13
Макаров
Сергей
4
Кожемякин
Олег
27
Гогуа
Седрик
70
Шомко
Дмитрий
14
Маевский
Иван
20
Жигулёв
Илья
96
Фламарион
72
Муллин
Камиль
77
Давиташвили
Зурико
23
Понсе
Андрес
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
2
Алеесами
Хайтам
21
Махатадзе
Георгий
15
Глебов
Данил
8
Жигович
Армин
23
Тугарев
Роман
19
Байрамян
Хорен
20
Соу
Али
Ротор
4-2-3-1
Ростов
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.13
2. Муллин Камиль 3 0.13
3. Понсе Андрес 2 0.09
4. Кипиани Николай 1 0.04
5. Серченков Сергей 1 0.04
6. Степанов Данил 1 0.04
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.22
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.17
3. Байрамян Хорен 3 0.13
4. Мамаев Павел 2 0.09
5. Соу Али 2 0.09
6. Глебов Данил 1 0.04
7. Козлов Алексей 1 0.04
8. Ерёменко Роман 1 0.04
9. Норманн Матиас 1 0.04
10. Чернов Евгений 1 0.04
11. Тугарев Роман 1 0.04
12. Терентьев Денис 0 0
13. Осипенко Максим 0 0
14. Хаджикадунич Деннис 0 0
15. Алмквист Понтус 0 0
16. Гапечкин Александр 0 0
17. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 7 0
2. Гогуа Седрик 5 1
3. Макаров Сергей 6 0
4. Байрыев Азат 4 1
5. Жигулёв Илья 5 0
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Понсе Андрес 3 1
8. Алейник Олег 4 0
9. Кверквелия Соломон 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Песегов Евгений 2 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Кипиани Николай 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Чернов Евгений 3 0
6. Хасимото Кэнто 3 0
7. Осипенко Максим 1 1
8. Глебов Данил 1 1
9. Ионов Алексей 2 0
10. Козлов Алексей 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Терентьев Денис 2 0
13. Алеесами Хайтам 2 0
14. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
15. Поярков Николай 2 0
16. Алмквист Понтус 2 0
17. Жигович Армин 2 0
18. Попов Ивелин 1 0
19. Обухов Владимир 1 0
20. Соу Али 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Ростов 4.35% (1) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 21.74% (5) 34.78% (8)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор
Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат
Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ростов 3:0 Ротор Премьер-лига Ростов 3:0 Ротор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Ростов 1:0 Заявка 23 11 4 8 27 - 23 37
5. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
6. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
7. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
8. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
9. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор 0:1 Заявка 23 4 6 13 12 - 33 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов 1:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
15. Ротор 0:1 Заявка 12 2 2 8 4 - 15 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов 1:0 Заявка 13 7 2 4 15 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор 0:1 Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • Судья
    45'
    Кирилл Левников смотрел, не играл ли рукой Осипенко в борьбе с Чонрдичем за верховой мяч. В итоге главный арбитр матча принял решение засчитать гол. 
  • Видеоповтор
    45'
    Кирилл Левников послушал подсказки от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента перед взятием ворот. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Жигович!!! Жигович разогнал атаку по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Соу в касание пробил в ближний угол ворот под прессингом Кожемякина, мяч попал в штангу, затем отскочил в руку Чондричу и ушёл на угловой. Угловой игроки "Ростова" разыграли, затем Алеесами с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Чондрич при игре на выходе не смог до него добраться, Хаджикадунич после этого дважды пробил по воротам, первый удар потащил сам Чондрич, затем уже мяч попал в Кожемякина, после этого на добивании сыграл Жигович, который уже отправил мяч в левый угол ворот. 
  • 42'
    Шомко прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу к линии вратарской, мог быть голевой момент, но Понсе пробил точно в Хаджикадунича. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Козлов в центре поля нарушил правила против Серченкова. Игроки "Ротора" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 40'
    Махатадзе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Маевского. 
  • 39'
    Болельщиков "Ростова" в Волгоград приехало также довольно много, они стараются гнать свою команду вперёд, но всё же их перекрикивают. 
  • 38'
    Жигулёв пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Ильи и ушёл в сторону от цели. 
