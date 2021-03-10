ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|9 (1)
|0.41
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.27
|3.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.23
|4.
|Шкурин Илья
|3
|0.14
|5.
|Дзагоев Алан
|2
|0.09
|6.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.09
|7.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.09
|8.
|Эджуке Чидера
|2
|0.09
|9.
|Обляков Иван
|1
|0.05
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.05
|11.
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|12.
|Рондон Саломон
|1 (1)
|0.05
|13.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.05
|14.
|Тикнизян Наяир
|1
|0.05
|15.
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|16.
|Васин Виктор
|0
|0
|17.
|Фернандес Марио
|0
|0
|18.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|13 (2)
|0.59
|2.
|Дзюба Артём
|12 (3)
|0.55
|3.
|Ерохин Александр
|6
|0.27
|4.
|Дуглас Сантос
|3
|0.14
|5.
|Мостовой Андрей
|3
|0.14
|6.
|Кузяев Далер
|3
|0.14
|7.
|Сутормин Алексей
|2
|0.09
|8.
|Караваев Вячеслав
|2
|0.09
|9.
|Ловрен Деян
|2
|0.09
|10.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|11.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.05
|12.
|Малком Филипе
|1
|0.05
|13.
|Круговой Данил
|0
|0
|14.
|Жирков Юрий
|0
|0
|15.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|16.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|17.
|Вендел Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|7
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|5
|1
|3.
|Тикнизян Наяир
|6
|0
|4.
|Дивеев Игорь
|5
|0
|5.
|Фернандес Марио
|4
|0
|6.
|Обляков Иван
|4
|0
|7.
|Влашич Никола
|3
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|9.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|10.
|Дзагоев Алан
|2
|0
|11.
|Щенников Георгий
|2
|0
|12.
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|13.
|Гайч Адольфо
|2
|0
|14.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|15.
|Шкурин Илья
|0
|1
|16.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|17.
|Васин Виктор
|1
|0
|18.
|Карпов Вадим
|1
|0
|19.
|Кучаев Константин
|1
|0
|20.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|5
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|6
|1
|3.
|Ловрен Деян
|3
|0
|4.
|Кузяев Далер
|3
|0
|5.
|Ерохин Александр
|2
|0
|6.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|7.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|2
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|10.
|Азмун Сердар
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|26.32% (10)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|Зенит
|6.12% (3)
|26.53% (13)
|10.2% (5)
|6.12% (3)
|22.45% (11)
|28.57% (14)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск
ЦСКА Москва 1:0 Racing Murcia ЦСКА Москва 1:1 Картахена Ла-Уньон 2:6 ЦСКА Москва Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва
Зенит Последние 20 матчей: +12 =3 -5Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула
Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Зенит 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|8.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|9.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
Исход игры
ЦСКА Москва
24.1% (13)
Ничья
57.4% (31)
Зенит
18.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (21)
Меньше
60.38% (32)
Обе команды забьют
Да
86.79% (46)
Нет
13.21% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.1% (26)
2:1 ЦСКА Москва
14.8% (8)
1:2 Зенит
11.1% (6)
2:2 Ничья
5.6% (3)
1:0 ЦСКА Москва
5.6% (3)
0:1 Зенит
3.7% (2)
1:3 Зенит
3.7% (2)
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