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Ротор
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 3 (1) 0.14
2. Муллин Камиль 3 0.14
3. Понсе Андрес 2 0.09
4. Кипиани Николай 1 0.05
5. Серченков Сергей 1 0.05
6. Степанов Данил 1 0.05
7. Макаров Сергей 0 0
8. Кожемякин Олег 0 0
9. Николаев Олег 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.23
2. Полоз Дмитрий 4 (2) 0.18
3. Байрамян Хорен 3 0.14
4. Мамаев Павел 2 0.09
5. Соу Али 2 0.09
6. Глебов Данил 1 0.05
7. Козлов Алексей 1 0.05
8. Ерёменко Роман 1 0.05
9. Норманн Матиас 1 0.05
10. Чернов Евгений 1 0.05
11. Тугарев Роман 1 0.05
12. Терентьев Денис 0 0
13. Осипенко Максим 0 0
14. Хаджикадунич Деннис 0 0
15. Алмквист Понтус 0 0
16. Гапечкин Александр 0 0
17. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Степанов Данил 7 0
2. Гогуа Седрик 5 1
3. Байрыев Азат 4 1
4. Жигулёв Илья 5 0
5. Макаров Сергей 5 0
6. Кожемякин Олег 5 0
7. Понсе Андрес 3 1
8. Алейник Олег 4 0
9. Кверквелия Соломон 4 0
10. Давиташвили Зурико 4 0
11. Микелтадзе Бека 3 0
12. Фламарион 3 0
13. Манучарян Армен 1 1
14. Песегов Евгений 2 0
15. Султонов Мухаммад 1 0
16. Маевский Иван 1 0
17. Муллин Камиль 1 0
18. Пискунов Антон 1 0
19. Кипиани Николай 1 0
20. Матрикарди Патрисио 1 0
21. Серченков Сергей 1 0
22. Чондрич Йосип 1 0
23. Николаев Олег 1 0
24. Колесниченко Кирилл 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Ерёменко Роман 3 1
4. Байрамян Хорен 4 0
5. Чернов Евгений 3 0
6. Хасимото Кэнто 3 0
7. Осипенко Максим 1 1
8. Глебов Данил 1 1
9. Ионов Алексей 2 0
10. Козлов Алексей 2 0
11. Полоз Дмитрий 2 0
12. Терентьев Денис 2 0
13. Алеесами Хайтам 2 0
14. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
15. Поярков Николай 2 0
16. Алмквист Понтус 2 0
17. Жигович Армин 2 0
18. Попов Ивелин 1 0
19. Обухов Владимир 1 0
20. Соу Али 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2)
 Ростов 4.35% (1) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2) 21.74% (5) 34.78% (8)

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Урал 1:0 Ротор Ротор 0:0 Химки Тамбов 1:3 Ротор Рубин 3:0 Ротор
Ротор 2:1 Будучность Славия София 1:3 Ротор Ротор 2:1 Мура Ротор 1:1 Ягеллония Ротор 1:0 Арсенал Тула Ротор 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Ротор Спартак Москва 2:0 Ротор Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат
Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ростов 3:0 Ротор Премьер-лига Ростов 3:0 Ротор Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
5. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
6. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Ротор 10.7% (6)
    X 19.6% (11)
    Ростов 69.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Ростов
    3.55
    3.19
    2.46
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.38 3.19 2.46
    Бонус: 10 000 ₽ 3.40 3.05 2.41
    Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.16 2.38
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 2.95 2.39
      3.55 3.02 2.41

    Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.90 1.10 3.38 1.32 2.33 1.61 1.77 2.22 1.42 2.90 1.26 3.88 1.12 6.20 1.05 12.10 1.01 16.00
    7.00 1.10 2.75 1.46 2.03 1.79 1.57 2.43 1.21 4.50 1.06 9.40
    6.90 1.06 5.80 1.11 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.40 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30
    7.30 1.07 5.60 1.14 2.60 1.50 1.97 1.90 1.70 2.23 1.55 2.55 1.23 4.10 1.17 4.90 1.05 8.80 1.04 9.50 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 23.00
    7.15 1.12 2.72 1.50 2.35 1.65 1.98 1.91 1.68 2.27 1.53 2.63 1.18 5.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.00 1.81 1.40 2.95 1.18 4.84 1.06 9.30
    2.39 1.53 1.58 2.28 1.29 3.40 1.05 8.40
    2.48 1.54 1.59 2.36 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
    1.57 2.41 1.27 3.70 1.07 8.90
    2.49 1.58 2.04 1.85 1.57 2.51 1.38 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.69 2.17 1.33 3.30 1.16 5.35
    3.20 1.32 2.14 1.66 1.49 2.49 1.11 5.80
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
    2.05 1.72 1.48 2.60 1.15 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.67
    2.00 1.76
    2.07 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.65 1.15
    5.40 1.13
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    3.95 1.23
    3.90 1.23
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    Прогнозы на матч Ротор - Ростов

    Исход игры
    Ротор
    10.7% (6)
    Ничья
    19.6% (11)
    Ростов
    69.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (37)
    Нет
    32.73% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    39.3% (22)
    0:1 Ростов
    19.6% (11)
    1:1 Ничья
    19.6% (11)
    2:1 Ротор
    5.4% (3)
    0:2 Ростов
    5.4% (3)
    1:0 Ротор
    5.4% (3)
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