  • 37'
    "Ростов" совсем при этом не может зацепиться за мяч, пока всё идёт к тому, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
  • 36'
    "Ротор" в конце первого тайма выглядит чуть активнее, однако до штрафной площади "Ростова" хозяева поля пока по-прежнему никак не могут добраться. 
  • 35'
    Теперь уже из глубины поля последовал заброс на ход Понсе по левой половине поля, Осипенко вновь оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 34'
    Жигулёв из центра поля выполнил передачу на ход Серченкову по левому флангу, Осипенко оказался ближе к мячу за счёт позиции и спокойно его перехватил. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Шомко перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ростова", правила были нарушены против Тугарева. 
  • Судья
    32'
    Серченков выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Муллину, Каиль в борьбе с Хаджикадуничем оказался на газоне, но Кирилл Левников показал, что будет только аут в пользу "Ротора". 
  • 31'
    Как-то к середине тайма у нас совсем успокоилась игра, сейчас уже "Ротор" и "Ростов" ничего интересного в атаке придумать не могут. 
  • Травма, повреждение
    30'
    Зурико Давиташвили получил небольшое мышечное повреждение, из-за этого он и был заменён, сразу же Зурико отправился в раздевалку. 
  • Замена
    29'
    В составе "Ротора" произошла замена. Вместо Зурико Давиташвили на поле вышел Сергей Серченков. 
  • 28'
    Последовал сейчас довольно неплохой заброс на левый угол штрафной площади "Ротора", Чондрич при выходе из ворот опередил Тугарева и в итоге перехватил мяч. 
  • Судья
    27'
    Тугарев при проходе вперёд по левому флангу в борьбе с Макаровым оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше. 
  • 26'
    Фламарион перехватил мяч у Жиговича в центре поля, а затем началась контратака "Ротора". Понсе выполнил передачу на ход Давиташвили по левому флангу, Зурико обыграл Козлова, вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, мяч неудачно попал в грудь Понсе и ушёл в сторону от левой штанги. 
  • Опасный момент
    25'
    Осипенко с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Соу головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной, казалось, что Чондрич в прыжке зацепил мяч кончиками пальцев, но Кирилл Левников назначил удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Фламарион в центре поля нарушил правила против Глебова. Игроки "Ростова" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 23'
    Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади "Ротора", Гогуа удачно сыграл головой и выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Желтая карточка
    22'
    Фланговый защитник "Ротора" Сергей Макаров в итоге получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Жиговича. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Макаров неудачно сыграл в подкате на своей половине поля и зацепил Жиговича. "Ростов" тщательно готовится к стандарту. 
  • 20'
    Болельщики "Ротора" активно гонят свою команду вперёд, они сегодня в этом принципиальном противостоянии с "Ростовом" ждут победы. 
  • 19'
    По большей части "Ротор" старается пока атаковать через левый фланг, но Давиташвили и Фламарион далеко не всегда имеют нужное пространство, чтобы можно было создать что-то опасное. 
  • 18'
    После активного начала матча у нас немного упал темп встречи, но в целом команды продолжают вести активную борьбу на поле. 
  • 17'
    Игроки "Ротора" пока перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля волгоградскому клубу пройти довольно трудно. 
  • 16'
    Хаджикадунич из глубины поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Чондрич вышел за пределы штрафной и выбил мяч к центру поля. 
  • 15'
    Понсе прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 14'
    С левого фланга последовала слишком сильная подача в штрафную площадь "Ротора" на Тугарева, мяч улетел за лицевую линию поля. 
  • 13'
    Фламарион сместился немного к левому углу штрафной площади по линии, а затем пробил в правый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • 12'
    Давиташвили на левом фланге у штрафной площади "Ротора" решил отыграться с Фламарионом, но ответный пас от бразильца вышел неточным, мяч был перехвачен гостями. 
  • 11'
    Шомко выполнил слишком сильный заброс на ход Давиташвили по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Хаджикадунич перестарался в борьбе за верховой мяч в штрафной площади "Ротора", правила были нарушены против Жигулёва. 
  • Не забитый пенальти
    9'
    Тащит пенальти Чондрич! Соу с "точки" пробил в правый угол ворот, мяч полетел на удобной высоте для голкипера, что позволило Чондричу спасти свою команду, который угадал направление удара. 
  • Пенальти!
