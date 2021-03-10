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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 9 (1) 0.41
2. Кучаев Константин 6 0.27
3. Чалов Фёдор 5 (1) 0.23
4. Шкурин Илья 3 0.14
5. Дзагоев Алан 2 0.09
6. Сигурдссон Арнор 2 0.09
7. Бистрович Кристиян 2 0.09
8. Эджуке Чидера 2 0.09
9. Обляков Иван 1 0.05
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.05
11. Дивеев Игорь 1 0.05
12. Рондон Саломон 1 (1) 0.05
13. Магнуссон Хёрдур 1 0.05
14. Тикнизян Наяир 1 0.05
15. Марадишвили Константин 1 0.05
16. Васин Виктор 0 0
17. Фернандес Марио 0 0
18. Ахметов Ильзат 0 0
19. Гайч Адольфо 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 13 (2) 0.59
2. Дзюба Артём 12 (3) 0.55
3. Ерохин Александр 6 0.27
4. Дуглас Сантос 3 0.14
5. Мостовой Андрей 3 0.14
6. Кузяев Далер 3 0.14
7. Сутормин Алексей 2 0.09
8. Караваев Вячеслав 2 0.09
9. Ловрен Деян 2 0.09
10. Ракицкий Ярослав 1 0.05
11. Дриусси Себастьян 1 0.05
12. Малком Филипе 1 0.05
13. Круговой Данил 0 0
14. Жирков Юрий 0 0
15. Оздоев Магомед 0 0
16. Барриос Вилмар 0 0
17. Вендел Маркус 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 7 0
2. Бистрович Кристиян 5 1
3. Тикнизян Наяир 6 0
4. Дивеев Игорь 5 0
5. Фернандес Марио 4 0
6. Обляков Иван 4 0
7. Влашич Никола 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
10. Дзагоев Алан 2 0
11. Щенников Георгий 2 0
12. Ахметов Ильзат 2 0
13. Гайч Адольфо 2 0
14. Магнуссон Хёрдур 0 1
15. Шкурин Илья 0 1
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Карпов Вадим 1 0
19. Кучаев Константин 1 0
20. Чалов Фёдор 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 5 2
2. Барриос Вилмар 6 1
3. Ловрен Деян 3 0
4. Кузяев Далер 3 0
5. Ерохин Александр 2 0
6. Оздоев Магомед 2 0
7. Караваев Вячеслав 2 0
8. Чистяков Дмитрий 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Азмун Сердар 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 10.53% (4) 15.79% (6) 18.42% (7) 26.32% (10) 10.53% (4) 18.42% (7)
 Зенит 6.12% (3) 26.53% (13) 10.2% (5) 6.12% (3) 22.45% (11) 28.57% (14)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск
ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва
Зенит Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула
Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 ЦСКА Москва Товарищеские матчи Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Зенит 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
5. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
6. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2021, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    ЦСКА Москва 24.1% (13)
    X 57.4% (31)
    Зенит 18.5% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Зенит
    3.25
    3.44
    2.51
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.20 3.38 2.44
    Бонус: 10 000 ₽ 3.15 3.25 2.41
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.44 2.51
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.25 2.37
      3.22 3.27 2.40

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.04 5.05 1.17 3.32 1.33 2.27 1.63 1.83 2.12 1.47 2.69 1.29 3.58 1.15 5.50 1.06 8.80 1.01 14.80
    9.60 1.06 3.75 1.28 2.85 1.43 1.92 1.89 1.53 2.50 1.37 3.10 1.13 6.00
    8.90 1.02 8.10 1.05 3.70 1.26 2.91 1.41 2.05 1.97 1.57 2.40 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.20
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.65 1.28 2.85 1.41 2.11 1.73 1.97 1.90 1.76 2.11 1.55 2.50 1.36 3.20 1.16 5.30 1.12 5.80 1.03 9.70 1.02 11.00 0.00 17.50
    3.90 1.27 2.97 1.42 2.30 1.66 1.98 1.91 1.75 2.15 1.53 2.59 1.36 3.27 1.12 6.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.40 1.57 1.62 2.30 1.31 3.44 1.12 6.20
    2.90 1.38 1.93 1.81 1.43 2.70 1.10 6.40
    2.88 1.42 1.91 1.89 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.80
    1.97 1.83 1.44 2.80 1.14 5.70
    2.91 1.40 2.49 1.55 2.01 1.87 1.59 2.41 1.40 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.58 1.29 2.12 1.72 1.57 2.40 1.28 3.66 1.12 6.19 1.03 11.70
    4.00 1.22 1.73 2.03 1.20 4.30
    4.20 1.23 2.95 1.40 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
    2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.04
    1.67 2.13
    1.68 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    4.20 1.20
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.04 1.38
    3.10 1.34
    3.15 1.33
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    24.1% (13)
    Ничья
    57.4% (31)
    Зенит
    18.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (21)
    Меньше
    60.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    86.79% (46)
    Нет
    13.21% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.1% (26)
    2:1 ЦСКА Москва
    14.8% (8)
    1:2 Зенит
    11.1% (6)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    1:0 ЦСКА Москва
    5.6% (3)
    0:1 Зенит
    3.7% (2)
    1:3 Зенит
    3.7% (2)
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