    8'
    Кирилл Левников довольно быстро пересмотрел повтор и указал на "точку". Всё же Гогуа зацепил Соу, это пенальти. 
  • Видеоповтор
    7'
    Получил вновь подсказки от судей из комнаты VAR Кирилл Левников, отправился главный арбитр матча пересматривать момент с падением Соу. 
  • Судья
    6'
    Соу с левого фланга вошёл в штрафную площадь, в борьбе с Гогуа форвард "Ростова" оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше. 
  • Видеоповтор
    5'
    Кирилл Левников послушал судей из комнаты VAR и убедился, что офсайд у Гогуа действительно был. Гол "Ротора" отменён. 
  • Офсайд
    4'
    Жигулёв разыграл угловой с Давиташвили, затем Зурико с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Понсе головой сбросил мяч к правой штанге на Гогуа, Седрик выскочил из-за спины соперника и отправил мяч в ворота. Кирилл Левников быстро с помощью помощника зафиксировал офсайд. 
  • 3'
    Муллин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Хаджикадунич накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
  • 2'
    Встреча началась с минуты молчания в память о Юрии Шикунове, который скончался на 81-м году жизни. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ротору" на своём поле нужно постараться зацепиться за очки, чтобы уже серьёзно оторваться от зоны вылета. "Ростову" в свою очередь также нужны очки, но команде Валерия Карпина желательно побеждать, если она всё ещё планирует побороться за место в Лиге Европы. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Помогать ему на броках будут москвичи Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко. Резервным арбитром на этот матч назначен Сергей Куликов из Саранска. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 23-го тура чемпионата России между волгоградским "Ротором" и "Ростовом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 151
Ротор 7.3% (11)
X 15.9% (24)
Ростов 76.8% (116)
Все прогнозы
2.41 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Ростов
4.23
3.36
2.45
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.93 3.36 2.26
Бонус: 10 000 ₽ 3.55 3.00 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.12 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.95 2.60 2.45
  4.23 2.54 2.40

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
5.50 1.12 3.08 1.36 2.22 1.77 1.58 2.25 1.30 3.12 1.14 4.66 1.07 6.50 1.01 14.90 1.01 16.00
6.20 1.12 2.48 1.55 1.83 1.99 1.47 2.70 1.16 5.20 1.06 9.40
5.75 1.09 4.85 1.15 2.34 1.57 1.83 1.97 1.48 2.85 1.19 4.70 1.15 5.45 1.02 10.25 1.01 10.75
4.05 1.23 2.85 1.42 1.72 2.08 2.20 1.72 1.31 3.35 1.70 2.23 1.20 4.44 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 8.76 1.02 9.38 0.00 19.00 0.00 18.00 0.00 25.00
6.99 1.12 3.05 1.40 2.38 1.62 1.79 2.09 1.55 2.55 1.37 3.20 1.45 2.88 1.62 2.37 1.49 2.74 1.17 5.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.92 1.88 1.36 3.44 1.13 5.20 1.02 14.00
2.24 1.60 1.48 2.55 1.25 3.75 1.04 9.20
2.26 1.64 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.50
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.05 9.30 1.03 9.06
1.28 3.75 1.14 5.79 1.16 5.30 1.34 3.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.50 1.53 1.63 2.28 1.30 3.77 1.09 6.25
2.95 1.35 1.96 1.78 1.43 2.70 1.09 6.60
2.91 1.41 1.92 1.88 1.43 2.83 1.14 6.00 1.10 7.30
2.85 1.42 1.94 1.95 1.38 3.00 1.10 5.86 1.07 6.94

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.59
2.18 1.64
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
7.60 1.08
5.80 1.11
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.91 1.18
4.30 1.19
4.90 1.20
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Прогнозы на матч Ротор 0:1 Ростов

Исход игры
Ротор
7.3% (11)
Ничья
15.9% (24)
Ростов
76.8% (116)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (49)
Меньше
66.67% (98)
Обе команды забьют
Да
42.86% (63)
Нет
57.14% (84)
Популярный счёт
0:1 Ростов
35.1% (53)
1:2 Ростов
27.2% (41)
1:1 Ничья
11.3% (17)
0:2 Ростов
9.9% (15)
1:0 Ротор
4.6% (7)
0:0 Ничья
4% (6)
2:1 Ротор
2% (3)
0:4 Ростов
1.3% (2)
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